Naprawdę chciałam tylko odświeżyć nasze mieszkanie na wiosnę, zmyć z niego kurz minionych lat i poczuć, że coś w moim życiu znów nabiera barw. Nie planowałam zdrady, a już na pewno nie przypuszczałam, że szukając odrobiny ciepła i uwagi, zniszczę nie tylko własne małżeństwo, ale też relację sprzed lat. Kiedy prawda stanęła w progu naszego nowego salonu, zapach świeżej farby na zawsze zmieszał się z najgorszym poczuciem winy, jakiego kiedykolwiek doświadczyłam.

Zmiany zaczynają się powoli

Nasze małżeństwo od dawna przypominało wyblakłą tapetę w przedpokoju. Bartek, mój mąż, był dyrektorem regionalnym w dużej firmie handlowej. Żył na walizkach, kursując między Gdańskiem, Poznaniem a Wrocławiem. Widzieliśmy się zazwyczaj w niedzielne popołudnia, kiedy przepakowywał torby i odpowiadał na zaległe maile. Byliśmy ze sobą od dziesięciu lat, ale gdzieś po drodze zgubiliśmy to, co najważniejsze. Zastąpiła to chłodna uprzejmość i perfekcyjna organizacja życia mijających się współlokatorów.

Zbliżała się Wielkanoc, czas odnowy. Pewnego wieczoru, patrząc na łuszczącą się farbę w salonie, rzuciłam pomysł generalnego remontu. Ku mojemu zdziwieniu Bartek od razu się zgodził. Pomyślałam, że to może być nasz nowy początek. Wspólny projekt, wybieranie mebli, planowanie naszej wspólnej przestrzeni. Bardzo się myliłam.

– Załatw kogoś solidnego, budżet znasz – powiedział, zapinając płaszcz w przedpokoju. – Ja w tym miesiącu zamykam kwartał, nie będzie mnie przez większość czasu. Ufam twojemu gustowi.

Zostałam z tym sama. Znalezienie wolnej ekipy wiosną, przed świętami graniczyło z cudem. Wtedy z polecenia znajomej trafiłam na firmę Adama. Zgodzili się wejść do mieszkania zaledwie kilka dni później, bo akurat zwolnił im się termin. Kiedy Adam stanął w moich drzwiach po raz pierwszy, żeby ocenić zakres prac, poczułam dziwne zawirowanie w żołądku. Był wysoki, miał ciepłe, brązowe oczy i uśmiech, który natychmiast budził zaufanie. Nie zachowywał się jak typowy budowlaniec. Słuchał mnie z uwagą, notował, dopytywał o moje potrzeby.

Rozpoczął się chaos. Wszędzie unosił się pył zacieranych ścian, meble stały zafoliowane na środku pokoi, a ja lawirowałam między workami z gładzią szpachlową. Bartek dzwonił rzadko, zazwyczaj pytał tylko, czy mieścimy się w zaplanowanych kosztach. Tymczasem Adam był na miejscu niemal codziennie.

On zauważał wszystkie detale

Początkowo nasze rozmowy dotyczyły wyłącznie technicznych aspektów. Pytania o gniazdka, odcienie paneli czy listwy przypodłogowe. Szybko jednak zauważyłam, że Adam jest bardzo empatyczny. Któregoś popołudnia, kiedy byłam wyjątkowo zmęczona po trudnym dniu w pracy i przytłoczona bałaganem w domu, sam zaparzył mi herbatę i podał w moim ulubionym kubku, który musiał wcześniej wyciągnąć z zaklejonej szafki.

– Wyglądasz, jakbyś niosła na barkach cały świat – powiedział łagodnie, siadając naprzeciwko mnie na składanym krześle. – Twój mąż dużo pracuje?

– Bardzo dużo – westchnęłam, wpatrując się w gorący napój. – Właściwie ciągle go nie ma. Ten dom to tylko mój projekt. A przecież robię to dla nas.

Adam pokiwał głową ze zrozumieniem. Zaczęliśmy rozmawiać. Opowiadał mi o swojej pasji do odnawiania starych mebli, o wycieczkach w góry i o tym, jak bardzo ceni spokój. Okazało się, że mamy podobne spojrzenie na świat. Słuchał mnie tak, jak Bartek nie słuchał od lat. Zauważał, kiedy zmieniałam fryzurę, widział, kiedy byłam smutna. Stał się moją powiernikiem w tym zdemolowanym, pełnym gruzu mieszkaniu.

Pewnego wieczoru, gdy ekipa już wyszła, a on został, by dokończyć pomiary w łazience, staliśmy niebezpiecznie blisko siebie, przeglądając wzorniki płytek. Poczułam zapach jego wody po goleniu wymieszany z zapachem drewna. Nasze dłonie przypadkiem się zetknęły. Spojrzał na mnie w sposób, który sprawił, że serce podeszło mi do gardła. Nie odsunęłam dłoni. W tamtym momencie wiedziałam, że przekraczam niewidzialną granicę, zza której bardzo trudno będzie wrócić.

To była tylko iluzja nowego życia

Zanim się zorientowałam, remont stał się tylko pretekstem. Kiedy wybierałam kafelki w markecie budowlanym, Adam jechał ze mną, doradzał, a potem zabierał mnie na kawę. Nasze spotkania stawały się coraz dłuższe i coraz bardziej intymne. Ukradkowe spojrzenia, dłonie splatające się w samochodzie, wielogodzinne rozmowy o marzeniach, które dawno pogrzebałam.

Bartek w tym czasie żył w swoim świecie zestawień i raportów. Kiedyś zadzwonił wieczorem, pełen dziwnego ożywienia.

– Wyobraź sobie, że nawiązałem kontakt z moją dawną paczką z liceum – powiedział przez telefon. – Chcemy zrobić małe spotkanie po latach. Szukam jeszcze namiarów na jednego z moich najlepszych kumpli, straciliśmy kontakt przez jakąś głupotę na studiach. Fajnie by było to robić przed świętami.

– To świetnie, kochanie – odpowiedziałam mechanicznie, czując lekkie wyrzuty sumienia, bo w tym samym czasie pisałam wiadomość do Adama. Moje myśli krążyły tylko wokół następnego spotkania w ukryciu.

Remont dobiegł końca tydzień przed Wielkanocą. Mieszkanie wyglądało zjawiskowo. Pachniało nowością, jasne kolory powiększyły przestrzeń, a nowe podłogi lśniły czystością. Teoretycznie powinnam była odetchnąć z ulgą, pożegnać się z ekipą i czekać na powrót męża.

W praktyce nie potrafiłam zrezygnować z Adama. Nasza relacja trwała w najlepsze. Spotykaliśmy się w ukrytych zaułkach miasta, spacerowaliśmy po pustych alejkach parkowych. Czułam się jak nastolatka, która z jednej strony boi się zdemaskowania, a z drugiej jest uzależniona od adrenaliny.

Zgodziliśmy się, że to wszystko poszło za daleko, ale żadne z nas nie miało siły tego przerwać. Zaproponowałam, żeby Adam wpadł do mnie do mieszkania we wtorek po południu. Bartek miał wrócić z delegacji dopiero w czwartek rano, a ja czułam ogromną potrzebę spędzenia czasu w tej pięknej, nowej przestrzeni z człowiekiem, z którym w jakiś sposób ją tworzyłam.

– Wpadnę sprawdzić, czy listwy w salonie dobrze trzymają – zażartował Adam przez telefon.

Mąż wrócił jednak wcześniej

Wtorkowe popołudnie było słoneczne. Zaparzyłam dobrą kawę, kupiłam ciastka. Kiedy Adam wszedł do mieszkania, od razu wpadliśmy sobie w ramiona. Usiedliśmy na nowej kanapie w salonie. Trzymał mnie za rękę, gładząc kciukiem moją dłoń. Opowiadał o swoich planach na najbliższe miesiące. Rozmawialiśmy o tym, jak trudna jest nasza sytuacja, jak bardzo zagubiliśmy się w tym wszystkim.

Byliśmy tak zapatrzeni w siebie, że nie usłyszeliśmy dźwięku windy. Nie usłyszeliśmy nawet przekręcania klucza w zamku. Dopiero trzaśnięcie ciężkich drzwi wejściowych wyrwało nas z letargu. Zamarłam. Moje serce zatrzymało się na ułamek sekundy, po czym zaczęło bić z taką siłą, że czułam je w skroniach. Bartek miał być w Poznaniu. Bartek nigdy nie wracał wcześniej z delegacji. Kroki w przedpokoju były szybkie i pewne.

– Martyna, niespodzianka! – zawołał od progu radosnym głosem mój mąż. – Udało mi się zamknąć wszystko szybciej, pomyślałem, że pomogę ci w przygotowaniach do...

Wszedł do salonu i słowa uwięzły mu w gardle. Zobaczył nas. Siedzieliśmy zbyt blisko siebie, z twarzami zwróconymi ku sobie, a dłoń Adama wciąż spoczywała na moim kolanie. Zerwałam się z kanapy jak oparzona, strącając przy okazji kubek, który z głuchym brzękiem potoczył się po nowych panelach.

– Bartek, ja... – zaczęłam, ale mój głos przypominał żałosny pisk. Nie miałam przygotowanego żadnego kłamstwa. Sytuacja była jednoznaczna.

Twarz mojego męża stężała. Radość z powrotu wyparowała natychmiast, zastąpiona przez niezrozumienie, które w ułamku sekundy przerodziło się w czysty ból. Upuścił skórzaną torbę na podłogę. Zrobił krok w naszą stronę. Otworzył usta, żeby coś powiedzieć, żeby zażądać wyjaśnień, żeby wykrzyczeć swój gniew. Nagle jego wzrok przeniósł się ze mnie na mężczyznę, który powoli wstawał z kanapy.

Jedno spojrzenie zburzyło wszystko

Adam stał sztywno, z opuszczoną głową, wyraźnie unikając konfrontacji. Jednak kiedy Bartek podszedł bliżej, Adam w końcu podniósł wzrok. Ich oczy się spotkały. To, co wydarzyło się w ciągu kolejnych kilku sekund, było bardziej przerażające niż jakikolwiek krzyk. Twarz Bartka pobladła zupełnie. Jego mięśnie zamarły, a z oczu zniknęła wściekłość, ustępując miejsca absolutnemu niedowierzaniu.

– Adam? – wyszeptał mój mąż. Głos mu się załamał, brzmiał nagle tak krucho, jakby postarzał się o dwadzieścia lat.

Spojrzałam na Adama, a potem na Bartka. W mojej głowie zaczęły łączyć się fakty, które wcześniej wydawały się nieistotnymi skrawkami informacji. Poszukiwania przyjaciela sprzed lat. Historia o zerwanym kontakcie po studiach, którą opowiadał mi mój mąż.

– Bartek... – odpowiedział cicho Adam. Jego twarz wykrzywił grymas przypominający fizyczny ból. – Ja nie wiedziałem... przysięgam, że nie miałem pojęcia, że ona jest twoją żoną. Dostałem tylko imię i adres od znajomej znajomej. Nawet nie było cię na miejscu...

– Zamknij się – przerwał mu Bartek. Nie krzyczał. Jego ton był lodowaty i ostry jak szkło.

Zapanowała cisza tak gęsta, że można było ją ciąć nożem. Słyszałam tylko własny, urywany oddech. Bartek patrzył na mężczyznę, z którym dzielił szkolną ławkę, z którym snuł młodzieńcze plany, którego szukał z taką radością zaledwie kilkanaście dni wcześniej. Potem spojrzał na mnie.

W jego oczach nie było już złości. Była w nich totalna ruina. Zdałam sobie sprawę z potworności tego, co zrobiłam. Moja lekkomyślna próba ucieczki od samotności uderzyła w najczulszy punkt mojego męża. Nie tylko zdradziłam go jako kobieta. Sprawiłam, że to jego utracony przyjaciel stał się narzędziem tej zdrady. To było jak podwójne pchnięcie nożem prosto w serce.

– Wyjdź – powiedział Bartek, nie odrywając wzroku od podłogi. Nie wiedziałam, do kogo to mówi.

Adam bez słowa schylił się po swoją kurtkę leżącą na fotelu. Spojrzał na mnie ostatni raz – w jego wzroku widziałam wstyd i poczucie winy. Mijając Bartka w drzwiach salonu, zatrzymał się na ułamek sekundy, jakby chciał coś dodać, przeprosić, jakoś wytłumaczyć ten absurdalny zbieg okoliczności. Ale mąż nawet na niego nie spojrzał. Usłyszeliśmy tylko cichy zgrzyt zamka i zatrzaśnięcie drzwi na klatkę schodową.

Mogę mieć pretensje tylko do siebie

Zostałam z Bartkiem sama w naszym pięknym, idealnie wyremontowanym salonie. Pachniało jeszcze woskiem do podłóg i odrobinę farbą. Świeże, wiosenne popołudnie wdzierało się przez czyste szyby.

– Kiedy szukałem go na tamtym portalu... – odezwał się nagle Bartek głuchym szeptem. – Chciałem go zaprosić do nas na Wielkanoc. Żebyście się poznali. Żebyśmy usiedli przy tym nowym stole.

Zasłoniłam twarz dłońmi i po raz pierwszy tego dnia wybuchnęłam niekontrolowanym płaczem. Szlochałam z bezsilności, z żalu i pogardy do samej siebie. Podeszłam do niego, chciałam dotknąć jego ramienia, błagać o wybaczenie, tłumaczyć, że to był błąd, że zgubiłam się w naszej rutynie.

Bartek cofnął się, jakby mój dotyk parzył. Zabrał swoją skórzaną torbę z podłogi.

– Nie dzwoń do mnie – powiedział cicho. – Zatrzymam się w hotelu.

Patrzyłam, jak wychodzi z naszego życia, zostawiając mnie w pustym, pięknym mieszkaniu, o które tak bardzo walczyłam. Remont miał naprawić naszą codzienność, ukryć mankamenty naszego małżeństwa pod warstwą gładzi i pastelowych farb. Zamiast tego zburzył wszystko aż do fundamentów. Zostałam sama w doskonałym wnętrzu, które na zawsze będzie mi przypominać o podwójnej zdradzie i spojrzeniu mojego męża, którego nie zapomnę do końca życia.

Martyna, 38 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

