Przez długi czas wmawiałam sobie, że tak właśnie wygląda dorosłe życie. Ciche poranki, krótkie rozmowy o rachunkach, wspólne kolacje w milczeniu. Z Hubertem nie kłóciliśmy się prawie wcale, ale też coraz rzadziej patrzyliśmy sobie w oczy. Czułam się jak lokatorka w mieszkaniu, które kiedyś było naszym domem. Wstydziłam się tej pustki, bo przecież nic złego się nie działo. Tylko że we mnie działo się wszystko.

To były tylko słowa

Tamtego wieczoru miałyśmy z Martą i Sandrą zrobić tylko szybkie spotkanie przy herbacie. Hubert wyjechał służbowo na dwa dni, więc mieszkanie było cicho jak nigdy. Sandra przyniosła kolorowe karteczki i rzuciła je na stół.

– Zróbmy coś wesołego – zaśmiała się. – Napiszmy swoje marzenia. Takie prawdziwe, nie te do pokazania w mediach.

Marta klasnęła w dłonie.

– Świetny pomysł. Tylko bez cenzury.

Usiadłyśmy przy kuchennym stole. Przez chwilę było słychać tylko szelest papieru. Sandra pierwsza zaczęła czytać swoje punkty: podróż do Portugalii, zmiana pracy, kurs tańca. Śmiałyśmy się, komentowałyśmy.

Kiedy przyszła moja kolej, zamarłam. Długopis zawisł nad kartką. W gardle czułam suchość, jakbym miała wypowiedzieć coś zakazanego. Marta spojrzała na mnie uważnie.

– No co? Nie masz marzeń?

– Mam – odpowiedziałam ciszej, niż chciałam.

Napisałam powoli, litera po literze: „Chcę mieć odwagę odejść od Huberta. Chcę przestać udawać, że jestem szczęśliwa”. Serce biło mi tak mocno, jakby ktoś miał za chwilę wejść i mnie przyłapać. To były tylko słowa, a jednak czułam, jakby właśnie coś pękło.

– Justyna? – Sandra nachyliła się nad stołem. – Poważnie?

Marta wzięła kartkę do ręki. Czytała ją dłużej, niż było trzeba.

– To już decyzja? – zapytała. – Czy ktoś się pojawił?

– Nie – pokręciłam głową. – Po prostu… czuję się samotna. Przy nim.

Sandra milczała, wyraźnie zakłopotana. Marta natomiast zaczęła zadawać pytania szybciej, niż byłam w stanie na nie odpowiadać.

– Od kiedy tak jest? Rozmawiałaś z nim? A może boisz się zostać sama?

Jej głos był napięty. Wtedy odebrałam to jako troskę.

– Ja tylko chcę przestać udawać – powiedziałam. – Każdego dnia gram kogoś, kim nie jestem.

Sandra nerwowo spojrzała na zegarek.

– Dziewczyny, ja muszę już lecieć. Jutro rano mam prezentację.

Kiedy wyszła, w mieszkaniu zrobiło się zbyt cicho. Marta zebrała nasze kartki w jedną kupkę.

– Mogę jeszcze raz przeczytać? – zapytała.

Wzruszyłam ramionami.

– To tylko słowa.

– Słowa mają znaczenie – odparła poważnie.

Stała chwilę przy blacie, z telefonem w dłoni. Wydawało mi się, że coś sprawdza, może odpowiada na wiadomość. Nie zwróciłam na to większej uwagi. Byłam zajęta własnym wstydem.

– Justyna, zasługujesz na więcej – powiedziała nagle. – Hubert jest dobrym człowiekiem, ale… może nie dla ciebie.

To „ale” zawisło między nami. Kiedy wychodziła, przytuliła mnie mocniej niż zwykle.

– Cokolwiek postanowisz, będę po twojej stronie.

Zamknęłam drzwi i oparłam się o nie plecami. Czułam ulgę. Wypowiedziałam na głos coś, co nosiłam w sobie od miesięcy. Nie wiedziałam jeszcze, że ta kartka nie zniknie razem z wieczorem. Że ktoś postanowi, by moje marzenia przestały być tylko moje.

Pokazał mi to zdjęcie

Hubert wrócił następnego dnia wieczorem. Usłyszałam przekręcany klucz i odruchowo wytarłam dłonie w ściereczkę, choć niczego nie gotowałam. Wszedł do kuchni, postawił torbę pod ścianą i przez chwilę stał w milczeniu. Nie pocałował mnie na powitanie. Zdjął płaszcz wolniej niż zwykle, jakby odwlekał moment, w którym będzie musiał coś powiedzieć.

– Wszystko w porządku? – zapytałam.

Wyciągnął telefon i bez słowa przesunął go w moją stronę po stole. Na ekranie zobaczyłam zdjęcie. Moja kartka. Moje pismo. Każda litera wyraźna. Przez chwilę patrzyłam, jakbym nie rozumiała, co widzę.

– Skąd to masz? – wyszeptałam.

– To nie jest najważniejsze – odpowiedział chłodno. – Najważniejsze jest to, że moja żona chce „mieć odwagę odejść” ode mnie.

Usiadłam ciężko na krześle.

– To były moje myśli. Nie decyzja.

– Myśli, które przede mną ukrywałaś.

– A ty mnie kiedykolwiek zapytałeś, czy jestem szczęśliwa? – wyrwało mi się.

Zmarszczył brwi.

– A nie jesteś?

To pytanie powinno paść dawno temu. Teraz brzmiało jak oskarżenie.

– Czasami czuję się… niewidzialna – powiedziałam cicho. – Jakbyśmy tylko odhaczali kolejne dni.

Hubert wstał gwałtownie i podszedł do okna.

– Wiesz, jak to wygląda? Ktoś wysyła mi takie zdjęcie anonimowo. Bez słowa. Mam się domyślać, od kiedy mnie okłamujesz?

– Nie okłamywałam cię. Po prostu nie umiałam powiedzieć tego na głos.

Odwrócił się. W jego oczach nie było gniewu, raczej coś na kształt zawodu.

– Czy jest ktoś inny? – zapytał.

– Nie ma nikogo.

– To dlaczego nie przyszłaś do mnie z tymi wątpliwościami?

Zabrakło mi odpowiedzi. Prawda była bolesna: nie wierzyłam, że coś by się zmieniło.

– To było prywatne – powiedziałam w końcu. – Tylko dla mnie i dziewczyn.

– Dziewczyn? – powtórzył. – Kto to widział?

Zamarłam. Sandra odpadała. Zostawała tylko jedna osoba. Marta. Imię pojawiło się w mojej głowie z taką siłą, że aż zrobiło mi się słabo. Przypomniałam sobie, jak długo trzymała kartkę. Jak stała z telefonem przy blacie.

– Nie wiem, kto to wysłał – skłamałam, choć przeczucie było coraz wyraźniejsze.

Hubert westchnął.

– Najgorsze nie jest to, że chcesz odejść. Tylko to, że dowiaduję się o tym z czyjejś wiadomości.

Chciałam, żeby zapytał, dlaczego czuję się samotna. Żeby zaproponował rozmowę, próbę ratowania nas. Ale on skupiał się na sposobie, nie na treści.

– I co teraz? – zapytałam.

– Nie wiem – odpowiedział. – Muszę to przemyśleć.

Wyszedł do sypialni i zamknął drzwi. Zostałam sama przy stole, wpatrując się w ekran, który zdążył już zgasnąć. Wzięłam swój telefon i otworzyłam rozmowę z Martą. Ostatnia wiadomość od niej brzmiała: „Pamiętaj, jestem z tobą”. Palce zaczęły mi drżeć.

– „Musimy porozmawiać” – napisałam.

Odpisała niemal od razu.

– „Co się stało?”.

Patrzyłam na te trzy słowa i wiedziałam, że nic już nie będzie takie samo.

Miała w tym ukryty cel

Spotkałyśmy się następnego dnia w małej kawiarni niedaleko jej pracy. Wybrałam miejsce publiczne, choć sama nie wiedziałam dlaczego. Może bałam się, że jeśli będziemy same, powiem coś, czego nie da się cofnąć. Marta siedziała już przy stoliku. Uśmiechnęła się, gdy mnie zobaczyła, ale ten uśmiech był zbyt szybki, zbyt napięty.

– Co się dzieje? – zapytała, kiedy usiadłam. – Wczoraj brzmiałaś dziwnie.

Wyjęłam telefon i położyłam go przed nią. Otworzyłam zdjęcie mojej listy.

– Hubert to dostał.

Jej twarz zastygła na ułamek sekundy. Wystarczyło.

– Od kogo? – zapytała, unosząc brwi.

– Nie udawaj – powiedziałam spokojnie, choć w środku wszystko we mnie drżało. – Miałaś tę kartkę w ręku, kiedy Sandra wyszła.

Marta odchyliła się na krześle.

– Myślisz, że to ja?

– Chcę, żebyś powiedziała prawdę.

Milczała chwilę, patrząc w bok. Potem westchnęła.

– Tak. Zrobiłam zdjęcie.

Te słowa spadły na mnie jak ciężar.

– Dlaczego? – wyszeptałam.

– Bo nie mogłam patrzeć, jak go oszukujesz – odpowiedziała szybko. – On zasługuje na szczerość.

– A ja? – spojrzałam jej w oczy. – Ja nie zasługiwałam na zaufanie?

– Justyna, pisałaś, że chcesz od niego odejść. To nie są drobne wątpliwości. To decyzja.

– To były moje myśli! – podniosłam głos, kilka osób odwróciło się w naszą stronę. – Moje. Nie twoje.

– Może ktoś wreszcie musiał coś zrobić – powiedziała ciszej. – Ty od miesięcy tylko narzekałaś. A on żył w przekonaniu, że wszystko jest w porządku.

– To nie była twoja sprawa.

Zacisnęła usta.

– Jest bardziej, niż myślisz.

Wreszcie to zrozumiałam

Patrzyłam na nią, próbując zrozumieć, co właśnie powiedziała.

– Co masz na myśli?

Uniknęła mojego wzroku.

– Po prostu… zawsze uważałam, że go nie doceniasz. On jest dobrym człowiekiem. Ciepłym. Tylko przy tobie jakby gasł.

– A przy tobie? – zapytałam ostro.

Podniosła głowę. W jej oczach zobaczyłam coś, czego wcześniej nie dostrzegałam. Determinację.

– Przy mnie mówi szczerze – powiedziała cicho. – Śmieje się. Słucha.

Zrobiło mi się zimno.

– Od kiedy?

– Od dawna – przyznała zaskkaująco szczerze. – Może sama tego nie zauważyłaś, ale my… dobrze się rozumiemy.

W głowie zaczęły mi się przewijać wspólne wyjazdy, jej żarty, które zawsze trafiały do niego, ich długie rozmowy w kuchni, gdy ja sprzątałam po kolacji.

– I wysłałaś mu to zdjęcie, żeby… co? – zapytałam. – Żeby mnie usunąć z drogi?

– Żeby przestał żyć w kłamstwie – odpowiedziała twardo. – A to, co będzie dalej, zależy od was.

– Nie – pokręciłam głową. – Od ciebie też.

Zapadła cisza. Ciężka, obca.

– Czuję do niego coś więcej – powiedziała w końcu. – Od jakiegoś czasu. Nie planowałam tego. To się po prostu stało.

Te słowa bolały bardziej niż samo zdjęcie.

– I dlatego postanowiłaś zniszczyć dziewięć lat mojego małżeństwa? – zapytałam.

– Ono już się sypało – odparła. – Ja tylko pokazałam prawdę.

Wstałam od stołu. Ręce miałam lodowate.

– Byłaś moją najbliższą osobą – powiedziałam drżącym głosem. – Opowiadałam ci o wszystkim. Myślałam, że jesteś po mojej stronie.

– Jestem po stronie szczerości – odpowiedziała.

Patrzyłam na nią jeszcze chwilę, próbując odnaleźć w niej tę samą Martę, z którą dzieliłam akademik, sekrety i marzenia. Nie znalazłam jej.

– Nie chcę cię więcej widzieć – powiedziałam.

Wyszłam z kawiarni, czując, jak coś we mnie ginie bezpowrotnie. Zaufanie, które budowałyśmy latami, rozpadło się w kilka minut. Najgorsze było jednak to, że wiedziałam: to nie koniec. Coś mi mówiło, że Marta nie poprzestała na jednym zdjęciu.

To nie była tylko pomoc

Kiedy wróciłam do domu, Hubert siedział przy stole z laptopem. Na mój widok zamknął go szybko.

– Musimy ustalić, co dalej – powiedział bez wstępów.

– Rozmawiałeś z Martą? – zapytałam wprost.

Zawahał się. To wystarczyło.

– Napisała do mnie – przyznał. – Chciała wyjaśnić sytuację.

– Wyjaśnić? – powtórzyłam. – Czy cię wesprzeć?

Westchnął ciężko.

– Justyna, ona była jedyną osobą, która powiedziała mi wprost, co się dzieje. Ty milczałaś miesiącami.

– A ty pytałeś? – odpowiedziałam. – Czy po prostu było ci wygodnie?

Zapadła cisza. Podeszłam do stołu i otworzyłam laptop. Nie zdążył mnie powstrzymać. Konwersacja była otwarta. Ich rozmowa nie była długa, ale wystarczająca. Marta pisała: „Nie zasługujesz na życie w niepewności”, „Zawsze mogę cię wysłuchać”, „Może spotkajmy się i spokojnie porozmawiajmy”. Hubert odpowiadał: „Dziękuję, że jesteś szczera”, „Przy tobie łatwiej mi to poukładać”. Najbardziej bolało to ostatnie zdanie.

– Spotkaliście się? – zapytałam.

– Tak – powiedział cicho. – Na spacerze. Chciałem coś zrozumieć.

– Co? Mnie czy ją?

Podniósł wzrok.

– Przy niej czuję się słuchany.

Te słowa rozdarły mnie bardziej niż zdjęcie listy. Nagle zrozumiałam, że zostałam zastąpiona emocjonalnie, zanim zdążyłam podjąć jakąkolwiek decyzję.

– A przy mnie? – zapytałam.

Milczał. Ja też nic nie mówiłam. W środku zrobiło mi się dziwnie spokojnie.

– Wiesz, co jest najgorsze? – powiedziałam. – Że nawet teraz nie walczysz. Nie pytasz, czy możemy coś naprawić.

– A chcesz? – zapytał bez przekonania.

Wtedy zrozumiałam, że odpowiedź brzmi: nie. Nie chcę wracać do miejsca, w którym czuję się niewidzialna. Nie chcę rywalizować z własną przyjaciółką o uwagę mojego męża.

Poszłam do sypialni i wyjęłam walizkę.

– Co robisz? – usłyszałam za plecami.

– Daję nam obojgu to, czego chyba chcemy. Przestrzeń.

Pakowałam się w ciszy. On stał w drzwiach, jakby czekał, aż się rozmyślę. Nie rozmyśliłam się. Kiedy zamknęłam za sobą drzwi mieszkania, wiedziałam, że nie wrócę już do tej samej roli.

Nagle było po wszystkim

Arek, mój brat, otworzył mi drzwi w dresie, zaskoczony moim widokiem i walizką.

– Co się stało? – zapytał od razu.

– Mogę u ciebie trochę pomieszkać?

Przytulił mnie bez słowa. Dopiero wtedy pozwoliłam sobie na łzy.

Przez pierwsze dni chodziłam jak we mgle. Wstyd mieszał się z gniewem. Analizowałam każde zdanie, każdą sytuację z ostatnich miesięcy. Czy za długo milczałam? Czy oddałam ster komuś innemu?

Któregoś wieczoru Arek usiadł naprzeciwko mnie przy kuchennym stole.

– Wiesz, że to nie zaczęło się od tej kartki? – powiedział spokojnie.

– Wiem.

– I wiesz też, że to nie Marta zniszczyła twoje małżeństwo. Ono już było kruche.

– Ale zniszczyła przyjaźń – odpowiedziałam.

Kilka dni później dowiedziałam się od wspólnej znajomej, że Marta i Hubert spotykają się regularnie. Ta informacja zabolała, ale nie zaskoczyła mnie. Była jak ostatni element układanki.

Zrozumiałam wtedy coś jeszcze: największą zdradą nie było zdjęcie ani ich wiadomości. Największą zdradą było to, że przez lata ignorowałam własne potrzeby, żeby utrzymać pozory.

Usiadłam pewnego popołudnia z czystą kartką papieru. Tym razem byłam sama. Nikt nie zaglądał mi przez ramię. Napisałam: „Chcę ufać sobie bardziej niż komukolwiek”. „Chcę mówić głośno, kiedy coś mnie boli”. „Nie bać się prawdy – nawet jeśli wszystko przez nią się rozpada”.

Złożyłam kartkę i schowałam ją do szuflady w pokoju. Nie była już krzykiem rozpaczy. Była obietnicą. Straciłam męża i kobietę, którą uważałam za siostrę. To bolało. Wreszcie jednak czułam, że stoję po swojej stronie.

Justyna, 33 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: