W pierwszych latach naszego małżeństwa mieszkaliśmy z Oskarem w małym wynajmowanym mieszkaniu nad piekarnią. Rano budził nas zapach świeżego chleba, a wieczorami siedzieliśmy na wąskiej kanapie i planowaliśmy przyszłość. Byliśmy drużyną.

Z czasem jednak coś między nami zaczęło się zmieniać. Coraz częściej miałam wrażenie, że rozmawiamy ze sobą jak partnerzy w negocjacjach, a nie jak ludzie, którzy kiedyś nie wyobrażali sobie dnia bez wspólnej rozmowy. Pewnego wieczoru Oskar rozłożył na stole katalogi z projektami domów.

– Zbudujmy coś własnego – powiedział z błyskiem w oczach. – Nowy początek.

Chciałam uwierzyć, że ma rację.

Poczułam lekki niepokój

Na początku to wszystko było jak jedna wielka przygoda. W weekendy oglądaliśmy projekty domów, rysowaliśmy na kartkach pomysły na ogród i zastanawialiśmy się, gdzie stanie stół w jadalni.

– Tu będą wielkie okna – mówił Oskar, pokazując wizualizację. – Wyobrażasz sobie, ile będzie światła?

– A może coś trochę mniejszego? – zapytałam ostrożnie. – Przytulniejszego.

Oskar odsunął katalog.

– Mały dom możemy mieć zawsze. Ja chcę czegoś, co będzie miało sens na lata.

Już wtedy poczułam lekki niepokój. Pierwsza poważna sprzeczka wybuchła przy wyborze projektu. Siedzieliśmy przy stole w kuchni, a między nami leżały dwa wydruki. Od początku skłaniałam się ku mniejszemu metrażowi i zwartej bryle.

– Ten jest rozsądniejszy – powiedziałam. – Mniejsza powierzchnia, tańszy w utrzymaniu.

Oskar potrząsnął głową.

– Adela, myślisz zbyt zachowawczo.

– A ty zbyt odważnie.

Przez chwilę patrzyliśmy na siebie w milczeniu.

– Już podpisałem rezerwację na ten drugi projekt – powiedział nagle.

Zamarłam.

– Jak to… już podpisałeś? Bez zapytania mnie o zdanie?

– Ktoś musiał podjąć decyzję.

Od tamtej chwili coraz częściej miałam wrażenie, że dom przestaje być naszym wspólnym planem. Stopniowo zaczął stawać się prywatnym projektem Oskara, w którym ja nie umiałam się odnaleźć. Kiedy wieczorem zadzwoniłam do Kaliny, mojej przyjaciółki, długo milczała po mojej opowieści.

– A ty czego właściwie chcesz? – zapytała w końcu.

To pytanie zostało ze mną na długo. Bo po raz pierwszy nie byłam pewna odpowiedzi.

Czułam się jak ktoś obcy

Kiedy na działce pojawiły się pierwsze maszyny, przez chwilę znów poczułam coś na kształt dawnej radości i ekscytacji. Stałam obok Oskara na wilgotnej jeszcze ziemi i patrzyłam, jak wyznaczają fundamenty.

– Tutaj będzie otwarta kuchnia z wyspą – powiedział, wskazując ręką przestrzeń przed nami. – A tam ogromny salon z wyjściem na taras.

Uśmiechnęłam się wtedy. Przez moment znów byliśmy po tej samej stronie. Ten moment nie trwał jednak długo. Z każdym tygodniem Oskar spędzał na budowie coraz więcej czasu. Wracał wieczorami zmęczony, ale dziwnie pobudzony, jakby wszystko, co naprawdę ważne, działo się właśnie tam, a nie w naszym mieszkaniu.

Któregoś dnia pojechałam na działkę wcześniej niż zwykle. Rafał, kierownik budowy, stał z planami rozłożonymi na masce samochodu.

– O, pani Adela – powiedział uprzejmie. – Dobrze, że pani jest. Mąż mówił, że elewacja już ustalona.

Zmarszczyłam brwi.

– Ustalona?

W tym momencie podszedł Oskar.

– Przecież rozmawialiśmy już o tym – powiedział szybko.

– Nie przypominam sobie.

Rafał spojrzał na nas z lekkim zakłopotaniem i dyskretnie odsunął się kilka kroków.

– Wybraliśmy jasny kamień i grafitowy dach – wyjaśnił Oskar. – To wygląda nowocześnie.

– Wybraliśmy? – powtórzyłam spokojnie. – Czy ty wybrałeś?

Westchnął ciężko.

– Adela, nie możemy analizować wszystkiego tygodniami. Czas ucieka, a koszty rosną.

– To też mój dom – odpowiedziałam. – Chciałabym chociaż wiedzieć, jakie decyzje zapadają.

Oskar rozłożył ręce.

– Robię to wszystko dla nas.

Te słowa powtarzał coraz częściej. I za każdym razem brzmiały trochę inaczej. Wieczorem spotkałam się z Kaliną w małej kawiarni niedaleko jej pracy. Słuchała mnie uważnie, mieszając łyżeczką herbatę.

– Mam wrażenie, że ja tylko przychodzę oglądać coś, co już zostało ustalone – powiedziałam cicho. – Jakbym była kimś z zewnątrz. Jak tak dalej pójdzie, to będę czuła się jak gość we własnym domu.

Kalina uniosła brwi.

– A mówiłaś mu to wprost?

– Próbuję. Ale on zawsze twierdzi, że robi to dla nas, dla naszej przyszłości.

Przez chwilę patrzyła na mnie w milczeniu.

– A ty wierzysz, że chodzi o waszą przyszłość?

To pytanie znów nie miało łatwej odpowiedzi. Bo kiedy patrzyłam na Oskara na budowie – stojącego dumnie między murami, które dopiero powstawały – coraz częściej miałam wrażenie, że ten dom jest dla niego czymś więcej niż miejscem do życia. Był sprawą honoru i pokazem jego możliwości. Tylko nie byłam już pewna, komu on chce coś udowodnić.

Te liczby mnie zszokowały

Pod koniec budowy Oskar był już prawie nieobecny w naszym codziennym życiu. Wychodził wcześnie rano, wracał późnym wieczorem, a jego rozmowy krążyły wyłącznie wokół terminów, materiałów i ekip. Któregoś wieczoru siedział przy stole z laptopem i stosem dokumentów. Kiedy zadzwonił jego telefon, wstał nagle.

– Zaraz wracam – rzucił i wyszedł na balkon.

Zostałam sama przy stole. Nie planowałam niczego sprawdzać. Naprawdę. Ale jeden z dokumentów był częściowo wysunięty z teczki. Na górze widniało logo banku, którego wcześniej u nas nie widziałam. Przesunęłam kartkę bliżej. Najpierw zobaczyłam liczby, potem kolejne i jeszcze jedne.

Serce zaczęło mi bić szybciej. To prawda, że mieliśmy wziąć kredyt, ale to nie była ta kwota, o której rozmawialiśmy kilka miesięcy wcześniej. Była prawie dwukrotnie wyższa. Przerzuciłam kolejne strony. Drugi kredyt, zaciągnięty kilka miesięcy wcześniej. Moje dłonie zrobiły się zimne. W tym momencie drzwi balkonowe się otworzyły.

– Co robisz? – zapytał Oskar.

Podniosłam dokument.

– Co to jest?

Zatrzymał się w miejscu.

– Skąd to wzięłaś?

– Leżało na stole – odpowiedziałam cicho. – Oskar… co to jest?

Przez chwilę patrzył na kartki w mojej dłoni, jakby zastanawiał się, czy jeszcze może coś ukryć.

– Dodatkowe finansowanie – powiedział w końcu.

– Dodatkowe? – powtórzyłam. – To jest ogromna kwota.

– Musiałem to zrobić.

– Musiałeś? – poczułam, jak głos zaczyna mi drżeć. – Przecież ustaliliśmy zupełnie inny budżet.

Oskar przeszedł przez kuchnię i oparł dłonie o blat.

– Bo przy tamtym budżecie ten dom nigdy nie wyglądałby tak, jak powinien.

– A jak niby powinien? Tak jak ty sobie to zaplanowałeś?

– Adela, to inwestycja na całe życie.

– Właśnie dlatego powinniśmy byli zdecydować razem! Jak mogłeś zaciągać kredyty za moimi plecami?

Podniósł głos.

– Gdybym za każdym razem czekał, aż wszystko przeanalizujesz, nadal siedzielibyśmy w tamtym wynajętym mieszkaniu!

Zapadła cisza. Patrzyliśmy na siebie przez kilka długich sekund.

– Ile wynosi rata? – zapytałam w końcu.

Oskar nie odpowiedział od razu. A kiedy w końcu podał liczbę, poczułam, jakby ktoś nagle zabrał powietrze z pomieszczenia. Usiadłam powoli przy stole.

– My tego nie udźwigniemy – powiedziałam.

– Udźwigniemy – odparł stanowczo. – Zrobiłem to dla nas.

Spojrzałam na niego. I wtedy po raz pierwszy pomyślałam coś, czego wcześniej nie chciałam nawet dopuścić do głowy. Może Oskar nie budował domu dla nas. Może budował go po to, żeby sobie udowodnić, że potrafi wszystko udźwignąć sam.

Zgubiliśmy w tym siebie

Odbiór domu odbywał się w chłodny, jasny poranek. Stałam z Oskarem w pustym salonie, gdzie echo naszych kroków odbijało się od nowych ścian. Przez ogromne okna wpadało światło, dokładnie takie, o jakim kiedyś opowiadał. Nasz kierownik budowy, Rafał, przechodził od pomieszczenia do pomieszczenia z plikiem dokumentów.

– Wszystko wygląda bardzo dobrze – powiedział z zadowoleniem. – Gratuluję państwu.

Kiedy wyszedł, w domu zapadła cisza. Oskar rozejrzał się wokół z wyraźną dumą.

– Widzisz? – powiedział. – Udało się.

Przez chwilę patrzyłam na przestrzeń wokół nas. Salon był ogromny. Schody prowadziły na piętro, a przez okna widać było jeszcze pusty ogród. To wszystko było dokładnie takie, jak planował. Tylko że nie było nas na to stać.

– Oskar – zaczęłam spokojnie. – My naprawdę będziemy w stanie to spłacać?

Westchnął.

– Już o tym rozmawialiśmy.

– Nie. Ty mówiłeś, a ja słuchałam.

Odwrócił się w moją stronę.

– Przesadzasz.

– Nie przesadzam – odpowiedziałam. – Ty podjąłeś decyzję, która zmienia całe nasze życie.

Oskar zmarszczył brwi.

– Chciałem dla nas dobrze.

– Wiem – przez chwilę milczałam, patrząc na ściany. – Ale wiesz, co jest w tym wszystkim najtrudniejsze?

– Co?

– Że zrobiłeś to beze mnie.

Jego twarz stwardniała.

– Ktoś musiał w końcu wziąć odpowiedzialność.

Te słowa zawisły w powietrzu. W tamtej chwili zrozumiałam coś bardzo wyraźnie. Ten dom był dokładnie taki, jak chciał Oskar. Przemyślany, imponujący, dopracowany w każdym szczególe. Tylko że po drodze zgubiliśmy coś znacznie ważniejszego. Zgubiliśmy nas.

Mieliśmy dom i pustkę w sercach

Kilka tygodni później wprowadziliśmy się do nowego domu. Pierwsze dni były dziwne. Wszystko pachniało świeżością, ale w tej przestrzeni było też coś chłodnego. Oskar coraz częściej zostawał w pracy do późna. Ja zaczęłam brać dodatkowe zlecenia, żeby pomóc w spłacie rat. Wieczorami mijaliśmy się w kuchni.

– Zapłaciłaś rachunek za prąd? – pytał.

– Tak. A ty rozmawiałeś z bankiem o zmianie terminu raty?

Nasze rozmowy coraz częściej wyglądały właśnie tak. Któregoś wieczoru usiadłam sama w salonie. Lampy rzucały ciepłe światło na jasne ściany, a przez okno widać było ciemny ogród. Dom był piękny. Dokładnie taki, jak z katalogów, które kiedyś oglądaliśmy. Tylko że siedząc tam, nagle przypomniałam sobie naszą starą, małą kanapę w wynajmowanym mieszkaniu nad piekarnią. Jak siedzieliśmy obok siebie, jedząc kolację i śmiejąc się z drobiazgów.

Wtedy nie mieliśmy prawie nic, ale mieliśmy siebie. Teraz mieliśmy dom. I coraz częściej miałam wrażenie, że właśnie po drodze straciliśmy to, co kiedyś nas łączyło. I że nie da się już tego odzyskać.

Adela, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

