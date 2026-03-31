Wiatr uderzał o szyby pociągu, kiedy zbliżałam się do wybrzeża. Od ponad roku żyłam w emocjonalnej pustce, wykonując codzienne czynności niczym zaprogramowana maszyna. Wstawałam rano, szłam do pracy, wracałam do pustego mieszkania i siadałam na kanapie, wpatrując się w ekran telewizora. Odejście kogoś, kto był całym moim światem, sprawiła, że przestałam widzieć kolory.

Święta zawsze były dla nas wyjątkowym czasem. W tym roku wiedziałam, że nie zniosę współczujących spojrzeń rodziny, ostrożnych pytań i tej głuchej ciszy przy stole. Dlatego uciekłam. Wynajęłam mały pokój w Ustce. Plan był prosty: spacerować brzegiem morza, pozwolić wiatrowi wywiać z głowy resztki nadziei i ostatecznie pożegnać się z przeszłością. Chciałam zamknąć ten rozdział i pogodzić się z tym, że mój facet mnie zostawił.

Kiedy wysiadłam na stacji, powitało mnie świeże powietrze. Skierowałam swoje kroki prosto do pensjonatu. Właścicielka, starsza kobieta o ciepłym uśmiechu, wręczyła mi klucze, nie zadając zbędnych pytań. Zapewne widziała już wielu takich jak ja – uciekinierów szukających spokoju.

Kolejne dni mijały mi na długich, samotnych spacerach. Godzinami wędrowałam plażą, wsłuchując się w szum fal uderzających o brzeg. Po jednym z takich dłuższych spacerów postanowiłam chwilę odpocząć i napić się kawy w małej kawiarni niedaleko pensjonatu. Wnętrze było małe, ale przytulne. Za ladą stała młoda dziewczyna, a w kącie, przy małym stoliku, siedział mężczyzna z książką. Zajęłam miejsce przy oknie. Zamówiłam kawę i zapatrzyłam się w szybę. Moje myśli znów powędrowały w stronę przeszłości. Łzy, które od dawna starałam się powstrzymywać, same napłynęły do oczu. Nagle usłyszałam cichy dźwięk odsuwanego krzesła.

– Przepraszam, czy to miejsce jest wolne? – usłyszałam głęboki, spokojny głos.

Podniosłam wzrok. To był ten mężczyzna, który wcześniej czytał w kącie. Miał łagodne spojrzenie. Byłam tak zaskoczona, że tylko skinęłam głową. Usiadł naprzeciwko mnie, kładąc na stoliku swoją książkę.

– Widziałem cię wcześniej na plaży, jak spacerowałaś. Pomyślałem, że może przyda ci się towarzystwo. Jeśli wolisz zostać sama, po prostu powiedz, a natychmiast wrócę do swojego stolika.

– Nie, w porządku – odpowiedziałam cicho, ocierając ukradkiem policzek. – Po prostu... to trudny czas.

– Wiosna nad morzem przyciąga ludzi, którzy mają coś do przemyślenia – powiedział łagodnie. – Mam na imię Jacek.

– Marta.

Nie pytał, dlaczego płaczę. Nie próbował mnie pocieszać banalnymi frazesami w stylu „wszystko będzie dobrze” albo „czas leczy rany”. Zamiast tego zaczął opowiadać o tym, jak sam często tu przyjeżdża, by uciec przed zgiełkiem wielkiego miasta. Jego głos był kojący, a obecność nienachalna.

Zrozumienie bez zbędnych słów

Od tamtego popołudnia spotykaliśmy się codziennie. Zaczęło się od wspólnych kaw, potem były długie spacery po plaży, aż w końcu łapaliśmy się na tym, że spędzamy ze sobą całe dnie. Jacek okazał się architektem z Wrocławia, który wziął dłuższy urlop, by odnaleźć wewnętrzny spokój. Słuchał mnie w sposób, w jaki nikt wcześniej tego nie robił.

Któregoś wieczoru, gdy siedzieliśmy na plaży w końcu opowiedziałam mu o wszystkim. O odejściu mojego chłopaka, o pustce, która pożerała mnie od środka. Mówiłam długo, a słowa wylewały się ze mnie jak z pękniętej tamy. Kiedy skończyłam, zapadła cisza. Bałam się, że teraz usłyszę te wszystkie dobrze mi znane, puste słowa pocieszenia.

– Wiem, że nic, co powiem, nie zmniejszy twojej tesknoty – odezwał się w końcu Jacek, patrząc w ciemną toń morza. – Ale chcę, żebyś wiedziała, że masz prawo czuć to, co czujesz. Nie musisz być silna przez cały czas. Nie musisz udawać.

Spojrzałam na niego, a po moich policzkach znów popłynęły łzy. Tym razem jednak były to łzy ulgi. Po raz pierwszy od ponad roku poczułam, że ktoś naprawdę mnie widzi. Nie ocenia mojego smutku, nie każe mi szybciej wracać do „normalności”. Po prostu przy mnie trwa.

Odległość to tylko liczby na mapie

Święta minęły nam na cichych rozmowach i wspólnym gotowaniu w jego wynajętym domku. Nie było sernika ani mazurków, ale był spokój, którego tak bardzo potrzebowałam. Niestety, mój urlop dobiegał końca. Musiałam wracać na południe, do swojego miasta, do swoich obowiązków. Dzieliło nas kilkaset kilometrów. Ostatniego dnia staliśmy na peronie. Wiatr znów wiał niemiłosiernie, ale tym razem nie czułam zimna.

– Obiecaj, że się odezwiesz – powiedział Jacek, trzymając mnie za ręce. – Odległość to tylko liczby na mapie.

– Obiecuję – szepnęłam, czując dziwny ścisk w gardle.

Wsiadłam do pociągu i patrzyłam przez okno, jak jego sylwetka staje się coraz mniejsza, aż w końcu znika w oddali. Zastanawiałam się, czy to, co narodziło się między nami nad morzem, przetrwa próbę codzienności. Czy powrót do mojego pustego mieszkania znów wciągnie mnie w otchłań rozpaczy?

Wspólnie uczyliśmy się żyć na nowo

Początki po powrocie były trudne. Znajome ściany przypominały o tym, co straciłam. Jednak za każdym razem, gdy czułam, że mrok znów próbuje mnie pochłonąć, dzwonił telefon. Jacek. Rozmawialiśmy godzinami. Opowiadaliśmy sobie o mijającym dniu, o przeczytanych książkach, o planach na przyszłość. Jego głos w słuchawce stał się moją bezpieczną przystanią.

Zaczęliśmy się odwiedzać. Raz on przyjeżdżał do mnie, raz ja do niego. Z każdym spotkaniem dystans między nami wydawał się coraz mniejszy. Wspólnie uczyliśmy się żyć na nowo. Jacek nie próbował zastąpić mi przeszłości, nie wymazywał wspomnień. Zamiast tego pomógł mi zbudować nową przestrzeń, w której było miejsce zarówno na pamięć o tym, co było, jak i na radość z tego, co jest teraz.

Dzisiaj, gdy patrzę za okno naszego wspólnego mieszkania, wiem, że tamten wyjazd do Ustki uratował mi życie. Pojechałam tam, by zamknąć za sobą drzwi. Znalazłam człowieka, który pokazał mi, że po najdłuższej i najciemniejszej nocy zawsze w końcu wschodzi słońce. Moje serce, które uważałam za zamknięte, znów powoli otworzyło się na miłość.

Marta, 35 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

