To miał być zwykły wtorek, jeden z tych dni, które zlewają się w szarą masę codzienności, ale dla mnie miał smakować nadzieją. Pamiętam zapach kawy, który unosił się w naszej nowoczesnej, sterylnie czystej kuchni, i ten cichy szum ekspresu, który zazwyczaj był jedynym dźwiękiem towarzyszącym naszym wspólnym porankom. Patrzyłam na dwie wyraźne kreski na plastikowym teście i czułam, jak serce podchodzi mi do gardła. To nie był lęk. To była euforia zmieszana z pewnością, że teraz wszystko się ułoży. Że ta cisza między nami wreszcie zniknie, zastąpiona płaczem dziecka, śmiechem i prawdziwym życiem. Nie wiedziałam wtedy, że ten moment, który w mojej głowie był początkiem bajki, w rzeczywistości stanie się pierwszym aktem mojego osobistego dramatu.

Byłam naiwna

Kiedy wychodziłam za Norberta, wszyscy mi zazdrościli. Był przystojny, zaradny, ambitny. Miał ten rodzaj charyzmy, który sprawiał, że ludzie wchodzący do pomieszczenia natychmiast zwracali na niego uwagę. Ja byłam tą cichszą, tą, która dbała o domowe ognisko, chociaż w naszym przypadku ognisko to było raczej zimnym ledowym oświetleniem w ogromnym salonie. Nasz dom przypominał katalog wnętrzarski. Wszystko miało swoje miejsce, żaden przedmiot nie leżał krzywo, a na blatach nie było ani okruszka. Norbert lubił porządek. Lubił mieć wszystko pod kontrolą.

Przez pierwsze dwa lata łudziłam się, że jego dystans wynika z przepracowania. Prowadził własną firmę, ciągle był w biegu, ciągle z telefonem przy uchu. Nasze rozmowy ograniczały się do wymiany informacji logistycznych: co kupić, kiedy przyjedzie serwis do pieca, o której mamy kolację u jego rodziców. Brakowało w tym ciepła, brakowało pytań o to, jak minął mi dzień, co czuję, o czym marzę.

Wieczorami siadaliśmy na drogiej, włoskiej kanapie. On włączał laptopa, ja czytałam książkę. Byliśmy obok siebie, ale tak naprawdę dzieliły nas lata świetlne. Czasami próbowałam go dotknąć, położyć głowę na jego ramieniu, ale on wtedy sztywniał, jakby mój dotyk go parzył albo rozpraszał w czymś niezwykle istotnym.

— Matylda, proszę cię, muszę dokończyć ten raport — mówił, nawet nie odrywając wzroku od ekranu.

Czułam się samotna w małżeństwie bardziej, niż kiedy byłam singielką. Zaczęłam wierzyć, że problemem jest brak wspólnego celu. Czegoś, co by nas spoiło. Norbert był jedynakiem, zawsze skupionym na sobie, może po prostu nie umiał dzielić życia z drugą osobą w taki naturalny sposób? Tłumaczyłam go przed samą sobą. Wmawiałam sobie, że to tylko etap. Że potrzebujemy wstrząsu, zmiany, nowej roli. Dziecka.

Kiedy zaczęłam myśleć o macierzyństwie, obraz naszej trójki stał się moją obsesją. Widziałam Norberta, jak rzuca te swoje raporty, by wziąć na ręce syna lub córkę. Widziałam, jak jego twarz łagodnieje. Byłam naiwna. Tak bardzo naiwna.

Czekałam na błysk w oku

Tamtego wieczoru przygotowałam specjalną kolację. Norbert wrócił późno, jak zwykle zmęczony i poirytowany jakimiś problemami z dostawcami. Zjadł w milczeniu, przeglądając wiadomości na tablecie. Czekałam, aż skończy, aż odłoży to przeklęte urządzenie.

— Norbert, musimy porozmawiać — zaczęłam, starając się, by mój głos nie drżał.

Spojrzał na mnie z lekkim zniecierpliwieniem.

— Coś się stało z samochodem? Ubezpieczenie się kończy?

— Nie. — Uśmiechnęłam się nieśmiało, kładąc dłoń na brzuchu. — Chodzi o nas. O naszą przyszłość.

Wyciągnęłam z kieszeni małe pudełeczko, w które zapakowałam pozytywny test ciążowy. Położyłam je przed nim na stole. Patrzył na nie przez chwilę, jakby to był ładunek wybuchowy. Powoli otworzył wieczko. Czekałam na błysk w oku, na uśmiech, na cokolwiek, co przypominałoby radość. Zamiast tego zobaczyłam, jak jego twarz tężeje. Zbladł, a potem jego oczy pociemniały.

— Co to ma być? — zapytał cicho, ale w tym głosie był chłód, który zmroził mnie do szpiku kości.

— Będziemy mieli dziecko, Norbert. Jestem w szóstym tygodniu.

Odsunął krzesło z głośnym zgrzytem i wstał. Zaczął chodzić po kuchni tam i z powrotem, przeczesując palcami idealnie ułożone włosy.

— To nie był plan, Matylda. Nie ustalaliśmy tego.

— Dzieci się nie planuje w kalendarzu jak spotkania biznesowe — próbowałam żartować, choć czułam, jak żołądek zawiązuje mi się w supeł. — To dar. To szczęście.

Zatrzymał się i spojrzał na mnie tak, jakby patrzył na obcą osobę, która właśnie wyrządziła mu krzywdę.

— Dla ciebie może i szczęście. Dla mnie to kula u nogi. Wiesz, w jakim momencie jest firma? Wiesz, ile mam na głowie? Nie mam czasu na pieluchy, wrzaski i nieprzespane noce. Nie chcę tego.

— Jak możesz tak mówić? — szepnęłam, czując, jak łzy napływają mi do oczu. — To twoje dziecko. Nasze.

— Nie, Matylda. To twoja fanaberia. Zawsze chciałaś bawić się w dom, ale ja ci mówiłem, że cenię sobie spokój i niezależność.

— Jesteśmy małżeństwem!

— Małżeństwem, które właśnie przestało mieć sens — rzucił i wyszedł z kuchni, zostawiając mnie samą z niedojedzoną kolacją i roztrzaskanym sercem.

Rzeczywistość uderzyła ze zdwojoną siłą

Kolejne tygodnie były koszmarem. Norbert traktował mnie jak powietrze. Nie pytał o moje samopoczucie, nie interesował się wynikami badań. Spał w gabinecie. W końcu, w trzecim miesiącu ciąży, oznajmił mi chłodno, że składa pozew o rozwód.

— Dom jest mój, kupiłem go przed ślubem — oświadczył bez emocji. — Ale jestem uczciwy. Wynajmę ci mieszkanie na rok i będę płacił alimenty, jak tylko dziecko się urodzi. Nie chcę mieć z tym nic więcej wspólnego. Zrzeknę się praw, jeśli będziesz tego chciała. Dla mnie to najlepsze rozwiązanie.

Nie walczyłam. Nie miałam siły. Czułam się tak upokorzona i odrzucona, że chciałam tylko zniknąć z jego pola widzenia. Spakowałam swoje rzeczy do kartonów. Ubrania, książki, trochę naczyń. Zostawiłam za sobą luksus, który nigdy nie dał mi szczęścia, i przeniosłam się do kawalerki na drugim końcu miasta.

Mieszkanie było małe, ciemne i pachniało starym drewnem, ale było moje. Tutaj nikt nie patrzył na mnie z pogardą. Przez kolejne miesiące uczyłam się żyć sama. Rosnący brzuch był dla mnie jedynym towarzystwem. Norbert dotrzymał słowa — przelewał pieniądze, ale zablokował mój numer. Kontaktował się ze mną tylko przez prawnika. Czułam się, jakbym była w bańce. Chodziłam na spacery, głaskałam brzuch i obiecywałam mojemu synkowi, że będę dla niego matką i ojcem. Że dam mu tyle miłości, żeby nigdy nie poczuł tego chłodu, którego ja doświadczyłam. Ale w nocy, kiedy gasły światła, płakałam w poduszkę. Bałam się. Panicznie bałam się porodu, odpowiedzialności i tej przerażającej samotności.

Kiedy nadszedł dzień rozwiązania, pojechałam do szpitala taksówką. Widziałam na korytarzu inne pary: mężów trzymających żony za ręce, masujących im plecy. Ja miałam tylko torbę z wyprawką i zaciśnięte zęby. Staś urodził się zdrowy i piękny. Miał ciemne oczka i mały, zadarty nosek. Kiedy położyli mi go na piersi, cały ból zniknął. Ale potem, kiedy wróciłam z nim do pustej kawalerki, rzeczywistość uderzyła ze zdwojoną siłą.

Serce zabiło mi mocniej

Był siódmy dzień po porodzie. W mieszkaniu panował chaos. Wszędzie leżały pieluchy, stały kubki z niedopitą herbatą, ubranka. Ja sama chodziłam w wyciągniętym dresie, z podkrążonymi oczami. Kiedy usłyszałam pukanie do drzwi, zamarłam. Nie spodziewałam się nikogo. Kurier? Właściciel mieszkania? Podeszłam do drzwi, trzymając na ręku kwilącego synka, i spojrzałam przez wizjer. Serce zabiło mi mocniej. To nie był Norbert. To był Fabian.

Fabian był młodszym bratem Norberta, ale byli jak ogień i woda. Norbert — elegancki, gładki, zawsze w garniturze. Fabian — w dżinsach, z lekkim zarostem, pracujący fizycznie przy renowacji zabytkowych mebli. Zawsze go lubiłam. Na rodzinnych spotkaniach to on zagadywał, żartował, bawił się z dziećmi kuzynek. Norbert zawsze patrzył na niego z góry, uważając go za nieudacznika bez ambicji.

Otworzyłam drzwi, czując, jak rumieniec wstydu zalewa mi twarz. Wyglądałam fatalnie. Mieszkanie wyglądało fatalnie.

— Cześć, Matylda — powiedział cicho. W rękach trzymał dwie ogromne torby z zakupami.

— Fabian? Co ty tu robisz? Skąd wiedziałeś, gdzie mieszkam? — zapytałam, kołysząc Stasia.

— Norbert... wygadał się matce przy obiedzie, że cię tu upchnął. Wybacz określenie, ale cytuję. Matka nie miała odwagi przyjechać, boi się Norberta, wiesz jaka ona jest. Ale ja nie mogłem tak tego zostawić.

Wszedł do środka, nie czekając na zaproszenie. Odstawił torby na podłogę. Rozejrzał się po małym pokoju, ale w jego wzroku nie było oceny ani pogardy. Był tam smutek i... złość?

— Matyldo, jak ty sobie radzisz? — zapytał, podchodząc bliżej.

— Jakoś... — Głos mi się załamał.

Staś zaczął płakać głośniej.

— Daj mi go — powiedział Fabian pewnym głosem.

— Nie, on płacze, jest brudny, ulało mu się...

— Daj mi go — powtórzył łagodnie, ale stanowczo.

Ostrożnie przejął ode mnie zawiniątko. Staś, jakby wyczuwając pewny, silny chwyt, po chwili się uspokoił. Fabian spojrzał na małego z taką czułością, jakiej nigdy nie widziałam u jego brata.

— Cześć, mały — szepnął. — Jestem twoim wujkiem. Fajnie cię widzieć.

Spojrzał mi głęboko w oczy

Przez następną godzinę działy się rzeczy, które wydawały mi się nierealne. Fabian kazał mi iść pod prysznic i się przespać, zapewniając, że zajmie się małym. Byłam tak zmęczona, że nie protestowałam. Kiedy wyszłam z łazienki, w kuchni pachniało jedzeniem. Fabian rozpakował zakupy: pieluchy, owoce, gotowe obiady, środki czystości. Staś spał w swoim łóżeczku.

— Usiadłbyś? — Wskazałam na jedyne krzesło przy małym stole.

— Zrobiłem ci herbatę — powiedział, podając mi parujący kubek.

Usiadłam, czując, jak ciepło rozchodzi się po moim ciele.

— Dlaczego przyjechałeś, Fabian? Norbert by się wściekł, gdyby wiedział.

Fabian prychnął, opierając się o blat kuchenny. Jego twarz stężała.

— Norbert to idiota. Zawsze nim był, tylko nikt tego głośno nie mówił, bo przynosił do domu pieniądze i prestiż. Ale to, co zrobił tobie... To, jak cię zostawił... — Zacisnął pięści. — Kiedy usłyszałem, że urodziłaś i jesteś tu sama, myślałem, że pojadę do jego biura i mu wygarnę.

— Nie warto — szepnęłam. — On nie chce tego dziecka.

— Ale ja chcę — wypalił, a potem spojrzał na mnie, jakby sam się zdziwił swoimi słowami. — To znaczy... Chcę, żeby ten mały miał rodzinę. Żebyś ty miała wsparcie.

— Jesteś jego bratem — przypomniałam mu, choć w głębi duszy czułam dziwną ulgę, że tu jest.

— Niestety — westchnął. — Ale nie jestem nim.

Podszedł do mnie i kucnął przy moim krześle, tak że nasze twarze były na tym samym poziomie. Spojrzał mi głęboko w oczy.

— Matylda... Pamiętasz wasze wesele?

— Pamiętam.

— Pamiętasz, kto cię odwoził do domu, kiedy Norbert zasnął w pokoju hotelowym?

— Ty.

— Przez całą drogę myślałem tylko o jednym. Że mój brat wygrał los na loterii i nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. Zawsze cię podziwiałem, Matylda. Twoją cierpliwość, twoje ciepło. Kiedy Norbert cię zostawił, byłem wściekły, ale... — Zawahał się. – Część mnie poczuła nadzieję. Wiem, że to brzmi okropnie w takiej sytuacji, ale musiałem ci to powiedzieć. Nie pozwolę, żebyś była tu sama. Nie pozwolę, żebyś płakała przez człowieka, który nie jest wart jednego twojego łzy.

Słuchałam go i czułam, jak mur, który zbudowałam wokół siebie przez ostatnie miesiące, powoli pęka. Nie było w nim fałszu. Fabian nie oferował mi pieniędzy ani luksusów. Oferował mi swoją obecność. Swoje ręce do pomocy. Swój czas.

— Fabian, to jest skomplikowane... — zaczęłam, ocierając łzę spływającą po policzku.

— Życie jest skomplikowane — przerwał mi, ujmując moją dłoń. Jego dłoń była szorstka, spracowana, ciepła. — Ale my nie musimy tacy być. Pozwól mi pomóc. Pozwól mi być przy tobie. Przy was. Jako przyjaciel, wujek... a z czasem, zobaczymy. Nic na siłę.

— Norbertowi się to nie spodoba.

— Jego problem. Zrzekł się was. Stracił prawo do decydowania o twoim życiu w momencie, w którym wystawił ci walizki za drzwi. Teraz ja tu jestem. I nigdzie się nie wybieram.

Czasem trzeba stracić wszystko

Od tamtego dnia Fabian przyjeżdżał codziennie. Czasem po pracy, brudny od pyłu i lakieru, tylko po to, by wnieść wózek na trzecie piętro. Czasem w weekendy, by zabrać Stasia na spacer i dać mi dwie godziny na drzemkę. Norbert nigdy nie zadzwonił. Przysłał tylko pismo od notariusza w sprawie alimentów. Podpisałam je bez czytania. Pieniądze były potrzebne, ale jego obecność — zbędna.

Z każdym tygodniem, obserwując, jak Fabian przewija Stasia, jak go karmi butelką, jak śpiewa mu kołysanki, zaczynałam rozumieć, jak bardzo się pomyliłam, wybierając kiedyś tego lepszego brata. Luksus, pozycja, idealny dom — to wszystko było niczym w porównaniu z poczuciem bezpieczeństwa, jakie dawał mi Fabian w tej ciasnej kawalerce.

Pewnego wieczoru, gdy Staś już spał, siedzieliśmy na małym balkonie, patrząc na światła miasta.

— Dziękuję — powiedziałam cicho.

— Za co? — zapytał, obejmując mnie ramieniem. To było tak naturalne, jakbyśmy robili to od lat.

— Za to, że naprawiłeś to, co twój brat zepsuł.

Pocałował mnie w czoło.

— Jeszcze dużo przed nami, Matylda. Ale damy radę.

Dziś wiem, że czasem trzeba stracić wszystko, co wydaje się idealne, by znaleźć to, co jest prawdziwe. Mój syn nie ma ojca, o jakim marzyłam, ale ma wujka, który kocha go bardziej niż cokolwiek na świecie. I ma matkę, która wreszcie przestała gonić za iluzją i zaczęła żyć naprawdę. Norbert zostawił mnie z niczym, a tak naprawdę dał mi szansę na wszystko.

Matylda, 32 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

