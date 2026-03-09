Marzec miał być dla mnie jak mały cud. Siedziałam przy kuchennym stole, w swetrze narzuconym na drugi sweter, i liczyłam drobne wysypane z portmonetki. Rachunki leżały obok, nieotwarte, jakby samo patrzenie na nie mogło podnieść ich kwoty. Całe życie pracowałam i nikogo nie prosiłam o pomoc, więc nawet teraz wolałam marzyć po cichu o cieple i pełnym talerzu, niż przyznać, że zwyczajnie sobie nie radzę.

Cieszyłam się z większej emerytury

List znalazłam w skrzynce wciśnięty między ulotki z promocjami. Biała koperta z urzędowym nadrukiem od razu przyspieszyła mi oddech. Wróciłam do mieszkania powoli, jakbym niosła coś kruchego.

Usiadłam przy stole, założyłam okulary i rozcięłam kopertę nożem do chleba. Cyfry tańczyły mi przed oczami. Podwyżka była. Mniejsza niż zapowiadali w telewizji, ale jednak.

– No dobrze, Stanisławo – powiedziałam do siebie półgłosem. – Nie ma co wybrzydzać.

Zaczęłam liczyć. Prąd, czynsz, leki. Zostawało i po opłaceniu wszystkiego miałam mieć choć trochę więcej niż dotąd. Wystarczająco, by nie zastanawiać się przy każdej kromce chleba, czy nie jest za gruba.

Następnego dnia poszłam do sklepu tylko popatrzeć. Stałam przy ladzie mięsnej i wpatrywałam się w schab, różowy i równiutko pokrojony.

– Podać coś? – zapytała sprzedawczyni.

– Nie, ja… jeszcze się zastanowię – odpowiedziałam szybko.

Przeszłam dalej. Masło, nie to najtańsze, tylko prawdziwe. Herbata w metalowej puszce. Wzięłam ją do ręki, a potem odstawiłam. W głowie układałam plan jak dziecko przed świętami. W marcu kupię mięso. Zrobię rosół, a potem kotlety. Zaproszę Kacpra, niech zje domowy obiad.

Sąsiad chciał mi pomóc

– Pani Stasiu! – usłyszałam za plecami.

Odwróciłam się. To był Zdzisław z klatki obok, z siatką ziemniaków w ręce.

– Dzień dobry – uśmiechnęłam się.

– Słyszałem, że cieknie pani kran. Mogę zajrzeć, jeśli trzeba.

Zawahałam się. Nie lubiłam, kiedy ktoś widział moje niedociągnięcia. Cieknący kran był jak przyznanie się do bezradności.

– Poradzę sobie – odpowiedziałam odruchowo.

Popatrzył na mnie uważnie.

– Pani zawsze sobie radzi. Ale czasem można pozwolić komuś pomóc.

Te słowa zabrzmiały dziwnie ciepło. Przez chwilę miałam ochotę powiedzieć: dobrze, proszę przyjść. Zamiast tego skinęłam głową i zmieniłam temat.

– W marcu będzie trochę lżej – powiedziałam. – Podwyżkę dają.

– To dobrze – ucieszył się. – Należy się pani.

Wróciłam do domu z pustymi rękami, ale z głową pełną planów. Postawiłam czajnik na gazie i jeszcze raz spojrzałam na list. Marzec był blisko. Wyobrażałam sobie, jak opłacam rachunki bez strachu, jak wykupuję wszystkie tabletki, a potem idę do sklepu i mówię pewnym głosem:

– Poproszę pół kilo schabu.

Serce ścisnęło mi się z nadziei. Jednocześnie gdzieś w środku czaił się lęk, że coś znów się wydarzy i te moje małe marzenia rozsypią się jak okruszki na stole.

Córka potrzebowała pieniędzy

Telefon zadzwonił wieczorem, kiedy siedziałam pod kocem i cerowałam skarpetę. Na wyświetlaczu pojawiło się imię Ireny. Poczułam ukłucie w żołądku, zanim jeszcze odebrałam.

– Mamo, masz chwilę? – zaczęła bez przywitania.

– Mam, dziecko. Co się stało?

W słuchawce było słychać jakieś szmery, jakby odsuwała krzesło. Potem westchnęła.

– Spółdzielnia przysłała ponaglenie. Zalegam z czynszem już drugi miesiąc. Jeśli nie wpłacę do końca tygodnia, mogą wypowiedzieć umowę.

Zamilkłam. W głowie natychmiast zaczęłam liczyć jej rachunki zamiast swoich.

– A praca? – zapytałam ostrożnie.

– Biorę nadgodziny, ile się da. Ale wiesz, jakie są ceny. Dzieci rosną, wszystko drożeje. – Jej głos stał się twardszy. – Nie każdy ma stałe świadczenie co miesiąc.

Zabolało mnie to bardziej, niż chciałam przyznać.

– Irenko, ja też ledwo wiążę koniec z końcem.

– Mamo, przecież zawsze sobie radziłaś. – Zaśmiała się krótko. – Pamiętasz, jak mówiłaś, że matka zrobi wszystko dla dziecka?

Pamiętałam aż za dobrze. Przed oczami stanęła mi mała Irena w za dużym tornistrze.

– Mamo, wszystkie dziewczyny mają nowe buty na zmianę – mówiła wtedy, stojąc w przedpokoju. – Ja nie chcę się wyróżniać.

A ja oddałam swoje oszczędności przeznaczone na zimowy płaszcz i kupiłam jej najładniejsze, jakie znalazłam. Chodziłam potem w starym, ale byłam dumna, że się uśmiechała.

– Nie mówię, że masz obowiązek – odezwała się Irena ciszej. – Ale jeśli możesz… Pożyczysz mi trochę? Oddam, jak tylko stanę na nogi.

Słowo „pożyczysz” zawisło między nami jak cienka nitka. Wiedziałam, że tych pieniędzy mogę już nie zobaczyć.

– Ile potrzebujesz? – zapytałam, choć w środku coś się we mnie buntowało.

Podała kwotę. Większą, niż się spodziewałam. To była prawie cała moja marcowa nadzieja.

– Zastanowię się – odpowiedziałam w końcu.

– Mamo… – W jej głosie pojawiło się napięcie. – Ja naprawdę nie mam do kogo się zwrócić.

Nie wiedziałam, co robić

Po rozmowie siedziałam długo w ciszy. Koc zsunął mi się z kolan, a ja nawet tego nie zauważyłam. W głowie kłębiły się myśli. Przecież byłam matką. Zawsze ratowałam. Ale tym razem chodziło o coś więcej niż tylko pieniądze. Chciałam przez chwilę poczuć, że to ja mogę odetchnąć. Następnego dnia Zdzisław zapukał do drzwi z kluczem francuskim w ręku.

– Mogę teraz spojrzeć na ten kran?

Otworzyłam mu, ale musiał zobaczyć moją twarz, bo zmarszczył brwi.

– Coś się stało?

– Nic takiego – odpowiedziałam szybko.

Kapanie w kuchni było jedynym dźwiękiem między nami. Stałam oparta o framugę i patrzyłam, jak dokręca śrubę.

– Czasem warto powiedzieć, że jest trudno – mruknął.

Odwróciłam wzrok.

Nie umiałam. Bo jeśli powiem, że jest trudno, to przyznam, że ten marzec, na który czekałam jak na wybawienie, już przestaje należeć do mnie.

Musiałam zdecydować

Pierwszego marca wstałam wcześniej niż zwykle. Usiadłam przy stole z telefonem w ręku i długo wpatrywałam się w ekran, zanim zalogowałam się na konto. Kwota była wyższa. Niewiele, ale jednak. Przez chwilę tylko patrzyłam na cyfry, jakby miały zniknąć.

– No, Stanisławo – szepnęłam. – To twój dzień.

Najpierw zrobiłam przelewy za czynsz i prąd. Saldo zmalało szybciej, niż się spodziewałam. Zostało tyle, że mogłam wybrać: albo wreszcie kupić coś porządnego do jedzenia, albo przelać Irenie.

Ubrałam płaszcz i poszłam do sklepu. Tym razem nie popatrzeć. Wzięłam koszyk. Do środka włożyłam kawałek schabu, prawdziwe masło, jajka, nawet mały słoik dżemu malinowego. Stałam przy półce z herbatą i wybrałam tę w metalowej puszce. Serce biło mi jak przed czymś wielkim. Przy kasie zaczęłam wykładać zakupy na taśmę. Patrzyłam na nie z niedowierzaniem. To naprawdę było dla mnie. Telefon zawibrował. Wiadomość od Kacpra.

„Babciu, mama bardzo się martwi. Płakała wczoraj. Nie wiem, co robić.”

Zrobiło mi się gorąco, choć w sklepie było chłodno. Spojrzałam na mięso, na masło. W głowie usłyszałam głos Ireny: „Nie mam do kogo się zwrócić”.

– Czy coś nie tak? – zapytała kasjerka, widząc, że stoję bez ruchu.

– Ja… przepraszam. Proszę cofnąć ten schab i herbatę. I dżem też.

Jej palce sprawnie przesunęły produkty na bok. Zapłaciłam za chleb, mleko i najtańszą margarynę. Wyszłam ze sklepu z jedną lekką torbą. W domu usiadłam przy stole i od razu zrobiłam przelew. Prawie całość. Zostawiłam sobie tyle, by starczyło do końca miesiąca, jeśli będę bardzo uważać.

Muszę pomyśleć o sobie

Wieczorem zadzwoniła Irena.

– Dziękuję, mamo. Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć.

W jej głosie była ulga, ale też coś jeszcze. Jakby to było oczywiste.

– To na jakiś czas, Irenko – powiedziałam spokojnie. – Musisz poszukać rozwiązania, które nie będzie zależało ode mnie.

– Czyli co? Teraz będziesz mi wypominać?

– Nie wypominam. Tylko mówię, że ja też mam swoje rachunki. I swoje lata.

Zapadła cisza.

– Dobrze – odpowiedziała chłodno. – Poradzę sobie.

Rozłączyła się szybciej, niż zdążyłam coś dodać. Siedziałam jeszcze chwilę z telefonem w dłoni. Bolało mnie to jej „poradzę sobie”, jakby było wyrzutem. Marzec nie przyniósł uczty, o której marzyłam. W lodówce stały podstawowe rzeczy, a schab znów pozostał za ladą sklepu. Jednak kiedy kilka dni później Zdzisław zaprosił mnie na wspólny obiad i powiedział:

– Nie musi pani wszystkiego dźwigać sama, Stanisławo.

Nie zaprzeczyłam. Może największym głodem w moim życiu nie był brak mięsa na talerzu, tylko brak czyjejś troski. A skoro ktoś w końcu wyciągnął do mnie rękę, postanowiłam jej nie cofać.

Stanisława, 72 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

