Zawsze powtarzałem uczniom, że historia uczy przede wszystkim o konsekwencjach. Dziś, mając siedemdziesiąt dwa lata i pusty dom po śmierci żony, sam stałem się bohaterem lekcji, której wolałbym nie prowadzić. Coraz częściej miałem wrażenie, że dla moich dzieci jestem już nie ojcem, lecz sprawą do uporządkowania. Postanowiłem to sprawdzić.

Zaprosiłem dzieci na kolację

Od rana krzątałem się po kuchni. Rosół, który zawsze gotowała moja żona w niedziele, pyrkotał powoli, jakby próbował wypełnić ciszę. Nakryłem stół białym obrusem, tym „na specjalne okazje”. Sam nie wiedziałem, czy to jeszcze rodzinna kolacja, czy już posiedzenie zarządu.

Kiedy zadzwonił dzwonek, serce zabiło mi szybciej. Otworzyłem drzwi i zobaczyłem Iwonę – elegancką, wyprostowaną, z teczką pod pachą.

– Tato, dobrze wyglądasz – powiedziała, całując mnie w policzek. – Wszystko w porządku ze zdrowiem?

– Jak na staruszka, całkiem nieźle – odpowiedziałem z uśmiechem.

Za nią wszedł Tomasz, nerwowo poprawiając marynarkę.

– No, ojciec, brzmi poważnie to twoje „ważne sprawy rodzinne” – rzucił półżartem. – Mam się bać?

Natalia przyjechała ostatnia. Wpadła do przedpokoju jak powiew wiatru, przytuliła mnie mocno.

– Tęskniłam – szepnęła.

Usiedliśmy do stołu. Przez chwilę rozmawialiśmy o rzeczach błahych: o pogodzie, o nowym projekcie Iwony, o planach Natalii na wystawę. Tomasz opowiadał o „przejściowych trudnościach” w firmie. Każde z nich mówiło dużo, ale między słowami wyczuwałem napięcie.

– Tato, mówiłeś przez telefon, że chcesz coś omówić – zaczęła w końcu Iwona, odkładając łyżkę. – Lepiej przejdźmy do konkretów.

Zauważyłem, jak Tomasz przestaje się uśmiechać. Natalia spuściła wzrok.

Ogłosiłem duże zmiany

Odchrząknąłem.

– Rzeczywiście. Chciałem was poinformować, że zmieniłem testament.

Słowa zawisły w powietrzu. Nawet zegar w salonie jakby tykał ciszej.

– Zmieniłeś? – Iwona zmarszczyła brwi. – W jakim sensie?

– W takim, że poprzednia wersja już nie obowiązuje.

Tomasz parsknął krótkim śmiechem.

– No dobrze, ale chyba nie robisz z tego tajemnicy? Wiesz, to jednak sprawa, która dotyczy nas wszystkich.

„Nas wszystkich” – powtórzyłem w myślach.

– Interesują was szczegóły? – zapytałem spokojnie.

– Naturalnie – odparła Iwona tonem, którego używała zapewne w sądzie. – Chcemy wiedzieć, jakie są proporcje. To pozwoli uniknąć nieporozumień w przyszłości.

Natalia patrzyła na mnie szeroko otwartymi oczami.

– Tato, czy coś się stało? Czy ktoś ci coś doradził?

Nie padło ani jedno pytanie o powód mojej decyzji. O to, co czuję. O to, czy się boję. Tylko proporcje. Udziały. Nieporozumienia.

– Uporządkowałem sprawy po swojemu – odpowiedziałem. – Uznałem, że tak będzie sprawiedliwie.

– Sprawiedliwie, czyli jak? – Tomasz pochylił się nad stołem. – Po równo? Czy może ktoś zasłużył bardziej?

W jego głosie usłyszałem nutę, której wcześniej nie znałem. Nie była to ciekawość. Raczej kalkulacja.

– Tato, przez lata mówiłeś, że dom ma zostać w rodzinie – przypomniała Iwona. – Mam nadzieję, że nic się w tej kwestii nie zmieniło.

Zrozumiałem wtedy, że nie siedzę przy stole z trójką dzieci, które martwią się o ojca. Siedziałem z dorosłymi ludźmi, którzy próbują oszacować wartość przyszłości.

– Na razie chciałem was tylko poinformować o zmianie – powiedziałem, odkładając serwetkę. – Szczegóły nie są dziś najważniejsze.

– Dla kogo? – zapytał Tomasz ostro.

Natalia nerwowo obracała pierścionek na palcu.

– Myślałam, że to będzie zwykła kolacja – wyszeptała.

Spojrzałem na nich i poczułem, jak coś we mnie powoli opada. Przez całe życie starałem się być sprawiedliwy. Teraz widziałem, że sprawiedliwość w ich oczach miała konkretną cenę.

– To miała być zwykła kolacja – odpowiedziałem cicho. – Ale chyba już dawno przestała taka być.

Dzieci zaczęły się licytować

Nie wiem, kto pierwszy przekroczył granicę, ale rozmowa zaczęła robić się niemiła.

– Skoro już o sprawiedliwości mowa – odezwała się Iwona, splatając dłonie na stole – to chyba warto pamiętać, kto był przy mamie codziennie, kiedy chorowała. Kto jeździł z nią na wizyty, kto odbierał telefony w środku nocy.

– Sugerujesz coś? – Tomasz uniósł brwi.

– Nic nie sugeruję. Mówię o faktach.

– Fakt jest taki, że zawsze byłaś tą idealną córką – odparł z ironią. – Zawsze bliżej taty, zawsze odpowiedzialna. A ja? Ja miałem sobie radzić sam.

– Bo chciałeś! – wtrąciła Natalia. – Zawsze mówiłeś, że nie potrzebujesz pomocy.

– Bo nikt mi jej nie proponował – uciął.

Siedziałem między nimi i miałem wrażenie, że cofnąłem się o trzydzieści lat. Te same spojrzenia, te same nuty zazdrości, tylko stawka wyższa.

– Tato – Iwona zwróciła się do mnie – jeśli zmieniłeś testament, to chyba brałeś pod uwagę wkład każdego z nas. Ja przez lata odkładałam własne sprawy, żeby pomagać w domu.

– A ja? – Tomasz podniósł głos. – Kiedy otwierałem firmę, powiedziałeś, że „prawdziwy mężczyzna powinien być niezależny”. Nie dostałem od ciebie ani złotówki.

– Dostałeś mieszkanie na start – przypomniała mu Natalia.

– Mieszkanie po babci, które wymagało remontu! – odpowiedział ostro. – A ty przez lata mogłaś malować obrazy i nie martwić się o rachunki.

Natalia pobladła.

– Myślisz, że to było łatwe? Że nie słyszałam ciągle, że powinnam znaleźć „normalną pracę”? Tata mnie wspierał, bo wierzył we mnie.

– Właśnie – prychnął Tomasz. – W ciebie wierzył. We mnie wymagał.

Każde zdanie było jak kamień dokładany do wagi. Słuchałem ich i czułem, że to nie chodzi o testament. Chodzi o rachunek krzywd, który każdy z nich prowadził po cichu od lat.

– Może popełniłem błędy – powiedziałem w końcu. – Może jednemu dałem więcej swobody, drugiemu więcej wymagałem. Ale robiłem to z myślą o waszym dobru.

– Dobro nie zawsze jest równe – odparła chłodno Iwona. – A teraz konsekwencje też nie będą równe.

Byłem zły

Zabolało mnie to zdanie bardziej, niż chciałem przyznać.

– Czy wy słyszycie sami siebie? – zapytałem. – Rozmawiamy o mnie tak, jakby mnie już nie było.

– Nie o to chodzi – Natalia pokręciła głową, w oczach miała łzy. – Chodzi o to, że czuję się, jakbyś chciał nas sprawdzić. Jakby to był test.

Milczałem. Bo miała rację.

Tomasz oparł łokcie o stół.

– Jeśli zmieniłeś coś na niekorzyść któregoś z nas, powinieneś powiedzieć wprost. Mamy prawo wiedzieć.

– Prawo – powtórzyłem cicho. – A czy ktoś z was pomyślał, że ja mam prawo decydować o własnym majątku bez tłumaczenia się?

Iwona zacisnęła usta.

– Oczywiście, że masz. Ale rodzina powinna rozmawiać otwarcie.

– Rozmawiamy – odparłem. – I właśnie widzę, o czym ta rozmowa naprawdę jest.

Zapadła cisza, lecz nie była spokojna. W powietrzu wisiały lata niedopowiedzianych żali. Patrzyłem na nich i po raz pierwszy dotarło do mnie, że każdy z nich nosił w sobie inną wersję ojca. Surowego. Wymagającego. Faworyzującego. I żaden z tych obrazów nie był do końca fałszywy. Pomyślałem wtedy, że może sam nauczyłem ich, iż miłość można przeliczać. Na czas. Na pieniądze. Na poświęcenie.

Tomasz wstał gwałtownie.

– Dobrze. Skoro już wyciągnęliśmy karty na stół, to powiedz wreszcie, co zmieniłeś.

Spojrzałem na nich wszystkich. Wiedziałem, że następne słowa będą granicą, po której nic nie wróci do dawnego kształtu.

Prawda kosztowała więcej niż pieniądze

Wstałem powoli. Nagle poczułem się bardzo zmęczony, jakbym dźwigał na plecach nie siedemdziesiąt dwa lata, lecz całe ich pretensje.

– Skoro chcecie konkretów, dobrze – powiedziałem spokojnie. – Zmieniłem testament tak, że większość mojego majątku nie trafi do was.

Tomasz zamarł.

– To do kogo? – zapytał szorstko.

– Do fundacji, która wspiera młodzież z ubogich rodzin. Taką, jaką ja byłem kiedyś.

Iwona wstała tak gwałtownie, że krzesło zaskrzypiało o podłogę.

– To jakiś żart? – jej głos był lodowaty. – Pracowałeś całe życie, żeby zabezpieczyć rodzinę. A teraz oddajesz to obcym ludziom?

– Nie obcym – odpowiedziałem. – Dzieciom, które potrzebują szansy.

– A my jej nie potrzebujemy? – Tomasz uderzył dłonią w stół. – To ma być kara? Za co?

– Nie kara – odparłem. – Decyzja.

Natalia patrzyła na mnie ze łzami w oczach.

– Tato… Myślałam, że jesteśmy dla ciebie najważniejsi.

– Jesteście – powiedziałem cicho. – I dlatego dostaniecie po równo. Każde z was otrzyma część majątku. Ale nie taką, jakiej się spodziewaliście.

Iwona odetchnęła głęboko, jakby próbowała odzyskać kontrolę.

– To nieracjonalne. Można było to rozwiązać inaczej. Fundacja nie zastąpi rodziny.

– Rodzina – powtórzyłem. – Właśnie chciałem sprawdzić, czym dla was jest rodzina.

Tomasz spojrzał na mnie z niedowierzaniem.

– Sprawdzić? To był test?

Byłem szczery wobec dzieci

Nie odpowiedziałem od razu. W końcu skinąłem głową.

– Od miesięcy słyszałem pytania o dom, o działkę, o oszczędności. Rzadko słyszałem pytanie: „Tato, jak się czujesz?”. Chciałem zobaczyć, czy potrafimy usiąść razem i rozmawiać o czymś więcej niż podział.

– To niesprawiedliwe – wyszeptała Natalia. – Postawiłeś nas pod ścianą.

– Nie. Postawiłem was przy stole.

Tomasz roześmiał się krótko, bez cienia radości.

– I co? Zdałeś egzamin? Jesteśmy rozczarowaniem?

Te słowa zabolały. Bo odpowiedź brzmiała: tak i nie.

– Jesteście moimi dziećmi – powiedziałem. – Kocham was. Ale dziś zobaczyłem, że pieniądze stały się między nami ważniejsze niż rozmowa.

Iwona podniosła torebkę.

– Jeśli naprawdę podpisałeś te dokumenty, to trudno. To twoje prawo. Ale nie udawaj, że robisz to dla naszego dobra.

– Robię to również dla siebie – odparłem. – Chcę odejść ze świadomością, że zrobiłem coś, w co wierzę.

Natalia podeszła do mnie, objęła mnie na chwilę, lecz w jej uścisku było więcej zagubienia niż ciepła.

– Nie wiem, czy potrafię to zrozumieć – szepnęła.

Tomasz wyszedł bez słowa. Drzwi zamknęły się mocno. Iwona stała jeszcze chwilę w przedpokoju.

– Zawsze uczyłeś mnie odpowiedzialności – powiedziała ciszej. – Teraz ja muszę odpowiedzieć sobie, czy potrafię to zaakceptować.

Skinąłem głową. Nie zatrzymywałem jej.

Przez kolejne dni telefon milczał. Żadne z nich nie zadzwoniło. Bolało mnie to, lecz jednocześnie czułem dziwną ulgę. Po raz pierwszy od dawna nie udawałem, że wszystko jest w porządku. Nie odkładałem rozmów na później. Czy popełniłem błąd? Być może. Może powinienem był zostawić sprawy bez słowa, pozwolić, by dowiedzieli się po moim odejściu. Ale wtedy już nigdy nie zobaczyłbym prawdy w ich oczach.

Stanisław, 72 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: