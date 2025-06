„Gdy ja harowałem za granicą, żona uwiła nam w kraju gniazdko. Szkoda, że zaprosiła do niego mojego brata”

„Moja uwaga co chwilę wracała do tego, jak blisko siebie siedzieli na kanapie, jak wymieniali spojrzenia, które zdawały się mówić więcej, niż bym chciał usłyszeć. W końcu, po chwili wahania, zebrałem się na odwagę. – Czy wszystko jest w porządku? – zapytałem, starając się, by mój ton brzmiał swobodnie, ale czułem, jak napięcie rośnie”.