Zanim wyślesz gotowe CV, zastanów się, czy informacje, jakie w nim zawarłaś, znajdują się w odpowiedniej kolejności. Wbrew pozorom to bardzo ważne, ponieważ pracodawca spędza nad życiorysami kandydatów zaledwie chwilę, musi zatem wyłapać z każdego to, co najważniejsze.

W jakiej kolejności podawać informacje w CV?

1. Dane osobowe (zdjęcie)

Muszą rzucać się w oczy. Możesz np. podać imię i nazwisko wielkimi literami lub zwiększyć nieco czcionkę, np. o 2 punkty w stosunku do reszty CV. Jeśli zdecydujesz się dodać zdjęcie, zamieść je w prawym górnym rogu.

2. Doświadczenie zawodowe

Zawsze podawaj je w kolejności odwróconej, czyli od tego miejsca pracy, w którym byłaś ostatnio, do pierwszego. Wyjątkiem jest bardzo małe doświadczenie. W takim przypadku lepiej najpierw podaj wykształcenie niż doświadczenie.

3. Wykształcenie

Tu również najpierw należy podać szkołę, która dała nam najwyższe wykształcenie, a potem kolejne. Jeśli masz studia, nie wpisuj już szkoły podstawowej czy gimnazjum. Należy zachować powagę i rozsądek.

4. Przebyte szkolenia lub kursy

Wpisz wszystkie kursy, które odbyłaś i które dały ci umiejętności, które mogą przydać się w danej pracy.

5. Znajomość języków obcych

Zawsze najpierw wpisz ten język, który znasz najlepiej, a jeśli znasz kilka języków na tym samym poziomie - wpisz je w porządku alfabetycznym.

6. Umiejętności

Jeśli masz jakieś inne, dodatkowe umiejętności, które według ciebie będą twoim atutem, podaj je właśnie w tym miejscu.

7. Zainteresowania

Podaj kilka swoich zainteresowań, ale zawsze tylko prawdziwych. Nie zmyślaj, że lubisz np. filmy nieme, jeśli tak naprawdę żadnego nie widziałaś.

Na końcu mniejszą czcionką zawsze należy także dodać klauzulę o o przetwarzaniu danych osobowych. Jej brak będzie skutkować brakiem odzewu od pracodawcy, ponieważ zwyczajnie nie będzie miał do tego prawa.

