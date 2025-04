Na rozmowie kwalifikacyjnej często jesteśmy tak zdenerwowane, że zamiast zabłysnąć przed osobą rekrutującą, prezentujemy się znacznie poniżej swoich możliwości i w efekcie tracimy szansę na wymarzony etat.

Co zatem zrobić, aby rozmowa o pracę mogła zakończyć się sukcesem?

Jeśli zostałaś zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną, oznacza to, że twoje dokumenty aplikacyjne zostały ocenione pozytywnie i firma, w której chcesz pracować, poważnie się tobą zainteresowała.

Teraz czeka cię kolejny etap selekcji kandydatów, a jeżeli konkurencja jest spora, musisz się na tym spotkaniu naprawdę dobrze zaprezentować. Ważne, byś umiejętnie przedstawiając swoje atuty, w jakiś sposób wyróżniła się podczas rozmowy.

Musisz przy tym pamiętać, że analizowane będą nie tylko twoje wypowiedzi, ale także sposób zachowania – gesty, ubiór, punktualność...

1. Zbierz informacje o firmie, w której chcesz pracować

To pozwoli ci przewidzieć przynajmniej niektóre z pytań, które zostaną ci zadane. Czym się firma zajmuje? Ilu zatrudnia pracowników? Czy praca odbywa się w systemie zmianowym? Czy dojazd z twojego domu jest łatwy? Zastanów się również, dlaczego starasz się o przyjęcie do tej właśnie pracy. Osobę rekrutującą z pewnością to zainteresuje.

2. Przeanalizuj swoje cechy pod kątem wymagań stanowiska, o jakie się ubiegasz

Ważne, byś podczas rozmowy potrafiła wykazać, że te wymagania spełniasz (bo np. znasz kilka programów komputerowych i lubisz pracę zespołową). Najlepiej przygotuj sobie listę argumentów, które pokażą, że posiadasz oczekiwane kompetencje, co potwierdzają konkretne sytuacje w twoim dotychczasowym życiu zawodowym.

3. Przygotuj sobie odpowiedzi na przewidywane pytania

A mogą dotyczyć one wielu zagadnień, np.: twoich zainteresowań (Jakie ma pani hobby?), osobowości (Jaka jest pani największa zaleta i wada? Jak ocenia Pani swoje zdolności przywódcze?), doświadczenia zawodowego (Proszę opowiedzieć o swoim największym sukcesie i największej porażce). Odpowiedzi poćwicz - najlepiej przed lustrem.

4. Przygotuj własne pytania, które chciałabyś zadać podczas spotkania

To ważne, ponieważ dopytując o pewne kwestie, zaprezentujesz się jako osoba kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna.

O co warto zapytać? Choćby o zakres obowiązków związanych ze stanowiskiem, o jakie się ubiegasz.

Także o ewentualny program szkoleń pracowników oraz sposób, w jaki pracownicy są w tej firmie promowani i oceniani. Pytania dotyczące twoich zarobków i urlopu też będą jak najbardziej na miejscu, lepiej jednak nie stawiaj ich jako pierwszych, bo to zawsze robi złe wrażenie.

5. Pamiętaj o punktualności

Jeśli stawisz się na rozmowę spóźniona choćby tylko o kilka minut, twoje szanse na pracę mogą zostać zaprzepaszczone już na samym starcie. Dlatego wcześniej sprawdź dokładnie adres wyznaczonego miejsca spotkania, dojazd do niego oraz tak zaplanuj godzinę wyjścia

z domu. Najlepiej, byś była na miejscu 10–15 minut przed rozmową.

6. Przemyśl dobrze, w co się ubierzesz na rozmowę kwalifikacyjną



Bezpieczne są zawsze: żakiet i spódnica w stonowanym kolorze, biała bluzka, a do tego delikatny makijaż i świeżo umyte włosy.

Unikaj zbyt krótkich spódniczek, przepastnych dekoltów, nadmiaru biżuterii, krzykliwego lakieru do paznokci oraz mocnych perfum, bo po prostu nie pasują do oficjalnego i formalnego spotkania, jakim jest rozmowa o pracę.

7. Skompletuj wszystkie dokumenty, które powinnaś ze sobą zabrać

Weź ze sobą np. zaproszenie na spotkanie, kopie dokumentów już złożonych potencjalnemu pracodawcy, listę pytań dotycząca firmy, ewentualne certyfikaty, referencje itp. Teczka z takimi materiałami nada ci wizerunek osoby dobrze zorganizowanej i przygotowanej do rozmowy.

8. Przećwicz gesty, dzięki którym sprawisz wrażenie osoby kompetentnej

Twoje akcje od razu pójdą w górę, gdy do pomieszczenia, gdzie ma odbyć się rozmowa, wejdziesz energicznym krokiem, wyprostowana i uśmiechnięta. Pewnie uściśnij dłoń osoby rekrutującej – taki uścisk charakteryzuje osobę otwartą i zdecydowaną.

Usiądź wygodnie na krześle, patrz rozmówcy prosto w oczy i postaraj się nie mówić za cicho.

Zwracaj także uwagę na to, jak trzymasz dłonie. Nie powinnaś ich nerwowo zaciskać ani nadmiernie nimi gestykulować.

Nie powinnaś również strzelać długopisem, stukać palcami w blat, machać nogą w powietrzu, bawić się obrączką czy okularami.

Najlepiej połóż ręce swobodnie na udach, a swoje słowa (wypowiadaj je pewnie!) wspieraj niewymuszonym, sympatycznym uśmiechem.

9. Przypomnij sobie ważne reguły biurowego savoir-vivre’u

Witając się, przedstaw się imieniem i nazwiskiem. Pierwsza nie wyciągaj ręki na powitanie, grzeczniej będzie poczekać na ruch rozmówcy.

Nie siadaj na krześle nieproszona. Zajmij miejsce dopiero wtedy, gdy osoba rekrutująca cię do tego zachęci.

Podczas rozmowy nie krytykuj poprzednich pracodawców lub kolegów, bo potencjalny pracodawca gotów wtedy pomyśleć, że o nim także będziesz kiedyś mówiła źle.

Gdy zaś prowadzący rozmowę zacznie kończyć spotkanie, zapytaj, kiedy możesz spodziewać się odpowiedzi, podziękuj za poświęcony ci czas i miło się uśmiechnij.

Na podstawie artykułu A. Leo-Wiśniewskiej, Szefie, wybierz właśnie mnie, "Przyjaciółka", nr 23/2013