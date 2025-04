Pracownik w okresie wypowiedzenia może skorzystać z dodatkowego urlopu na poszukiwanie pracy.

Pracownik w okresie wypowiedzenia ma prawo nawet do 3 dni wolnych. Ten czas może wykorzystać na szukanie pracy. Liczba dni wolnych zależy od długości okresu wypowiedzenia.

Kwestię tę reguluje art. 37 § 2 Kodeksu pracy. Pracownik może liczyć na:

• 2 dni robocze, jeśli okres wypowiedzenia trwa 2 tygodnie i 1 miesiąc

• 3 dni robocze, jeśli okres wypowiedzenia trwa 3 miesiące

W przypadku, gdy okres wypowiedzenia jest krótszy niż 2 tygodnie, pracownik nie skorzysta z prawa do dodatkowego urlopu.

Istotną kwestią jest sposób rozwiązania umowy. Pracownik może skorzystać z takich dni wolnych, jeżeli nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę.

Aby skorzystać z dni wolnych, należy złożyć stosowny wniosek urlopowy, najlepiej w formie papierowej. Co ważne, pracodawca nie ma obowiązku informowania pracownika, że przysługuje mu urlop na poszukiwanie pracy – jest to jedynie wyrazem jego dobrej woli.

Pracownikowi, który weźmie urlop na poszukiwanie pracy, przysługuje prawo do wynagrodzenia. Należy zaznaczyć, że niewykorzystanie zwolnienia na szukanie pracy nie uprawnia go do rekompensaty z tego tytułu.

