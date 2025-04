Napisanie pierwszego w życiu CV może wcale nie być najłatwiejszym zadaniem. Co prawda każdy mniej więcej wie, jak powinno ono wyglądać, ale często jest to wiedza bardzo nieprecyzyjna. Efekty są takie, że taki młody kandydat zwyczajnie nie ma szans zostać zaproszonym na rozmowę rekrutacyjną, bo jego życiorys wygląda zupełnie nieprofesjonalnie.

Jak zatem napisać CV, by wyglądało dobrze i rzeczowo nawet, gdy jest niewiele rzeczy, którymi kandydat może się pochwalić? Wiadomo przecież, że na początku kariery trudno posiadać bogate doświadczenie zawodowe... W takich przypadkach bardzo dużą wagę należy przyłożyć do formy życiorysu.

Oto podstawowe zasady pisania CV:

Nie przesadzaj z długością

To nieprawda, że im dłuższe CV, tym lepsze. Nie martw się zatem, że twoje zajmuje 1 stronę A4 i nie wpisuj na siłę rzeczy, które są zbędne, a stanowią jedynie wypełnienie białej przestrzeni na kartce. To normalne, że aplikując do pierwszej pracy, nie masz długiego doświadczenia. Tak naprawdę nawet osoby z wieloletnim stażem pracy powinny tak kompresować CV, by zajmowało ono maksymalnie 2 strony A4. Rekruterzy mają ich przecież tysiące do przejrzenia. Te zbyt długie mogą od razu odrzucać, bo szkoda im czasu na tak długie skupianie się na jednym kandydacie.

Popracuj nad estetyką

Stosuj pogrubienia, odstępy, wielkie litery - wszystko po to, by CV wyglądało ładnie i przejrzyście. Tu jednak również zachowaj umiar. Jeśli twój życiorys będzie zbyt pstrokaty, po prostu źle będzie się na niego patrzyło. A to oczywiście nie wróży sukcesu w procesie rekrutacyjnym.

Zachowaj odpowiednią kolejność zawierania informacji

Najpierw muszą być dane osobowe, później doświadczenie zawodowe, dopiero następnie informacja o skończonych szkołach. Jeśli jednak jesteś świeżo po studiach, w miejscu doświadczenia zawodowego wpisz informacje dotyczące wykształcenia, a niżej podaj informacje o działalności w kołach studenckich, samorządzie lub innych równie cennych. Na końcu możesz też podać informacje o swoich mocnych stronach, przebytych kursach a także zainteresowaniach. Pamiętaj jednak - w tych sprawach nigdy nie zmyślaj!

Zamieść formułę dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Jeśli tego nie zrobisz, pracodawca zwyczajnie nie będzie mógł się z tobą skontaktować i tym samym nie znajdziesz żadnej pracy. Ta formuła jest niezwykle ważna! Jeśli jej zamieszczenie spowodowałoby rozszerzenie CV z jednej do dwóch stron, możesz zmniejszyć czcionkę oświadczenia. Nigdy jednak go nie pomijaj.

