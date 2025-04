Poszukiwanie nowej pracy to spory stres. Konkurencja jest naprawdę duża, dlatego, żeby znaleźć pracę, trzeba się nieźle natrudzić i wyróżnić z tłumu wszystkich chętnych. Jak? W czasie, gdy prawie każdy zna po kilka języków, ukończył milion kursów, przynajmniej 2 kierunki i ma doświadczenie tak wielkie, że nie raz nie mieści się na jednej stronie CV, poszukiwanie pracy staje się problematyczne. Zobacz, jakie umiejętności należy wyróżnić, aby wygrać w batalii o pracę.

1. Photoshop

Umiesz robić zdjęcia? To świetnie, ale nie oszukujmy się. Dziś każdy jest fotografem za sprawą swojego super nowego smartfona. Ale nie o to chodzi. Umiejętność robienia zdjęć to już żadna sztuka. Jeśli chcesz się wyróżnić, powinnaś umieć edytować zdjęcia w Photoshopie, bo dziś to podstawa w wielu zawodach.

2. Hiszpański, francuski, szwedzki (NIE angielski)

Znasz angielski? To umiejętność, która jeszcze 20 lat temu była czymś niezwykłym, ale umówmy się – nie dziś. Jeśli znasz jakiś dodatkowy język obcy, to zapulsuje u przyszłego pracodawcy. Dlaczego? Bo większość firm pracuje dziś na rynku międzynarodowym, zawiera kontakty z obcokrajowcami i wymaga, aby jego pracownicy znali języki obce.

3. HTML, CSS

Budowanie stron i znajomość języka HTML to dziś ważna umiejętność, bo przecież wszyscy pracujemy w przestrzeni internetowej. To dlatego znajomość JavaScript i zasady budowania stron www nie powinny być ci obce.

4. Blogspot, Facebook, Instagram

Umiejętności korzystania z Facebooka nie wypija się wraz z mlekiem matki. Dziś każda firma ma swoją stronę na Fb, Instagramie, czy konto na Snapchacie. To dlatego, jeśli w swoim CV pochwalisz się doświadczeniem prowadzenia fanpage'a jakiejś strony, to na pewno zostaniesz doceniona.

5. SEO, Google Analitics

Internet już dawno zdominował nasze życie. To zawodowe też. Jeśli więc wykażesz się umiejętnością pracy on-line, pokażesz, że wiesz, jak optymalizować strony internetowe oraz budować zasięg kampanii reklamowych w internecie, to z całą pewnością na tym zyskasz.

Co jeszcze warto wiedzieć, by stworzyć idealne CV?

