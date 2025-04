Stworzyłaś już perfekcyjne CV, które zaprezentuje pracodawcy osobę, która w pełni spełnia jego wymagania i może być idealnym pracownikiem? Świetnie! Przy każdym CV trzeba jednak umieścić specjalną klauzulę. Bez niej dokument może zostać odrzucony.

Klauzula dopisywana w stopce CV umożliwia osobie zajmującej się rekrutacją przetwarzanie danych zamieszczonych w dokumencie. W wielu firmach rekruterzy sprawdzają, czy w CV jest zawarta klauzula, jeszcze zanim zaczną sprawdzać pozostałe informacje na temat potencjalnego kandydata. Nawet najatrakcyjniejsze Curriculum Vitae zostanie więc odrzucone, jeśli zabraknie w nim wzmianki o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Warto zaznaczyć, że klauzula zawarta w CV to wymóg polskiego prawa. Jeśli więc aplikujesz do pracy za granicą, najpierw upewnij się, czy jest ona wymagana w danym kraju. Jeśli będziesz wykonywać pracę w Polsce, ale firma wymaga CV w języku obcym, np. angielskim, przetłumacz również klauzulę.

Jak stworzyć idealne CV?

Klauzula CV musi być umieszczona w widocznym miejscu, tak żeby rekrutujący mógł ją zauważyć na pierwszy rzut oka. Zwyczajowo dodaje się ją na dole, w stopce dokumentu.

Zmiany w kodeksie pracy 2017

Klauzula CV jakiś czas temu uległa zmianie - zmienił się numer ustawy, która jest przywoływana. Warto zwrócić na to uwagę! Oto aktualna klauzula CV w języku polskim:

Oto klauzula CV w języku angielskim: