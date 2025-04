Wydaje się, że napisanie dobrego CV jest sprawą banalną. Dostępnych jest mnóstwo poradników na ten temat, poza tym pisać CV uczymy się już w szkole. Niestety, patrząc na to, jakie życiorysy potrafią wysyłać kandydaci, można przypuszczać, że stworzenie tego idealnego wcale nie jest takie proste. Co robimy nie tak? Sprawdźcie!

Reklama

Jak napisać CV?

Jeżeli zależy wam na napisaniu dobrego, profesjonalnego życiorysu, musicie pamiętać o kilku podstawowych, ale niezwykle istotnych zasadach. Nieprzestrzeganie ich skutkuje odrzuceniem aplikacji, a przecież tego chcecie uniknąć.

Czego nie należy robić, pisząc CV?

1. Pominięcie numeru referencyjnego

Jeśli aplikujesz do małej, kilkuosobowej firmy, prawdopodobnie brak numeru referencyjnego nie będzie kłopotem. Jeśli jednak starasz się o pracę w dużej korporacji i zrobisz ten błąd, nie licz, że rekruterzy będą się domyślać się, na jakie stanowisko aplikujesz.

2. Wybiórcze podejście do umieszczania danych osobowych

Podstawowe dane osobowe należy podawać w całym pakiecie - imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon, wiek. Aplikujący często pomijają ten ostatni element w obawie, że zostaną odebrani jako osoby zbyt młode lub zbyt stare na dane stanowisko. A to błąd, rekruterzy lubią po prostu wiedzieć, z kim mają do czynienia. Brak danych o wieku traktują jako jawne zatajenie, co nie wzbudza zaufania.

3. Umieszczenie kompletnie nieprofesjonalnego zdjęcia

Wydaje się, że to niemożliwe, a jednak... W poważnych życiorysach kandydatów nie brakuje zdjęć z wakacji czy imprez rodzinnych, gdzie kandydatki zamiast stonowanego makijażu i ubioru prezentują opaleniznę i... goliznę.

4. Brak korekty literówek

Niechlujne CV nie może być potraktowane poważnie. Powinni o tym wiedzieć wszyscy, dla których sprawa interpunkcji czy ortografii ma drugorzędne znaczenie.

Szukasz pracy? Przeczytaj też:

CV klasyczne czy awangardowe?5 najczęstszych błędów w CVJak dostać pracę po urodzeniu dziecka?

5. Brak odpowiedniej chronologii

Jeśli piszemy dotychczasowe miejsca pracy - najpierw zaczynamy od tych najnowszych, a dopiero niżej podajemy te wcześniejsze. Podobnie jest z edukacją - najpierw podajemy ostatnio skończoną szkołę, a nie zaczynamy od podstawówki. Tu zawsze panuje zasada, że najważniejsze informacje muszą znaleźć się wyżej w CV.

6. Wymyślanie zainteresowań

Nie chcesz pisać, że lubisz książki, muzykę i bieganie, bo wydaje ci się to zbyt banalne, dlatego wymyślasz ciekawe, ale bardzo niepopularne zainteresowania, które jednak... niewiele mają wspólnego z rzeczywistością. Uważaj, jest duża szansa, że rekruter zapyta cię o nie podczas rozmowy. Jak wówczas wybrniesz?

7. Niewpisanie klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych

Myślisz, że jest mało istotna? Bardzo się mylisz! Jej brak skutkuje tym, że pracodawca zwyczajnie nie może się z tobą skontaktować, ponieważ nie może użyć twoich danych w celach rekrutacyjnych czy jakichkolwiek innych. Zdziwiona?

8. Mylenie CV z wypracowaniem

Musi być konkretnie, rzeczowo i skrótowo. Kwieciste, rozbudowane zdania są absolutnie zakazane, bo powodują, że CV jest nieczytelne i zbyt pracochłonne.

Reklama

Szukasz pracy? Przeczytaj też:

CV klasyczne czy awangardowe?5 najczęstszych błędów w CVJak dostać pracę po urodzeniu dziecka?