Choć może wydawać ci się to mało istotne, wszystko, co wrzucasz do sieci, może później zaważyć na tym, czy dostaniesz jakąś pracę, czy nie. Dlaczego? Ponieważ obecnie wiele firm w trakcie rekrutacji sprawdza kandydatów na popularnych serwisach społecznościowych. Warto o tym pamiętać, zanim wrzucimy jakiekolwiek kompromitujące nas treści, np. zdjęcia lub filmiki.

Buduj profesjonalny wizerunek w sieci

Twój wizerunek w sieci może działać na twoją niekorzyść, ale może też zachęcać pracodawców do kontaktu z tobą. Wszystko zależy od tego, jak się zaprezentujesz. Nie chodzi o to, żeby z Internetu całkiem uciekać. Dajmy się poznać pracodawcy, ale tylko w taki sposób, by nie miał żadnych wątpliwości, jak profesjonalnymi osobami jesteśmy. Budowanie wizerunku to zadanie dla każdego z nas. Plusem jest to, że zależy od wyłącznie od nas samych. Nie zmarnujmy tego. Budujmy profesjonalny wizerunek w sieci, a pracę znajdziemy szybciej, niż się nam wydaje.

Sprawdź, co może o tobie wiedzieć pracodawca

Jak to zrobić? To bardzo proste, wystarczy wklepać w wyszukiwarkę swoje dane i zobaczyć, co wyskoczy. Im masz mniej popularne nazwisko, tym większe prawdopodobieństwo, że strony poświęcone twojej osobie wyskoczą jako pierwsze do wyświetlenia. Bądź świadoma tego, że skoro tobie wyświetliły się jakieś strony na twój temat, każdy potencjalny pracodawca też może je zobaczyć, zanim zaprosi cię na rozmowę rekrutacyjną. Wykorzystaj to!

Jak zbudować profesjonalny wizerunek w sieci?

Wystarczy, że poświęcisz trochę czasu na zrobienie kilku rzeczy w Internecie, a wielokrotnie zwiększysz swoją szansę na pracę. Z jakich narzędzi warto skorzystać?

Internetowe CV

Tworzymy je w jednym z dostępnych biznesowych serwisów społecznościowych. Pamiętajmy, żeby oprócz dodania zdjęcia i informacji o doświadczeniu zawodowym, przyłączyć się także do kilku wątków na forum, które odpowiadają naszej branży. Warto się na nich udzielać ze świadomością, że korzystają z nich także inni specjaliści, którzy być może będą potrzebowali wkrótce współpracowników, np. takich, jak ty. Zadbaj zatem o to, by twoje wypowiedzi w każdej dyskusji były merytoryczne i oparte na faktach, a nie stanowiły filozoficzne, naciągane wywody.

Sieć kontaktów branżowych

Nawiązujmy kontakty ze specjalistami z branży, w której pracujemy lub w której chciałybyśmy pracować w przyszłości. Znajomości zawsze się przydadzą. Czasami dobrze jest po prostu kogoś znać, poza tym dzięki różnym rozmowom z doświadczonymi ludźmi można się wielu rzeczy nauczyć, a to także na pewno zaowocuje w przyszłości.

Blog cenniejszy, niż myślimy

Wydaje ci się, że prowadzenie bloga to strata czasu? Wcale nie musi tak być. Jeśli tylko znajdziesz na niego jakiś ciekawy, nowatorski pomysł i będziesz prowadziła go w sposób profesjonalny, twój wizerunek wiele na tym zyska. W oczach potencjalnego pracodawcy sprawdzającego w sieci informacje o tobie możesz wypaść niezwykle korzystnie, jeśli na twoim blogu znajdzie on wiele rzetelnych, dobrze zrobionych wpisów branżowych.

Portale branżowe

Nie unikamy także dostępnych, popularnych portali branżowych. Często pod artykułami eksperckimi możemy zamieszczać własne komentarze. Kto wie, czy nie przeczyta ich jakiś headhunter i nie zainteresuje się ich autorem? Kto powiedział, że to ty musisz szukać pracy? Jeśli trochę się postarasz, możesz sprawić, że to praca będzie szukać ciebie.

