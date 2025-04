Choć dobrze wiemy, że nie warto kłamać w CV, bo, jeśli wyjdzie to na jaw, nasze szanse na zatrudnienie zostaną przekreślone, to jednak zaskakująco często rozmijamy się z prawdą, aplikując do pracy. W czym oszukujemy najczęściej? Sprawdźcie!

Najczęstsze kłamstwa w CV

1. Czas pracy w poszczególnych firmach

Jeżeli pracowaliśmy w danej firmie np. wyłącznie przez kilka miesięcy, ale na przełomie dwóch lat, wydaje się nam, że będziemy sprytni, jeśli wpiszemy w czasie pracy np. 2014-2015. Gorzej będzie, jeśli rekruter dopyta o miesiące zatrudnienia w danym miejscu...

2. Znajomość języków obcych na danym poziomie

Myślimy, że bez doskonałej znajomości angielskiego i co najmniej średnio zaawansowanej drugiego języka, nie dostaniemy żadnej pracy. Zamiast więc napisać uczciwie, kłamiemy w nadziei, że nie zostanie to sprawdzone.

3. Informacje o umiejętnościach, które niekoniecznie posiadamy

W polu umiejętności jesteśmy w stanie wpisać niemal wszystko, co wydaje nam się, że będzie wyglądało korzystnie akurat w przypadku danej oferty pracy. Nie wiadomo tylko, po co, bo jeśli zostaniemy zatrudnieni, z pewnością pracodawca zechce wykorzystać nasze rzekome umiejętności.

4. Informacje o skończeniu studiów

Wpisujemy lata studiów, kierunek, specjalizacje i na tym koniec. Udajemy, że brak informacji o złożeniu pracy magisterskiej to jedynie nasze przeoczenie, a nie jawne oszustwo.

5. Opis stanowiska w poprzedniej firmie

To, że pracowaliśmy w jakiejś renomowanej firmie, wcale nie znaczy, że zajmowaliśmy tam intratne stanowisko. Czasami jednak celowo wpisujemy stanowisko, którego wcale nie zajmowaliśmy, żeby wyglądać bardziej profesjonalnie.

6. Zalety, których wcale nie mamy

Praca w korporacji - oczywiście jesteśmy bardzo odporni na stres, praca zmianowa - jesteśmy elastyczni i dyspozycyjni, praca na wyjazdach - lubimy nowe wyzwania, itd. Ale czy na pewno to o nas?

7. Zainteresowania

Właściwie nie wiadomo, dlaczego kłamiemy w tej kwestii, ponieważ nasze zainteresowania to coś, co naprawdę nas odpręża i daje siły i nie można mówić, że np. szydełkowanie jest czymś gorszym od skoków ze spadochronem. Nie musimy więc udawać kogoś, kim nie jesteśmy, bo tym sobie na pewno nie pomożemy w znalezieniu pracy.

