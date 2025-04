Dlaczego optymistom łatwiej jest spełniać marzenia? Ponieważ nie wiedzą, co to poczucie niemożności. Gdy w drodze do celu napotykają na jakieś przeszkody, nie zniechęcają się tym ("To nie może się udać"), tylko z wiarą w siebie próbują nowych rozwiązań. Tobie, niestety, obca jest taka postawa? Optymistycznego myślenia można się nauczyć! W czym tkwi tajemnica sukcesu?

Zauważaj choćby drobne uśmiechy losu

Mąż kupił ci kwiaty bez okazji? Dziecko zrobiło pierwszy krok? Nie pozwól, aby takie miłe zdarzenia umykały ci z pola widzenia w natłoku codziennych spraw. Nim pójdziesz spać, spisz sobie zawsze wszystkie pozytywy, jakich doświadczyłaś w danym dniu. Im więcej będziesz ich dostrzegać, tym silniejszy będzie twój zapał do życia i pozytywne oczekiwanie, że uda ci się zrealizować swoje zamierzenia.

Zacznij dostrzegać swoje plusy

Zastanawiasz się, w czym tkwi tajemnica sukcesu? Pamiętaj, że nawet jeśli nie ze wszystkim radzisz sobie najlepiej, to przecież masz też wiele atutów. Spróbuj zatem je odkryć, a potem zacznij im poświęcać przynajmniej tyle samo uwagi, co swoim słabościom. Ganisz siebie, że za mało czasu poświęcasz dzieciom? Postaraj się jednak też zauważyć, że np. wspaniale rozwijasz się zawodowo. Już to nie pozwoli ci zatopić się w czarnych myślach. A poza tym, pamiętaj, wszystko jest do nadrobienia!

Aby osiągać wyznaczane sobie cele, kreuj w wyobraźni pożądane obrazy ("Zabawa z maluchami"), a nie obrazy tego, czego nie chcesz ("Zabieram pracę do domu"). To ważne, bo wyobrażając sobie to, na czym ci zależy i do czego zmierzasz, prędzej dopniesz swego.

Wierz w powodzenie swoich działań

Od czasu do czasu zrób listę swoich sukcesów ("Zdobyłam prawo jazdy, zorganizowałam dziecku wspaniały kinderbal, opanowałam obcy język...") i łącz myśli z nimi związane z nowymi wyzwaniami. Ułatwi ci to ich realizację, bo sama siebie przekonasz, że jesteś w czymś dobra, a teraz musisz to tylko potwierdzić ("Wtedy dałam radę, to i teraz się uda"). Stosuj afirmacje, np. "potrafię to zrobić", "nie poddam się...". Udowodniono, że często powtarzane treści umysł uznaje za prawdziwe, a wiara w sukces to już połowa sukcesu!

Mądrze dobieraj przyjaciół

Otaczaj się pogodnymi ludźmi, którzy w siebie wierzą i nie boją się wyzwań. Mogą sprawić, że też zaczniesz podchodzić do życia w taki pozytywny sposób. Pamiętaj, że optymistyczne myślenie utrudniają negatywne, przykre informacje. Lepiej więc unikaj ludzi, którzy bezustannie narzekają i nie oglądaj filmów ani programów pełnych przemocy.

Traktuj porażki jako nauczkę

Najlepiej uczymy się na własnych błędach, dlatego nie dramatyzuj z powodu różnych swoich potknięć, tylko wyciągaj z nich wnioski na przyszłość. Znowu spóźniłaś się do pracy? Zamiast się tym zadręczać, zacznij np. nastawiać budzik na wcześniejszą godzinę niż dotąd.

Gdy coś pójdzie nie po twojej myśli, nie oczerniaj się od razu z tego powodu. Często bowiem czujemy się winni czemuś, na co nie mieliśmy żadnego wpływu. Zaś uginanie się pod ciężarem win, osłabia naszą wiarę w siebie i zabija chęć do działania.

Tekst napisany na podstawie artykułu Anny Leo-Wiśniewskiej opublikowanego w dwutygodniku "Przyjaciółka".

