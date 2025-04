Żartobliwie mawiasz, że pieniądze się ciebie nie trzymają? A może to właściwie ty nie potrafisz nimi odpowiednio zarządzać? Poznaj 5 sposobów jak łatwo wyrzucić pieniądze w błoto, a następnie omijaj nasze rady szerokim łukiem. Tylko wtedy uda ci się zaoszczędzić, a twoje konto przestanie się zerować.

1. Hazard i adrenalina

Piątkowe wieczory lubisz spędzać w klubie, a jeszcze większą frajdę przynoszą ci gry karciane, w których można wygrać spore sumy, ale i łatwo stracić majątek? Zastanów się, czy nie jesteś uzależniona od hazardu. Pamiętaj, że pomimo iż jest to sposób na podniesienie adrenaliny, to stanowi również najgorszą z możliwych form wyrzucenia pieniędzy w błoto. Sama nie zauważysz, jak szybko stracisz wszystkie oszczędności. Oprócz tego, że uszczuplasz zasób swojego portfela, to zagrażasz też własnemu zdrowiu.

2. Miłość do zakupów

Wypłata na koncie to powód do zakupowego szaleństwa dla wielu kobiet. Weekendowy wypad do galerii handlowej to spełnienie marzeń i zakupowych wariacji. Niewiele osób zastanawia się nad silą perswazji haseł reklamowych, napisów "SALE! -70%" czy muzyki, która rozbrzmiewa na korytarzach ulubionego centrum.

Pamiętaj, że zarówno skoczny podkład bębniący w głośnikach ukochanego sklepu, jak i kolorowe ubrania w obniżonych cenach, działają jak przynęta ... a ty jesteś rybką. Ostatecznie pod wpływem emocji wiele kobiet jest w stanie kupić dosłownie wszystko. Począwszy od najpotrzebniejszych butów na lato, poprzez kolejną parę okularów przeciwsłonecznych czy trzecią już koszulę w grochy. A wszystko za sprawą wszechobecnego i podchwytliwego marketingu, który niczym lew czyha na swoją "ofiarę". Muzyka, teksty reklamowe i twoje emocje sprawiają, że z łatwością wydasz każde pieniądze. To dlatego postaraj się zachować przynajmniej odrobinę zdrowego rozsądku i panuj nad niepowstrzymaną radością, pobudzoną kolorowymi ubraniami, butami czy kosmetykami.

3. Brak wiedzy i nowy biznes

Wystarczy założyć działalność gospodarczą i nie stworzyć odpowiedniego biznesplanu, aby wszystkie oszczędności poszły z dymem. Pakowanie kolejnych pieniędzy w biznes, który nie może się udać, jest jak wrzucanie monet do skarbonki, z której nie da się wyjąć nawet grosza. Łudzisz się, że w końcu zarobisz porządne pieniądze, a potem okazuje się, że bezwiednie tracisz wszystko. Założenie własnej firmy przy braku przynajmniej minimalnej wiedzy na temat zarządzania to też doskonały sposób na utratę gotówki. To dlatego przyszłym przedsiębiorcom zaleca się stworzenie biznesplanu i kursy managerskie.

4. Jedzenie na mieście

Śniadanie w drodze do pracy, obiad w firmowej kawiarence, kolacja na mieście ze znajomymi, a we własnej lodówce nic, oprócz światła. Taki styl bycia nie wróży niczego dobrego i na pewno odbije się na twoim portfelu. Jeśli przywykniesz do konsumpcyjnego stylu życia, niezwykle trudno będzie ci się odzwyczaić. Spróbuj nauczyć się gotować w domu. Zobacz, że może to być naprawdę świetna zabawa. Przygotowywanie śniadania i obiadu do pracy jest przy okazji dużo tańsze.

5. Płatność kartą

Chociaż dziś jest to powszechny środek płatniczy, okazuje się, że stanowi poważne zagrożenie dla finansów niejednej osoby. Korzystając z plastikowej karty, nie kontrolujesz swoich wydatków, ponieważ fizycznie ich nie widzisz. Inaczej dzieje się, gdy wydajesz banknoty. To, że są namacalnym przedmiotem, a nie tylko cyfrą wyświetlaną na terminalu, powoduje, że trudniej jest ci ot, tak zostawić w sklepowej kasie kolejne 100 zł.

