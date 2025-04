Zastanawiasz się czasem, jak to jest, że jedni odnoszą sukces, a inni nie? Co robią ci pierwsi, a o czym zapominają ci drudzy? Co sprawia, że niektórzy z nas wciąż awansują, a inni niekoniecznie? Jak się okazuje, ludzie sukcesu mają kilka zasad, których przestrzegają i nie pozwalają sobie na "skok w bok". O co dokładnie chodzi? Sprawdź!

Reklama

1. Uporządkowany plan i silna wola

Wylegiwanie się w łóżku i przestawianie budzika o kolejne 5 minut drzemki? Absolutnie nie! Ludzie sukcesu mają ustalony plan dnia i nie pozwalają sobie na odstępstwa. Tym samym ćwiczą silną wolę, która jest podstawą w dążeniu do realizacji swoich planów. I tak ludzie sukcesu wieczorem planują, co ubiorą następnego dnia, rano nie wylegują się w łóżku, wstają wcześnie, piją kawę i jedzą pełnowartościowe śniadanie.

Posiadają też umiejętność mądrego planowania. Co to znaczy? To proste - wyznaczają sobie realny cel i robią wszystko, by go zrealizować. Wystarczy spojrzeć tylko na Susn Wojcicki - szefową YouTube'a, której rodzice wyemigrowali do Stanów w pierwszej połowie XX wieku.

Kiedy jest się dzieckiem imigrantów, zdajesz sobie sprawę, że twoja rodzina poświęciła się, byś miał lepsze życie w kraju, do którego imigrujesz. Dochodzisz do wniosku, że musisz z tego skorzystać. Myślę, że filozofią imigracji jest ciężka praca. (...) Na własne oczy widziałam, jak trudne było to dla mojej babci i taty, jak ciężko musieli pracować, żeby osiągnąć to, co osiągnęli. Oczekiwano ode mnie, że również dam z siebie wszystko. Tego się właśnie nauczyłam. Dzięki temu zaczęłam doceniać wiele rzeczy. Czuję, że mam niesamowite szczęście, dlatego doceniam to, co mam - mówi Susan Wojcicki w rozmowie z Kingą Rusin w Dzień Dobry TVN

2. Praca w pracy, a poza pracą...

... pasje! Ludzie sukcesu nie pracują 24 godziny przed 7 dni w tygodniu. To grozi szybkim wypaleniem zawodowym i jest niezdrowe. Po pracy znajdują więc czas dla najbliższych, rodziny i przyjaciół. Mają też swoje pasje, które pozwalają im się zrelaksować i znaleźć odpowiedni balans życiowy.

Gra w brydża to raczej staroświeckie zajęcie, a jednak bardzo je lubię… każdego wieczora zmywam naczynia – inni domownicy oferują pomoc, ale ja wolę zrobić to po swojemu – mówi Bill Gates.

3. Kapitał społeczny i mądra komunikacja

Ci, którzy są nastawieni na sukces doskonale wiedzą, że liczą się nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim budowanie odpowiedniego kapitału społecznego. Tak - kontakty i znajomości to klucz, o którym musisz pamiętać. To dlatego warto poznawać nowych ludzi i nie palić za sobą mostów. Spójrz tylko na Michelle Obamę, dla której budowanie relacji jest niezwykle ważnym elementem kariery.

4. Zdrowe podejście do życia

Wiesz, że kawa i grejpfrut to zestaw "Żelaznej damy" - Margaret Thatcher, a były premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill zaczynał dzień od obfitego brytyjskiego śniadania? Ludzie sukcesu lubią jeść - najlepiej zdrowe i pełnowartościowe posiłki. Jeśli więc myślisz, że wzorem amerykańskich filmów, wystarczy czarna kawa bez cukru, to jesteś w błędzie. Ludzie sukcesu przywiązują też dużą wagę do ruchu, ćwiczeń, jogi i medytacji, które dają nie tylko efekty w wymiarze fizycznym, ale i duchowym.

5. Optymizm

Ciągłe narzekanie nie jest cechą ludzi sukcesu. Oni potrafią odnaleźć dobre strony nawet w sytuacji bez wyjścia, a szklanka w ich przypadku zawsze jest do połowy pełna. Co z porażkami? Osoby nastawione na sukces umieją pogodzić się z klęską i wyciągnąć z niej konstruktywne wnioski. Nie użalają się nad sobą, bo wiedzą, że to może doprowadzić do stanów depresyjnych. Zamiast tego stawiają nowe cele i próbują je osiągnąć.

Skoro można pomyśleć, że może być lepiej, to znaczy że już jest lepiej - mawiał Olga Tokarczuk.

6. Nieustanny rozwój

Warren Buffett czyta 600-1000 stron dziennie, Barack Obama mówił, że czytanie pozwala mu na chwilę zwolnić, spojrzeć na wszystko z dystansu oraz wczuć się w sytuację kogoś innego. Ci, którzy odnoszą sukcesy, nie spoczywają na laurach. Nigdy nie mówią, że osiągnęli już wszystko albo że posiedli już całą wiedzę. Zamiast tego ciągle się czegoś uczą, czytają, poszerzają swoją wiedzę, obserwują ludzi i świat, nie zamykają się na to, co nowe. To dzięki temu są coraz lepsi i nie nudzą się tym, co robią!

7. Odwaga i nieprzejmowanie się opinią innych

Wyznaczają sobie nowe cele, nie boją się marzyć, decydują się na rzeczy nierealne, z punktu widzenia innych, mają odwagę wyrażać swoją opinię, nawet wtedy, gdy są w zdecydowanej mniejszości. Ludzie sukcesu nie przejmują się tym, co inni powiedzą. Wierzą w swoje ideały, chcą się wyróżniać, mają swoje pasje i motywacje do działania. W tym tkwi ich wewnętrzna siła.

Nie porównuj się z nikim innym na świecie. Jeśli to robisz, to siebie obrażasz!” – mówi Bill Gates.

Teraz już wiesz, co robią ludzie sukcesu, by osiągnąć swoje cele. Ty również możesz być spełnioną kobietą! Wystarczy, że znajdziesz wewnętrzną super moc! Odkryj swoją #Womenpower!

Reklama

Materiał powstał przy współpracy z marką Radical