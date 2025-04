Samodzielna działalność biznesowa wymaga od nas często więcej zaangażowania niż praca na etacie. Powinniśmy posiadać też pewne wrodzone cechy, które nam tę pracę ułatwią. Niektóre z nich możemy również wypracować. Ale żeby to zrobić, musimy mieć świadomość, jakie one są. Sprawdź, na rozwijaniu jakich cech powinnaś się skupiać, żeby mieć jak największą szansę na odniesienie sukcesu w biznesie!

Reklama

1. Optymizm

To bardzo ważne, by po prostu pozytywnie patrzeć w przyszłość. Cokolwiek ma się wydarzyć, warto mieć nadzieję, że plan się powiedzie. Mówi się, że istnieje coś takiego jak samospełniająca się przepowiednia. Jeśli zatem my same wierzymy, że czeka nas coś dobrego, dajemy temu szansę. Jeśli z kolei zamartwiamy się, że na pewno coś pójdzie nie tak, być może faktycznie tak się stanie, choćby dlatego, że zamiast skupiać się na działaniu w celu osiągnięcia zamierzonego planu, będziemy przepełnione myślami o tym, co ewentualnie może się zepsuć lub nie wyjść.

2. Oczekiwanie powodzenia w każdym projekcie

Jeśli pracujemy rzetelnie i dajemy z siebie wszystko, dlaczego mamy nie ufać, że projekt się powiedzie? Okoliczności bywają trudne, dlatego tez trzeba zawsze dostosowywać cel do realiów. Możliwy do zaistnienia, zadowalający nas cel plus konsekwentna jego realizacja z pewnością przyczynią się do powodzenia projektu. I trzeba tego oczekiwać.

3. Przebojowość

Nie chowajmy się gdzieś w kącie ze swoimi pomysłami. Jeśli wpadniemy na jakiś pomysł, który wydaje się nam świetny, przedstawmy pozostałym członkom zespołu w taki sposób, by ich też nim zapalić. Nie bójmy się, co ewentualnie pomyślą o nas inni, bo tego nigdy nie przewidzimy. Idźmy śmiało do przodu i realizujmy swoje cele. Może nie wszystkie będą tymi trafionymi w dziesiątkę, ale zawsze lepiej próbować coś robić i popełniać nawet przy tym błędy, niż nie robić nic, siedzieć cicho w ukryciu i wykonywać tylko zlecone nam zadania. Wychodźmy z inicjatywą, działajmy.

4. Odwaga

Na pewno nieraz będziesz musiała wybrać się na trudne spotkanie z kimś wymagającym, nieprzychylnym albo takim, który nie chce współpracować. Odwaga wtedy bardzo się przydaje. Nie bójmy się tego, co uważamy za zasadne. Mówmy jasno i otwarcie o naszych oczekiwaniach. W odwadze jednak nie można też przesadzić w drugą stronę i stać się osobą nadętą, wszystkowiedzącą, niesłuchającą innych. Wówczas na dłuższą metę na pewno będziemy raczej zrażać do siebie innych, a nie zachęcać do współpracy.

Odwaga nie może też równać się bezmyślności czy brawurze. Działajmy z rozwagą i na podstawie jakiejś wiedzy, a nie ot tak, bez zastanowienia.

Zobacz też:

Pewność siebie w pracy

Kobiety i mężczyźni w biznesie

Kobiety na stanowiskach kierowniczych

5. Opanowanie

Dlaczego powszechnie uważa się, że to mężczyźni lepiej sobie radzą w biznesie? Ponieważ oni nie działają pod wpływem emocji. Nam przychodzi to znacznie trudniej, a przez to może się zdarzyć, że będziemy podejmować decyzje biznesowe w oparciu o uczucia, jakie nam wówczas towarzyszą, a nie o fakty. Jeżeli chcemy odnieść zawodowy sukces, powinnyśmy nauczyć się wyciszać emocje i działać nie pod ich wpływem. To naprawdę niezwykle ważne, by podejmować trafne, korzystne decyzje.

6. Otwartość

Otwarty, chłonny umysł, gotowość na zaakceptowanie zmian, szanowanie poglądów innych to cechy absolutnie niezbędne w biznesie. W końcu jeśli chcemy mieć firmę, ma ona zarabiać na tym, że wyprodukujemy jakąś rzecz czy usługę potrzebną klientom, a nie sobie. Nie zamykajmy się zatem na pomysły ludzi z nami współpracujących. Ich opinie mogą wiele pomóc w powodzeniu danego projektu.

7. Sumienność

Nie liczmy tylko na pozytywne myślenie. Chodzenie z głową w chmurach na pewno żadnej firmy nie rozkręci. Potrzeba jest do tego ciężka, rzetelna praca. Bez wymówek i obijania się. Wydaje się jednak, że to rzecz oczywista - jeśli chcemy żeby nas własny biznes odniósł sukces, musimy na to zapracować.

8. Pewność siebie

Powinnyśmy znać swoją wartość. Tylko wtedy unikniemy np. nadmiernej ambicji, która nie jest zdrowa i przez którą możemy raczej sobie zaszkodzić niż pomóc. Doceniajmy to, co już osiągnęłyśmy, cieszmy się nawet z małych rzeczy. Takie nagradzanie samych siebie za dobrze wykonaną pracę wzmocni nasze poczucie własnej wartości i zmotywuje do dalszej pracy.

Reklama

Zobacz też:

Pewność siebie w pracy

Kobiety i mężczyźni w biznesie

Kobiety na stanowiskach kierowniczych