Polskie przedsiębiorczynie często łączą sukces finansowy z bezpieczeństwem. Dla 65 proc. ankietowanych jest to posiadanie oszczędności i zabezpieczenia na przyszłość, a dla 63 proc. to niezależność finansowa i brak martwienia się o pieniądze. Stabilność finansowa i brak długów to sukces finansowy dla 45 proc. respondentek prowadzących własną firmę, a możliwość pomagania innym i wspierania bliskich finansowo dla 21 proc.

Jednocześnie badanie pokazuje, że sukces finansowy ma dla części przedsiębiorczyń także bardziej aspiracyjny wymiar. Dane wskazują, że 46 proc. respondentek prowadzących własną firmę definiuje sukces finansowy jako możliwość realizowania marzeń i pasji bez ograniczeń finansowych, 40 proc. jako możliwość komfortowego życia i spełniania swoich potrzeb, a 8 proc. – posiadaniem wysokich dochodów i materialnych dóbr. Dane pochodzą z raportu „Polki i przedsiębiorczość 2025: Sukces finansowy”, przygotowanego na potrzeby XVII edycji konkursu Sukces Pisany Szminką przez Grupę 4P.

– Sukces finansowy ma dziś wiele wymiarów i trudno sprowadzić go do jednego wskaźnika. Z jednej strony to potrzeba bezpieczeństwa i stabilności, które dają spokój i niezależność, z drugiej – przestrzeń do realizowania siebie i swoich aspiracji. Te elementy mogą współistnieć, tworząc szersze rozumienie sukcesu finansowego. Coraz częściej właśnie w ten sposób przedsiębiorczynie definiują swoje podejście do niego – komentuje Olga Kozierowska, inicjatorka konkursu Sukces Pisany Szminką.

Dla co drugiego Polaka sukces finansowy to niezależność i stabilność

W deklaracjach ogółu respondentów najczęściej sukces finansowy jest łączony z niezależnością finansowa, rozumianą jako brak martwienia się o pieniądze, a także ze stabilnością finansową i brakiem długów (po 45 proc.). Na trzecim miejscu znalazło się posiadanie oszczędności i zabezpieczenia na przyszłość (41 proc.). Kolejne wskazania to możliwość komfortowego życia i spełniania swoich potrzeb (35 proc.) oraz realizowanie marzeń i pasji bez ograniczeń finansowych (31 proc.).

Osiągnięcie sukcesu finansowego jest istotne dla 90 proc. przedsiębiorczyń

Ponad połowa (52 proc.) przedsiębiorczyń deklaruje, że osiągnięcie sukcesu finansowego jest dla nich bardzo ważne, a 38 proc. wskazuje, że “raczej ważne”. Żadna respondentka nie uważa, by sukces finansowy był nieistotny. Na tle ogółu badanych widać wyraźnie, że przedsiębiorczynie częściej przypisują sukcesowi finansowemu wysoką wagę. Z kolei wśród wszystkich badanych 23 proc. wskazuje, że sukces finansowy jest bardzo ważny, a 47 proc. – raczej ważny.

– Wysoka waga, jaką przedsiębiorczynie przywiązują do sukcesu finansowego, dobrze pokazuje, że stabilność i przewidywalność finansowa są dziś fundamentem prowadzenia biznesu. Kluczowe znaczenie ma dla nich poczucie kontroli nad finansami, które umożliwia podejmowanie decyzji z większą pewnością i wspiera dalszy rozwój – komentuje Joanna Erdman, prezeska Fundacji Polska Bezgotówkowa, partnera kategorii Cyfrowy Biznes.

Aż 86 proc. przedsiębiorczyń wierzy, że sukces finansowy jest dla nich osiągalny

Co czwarta przedsiębiorczyni uważa, że udało jej się osiągnąć sukces finansowy, z kolei 61 proc. wierzy, że jeszcze go osiągnie. Jedynie 7 proc. uczestniczek badania prowadzących własną firmę wskazuje, że nie wierzy, by udało im się osiągnąć jeszcze sukces finansowy. Choć większość przedsiębiorczyń patrzy w przyszłość z przekonaniem, że osiągnie sukces finansowy, ich odpowiedzi wyraźnie różnią się od nastrojów ogółu społeczeństwa. Jedynie 13 proc. ogółu badanych Polaków uważa, że osiągnęło w swoim życiu sukces finansowy. Zdania, że jeszcze go osiągnie jest 36 proc. ankietowanych, a 31 proc. nie wierzy, by im się to mogło udać.

– Przedsiębiorczynie nie tylko częściej przypisują sukcesowi finansowemu dużą wagę, ale też częściej wierzą w jego osiągnięcie. Za tym przekonaniem stoi doświadczenie, rozwój kompetencji i dostęp do wiedzy, które wzmacniają poczucie sprawczości. Edukacja i wsparcie środowiska mają tu kluczowe znaczenie, bo realnie wpływają na to, jak kobiety postrzegają swoje możliwości i planują przyszłość – komentuje Bożena Leśniewska, Wiceprezeska Zarządu Orange Polska, partnera kategorii Mikrobiznes.

Raport „Polki i przedsiębiorczość 2025” powstał w ramach XVII edycji konkursu Sukces Pisany Szminką, najstarszej i największej inicjatywy wspierającej przedsiębiorczość kobiet, a także liderki i liderów działających na rzecz równości, różnorodności oraz włączania w Polsce.

*Badanie na zlecenie Fundacji WłączeniPlus przeprowadzone zostało w listopadzie 2025 r. przez Grupę 4P z użyciem metodologii CAWI z wykorzystaniem licencjonowanego panelu zapewniającego reprezentatywność próby pod kątem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania oraz regionu na próbie Polaków w wieku 18-70 lat.

Od 17 lat konkurs Sukces Pisany Szminką nagradza polskie przedsiębiorczynie, aktywistki, działaczki społeczne, edukatorki, a także liderki i liderów oraz organizacje, które odważnie kształtują przyszłość, walcząc o równość, różnorodność i włączenie. To wyróżnienie dla ludzi zmieniających świat na lepsze.

Organizator konkursu: Fundacja WłączeniPlus

Partner strategiczny: Mastercard

Partner merytoryczny: PwC

Partnerzy kategorii: BLIK, BNP Paribas, By the People Group, DPD Polska, Fundacja Polska Bezgotówkowa, home.pl, JetBrains, Lidl, L’Oreal Paris, Orange, Totalizator Sportowy

Patronat Honorowy Konkursu: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Patroni medialni: TVN, WP, PAP Biznes, Rzeczpospolita, Polskie Radio Trójka, Superbiznes, Twój Styl, naTemat, INNPoland, My Company, Wirtualne Media, Nowy Marketing, Mam Startup, polki.pl, Focus, Chip