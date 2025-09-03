"Delikatna nie znaczy słaba". Ruszyła nowa kampania Always z Natalią Bukowiecką
Marka Always ruszyła z nową kampanią "Delikatna nie znaczy słaba", której ambasadorką została lekkoatletka Natalia Bukowiecka. Ta inicjatywa ma na celu zmianę sposobu postrzegania kobiecej siły. Poznaj szczegóły.
Siła kobiet nie ma sobie równych. Nawet gdy zdarzają nam się dni, gdy odczuwamy większą potrzebę otoczenia samej siebie opieką, jesteśmy w stanie stawić czoła wyzwaniom, jakich jako kobiety podejmujemy się każdego dnia. Marka Always wychodzi nam naprzeciw z istotnym przesłaniem: kobiety mają prawo do delikatności, odpoczynku i troski o siebie - nie tylko podczas menstruacji, ale też na co dzień. Właśnie dlatego ambasadorką kampanii została Natalia Bukowiecka - lekkoatletka i mistrzyni olimpijska, która w sporcie daje z siebie 200%, ale też pozwala sobie na chwile "delikatności".
"Delikatna nie znaczy słaba" - nowa kampania Always
Żyjemy w czasach, kiedy kobiety wciąż udowadniają swoją siłę, choć wszyscy doskonale zdajemy sobie już sprawę, że jest ona niezrównana. Same jednak wciąż uważamy, że robimy za mało i nie pozwalamy sobie na odpoczynek, uznając jego potrzebę za słabość. Marka Always wyraźnie pokazuje, że w chwilach, gdy czujemy się przemęczone lub zmagamy się z menstruacją, możemy pozwolić sobie na delikatność i to wcale nie oznacza, że jesteśmy gorsze czy słabsze.
W ciągu ostatnich lat znacząco zmieniła się percepcja w postrzeganiu swojej siły u kobiet. Dziesięć, piętnaście lat temu najbardziej aspirującą postawą kobiecą była umiejętność ogarniania wielu rzeczy na raz. Multitasking był przedstawiany jako podstawa siły kobiecej i jej umiejętności działania na wielu polach. Czas pandemii pokazał, że jest to droga do wiecznego poczucia bycia niewystarczającą. Ostatnie lata pokazują, że siła kobieca to sprawczość w zakresach, które kobieta uznaje za ważne. Jest coraz mniejsza presja na bycie idealną w każdym zakresie. Ważne jest, aby działać i nie tracić sił na rzeczy, które nie są tego warte
Lekkoatletka Natalia Bukowiecka twarzą kampanii "Delikatna nie znaczy słaba"
Twarzą tej kampanii nie mógł zatem zostać nikt inny jak lekkoatletka, olimpijka i mistrzyni Europy Natalia Bukowiecka. Kobieta, która na co dzień daje z siebie 200% - nie tylko na zawodach. Sportsmenka wyraźnie przyznaje, że też pozwala sobie na chwile delikatności i uczy się odpuszczać, gdy czuje, że robi coś ponad swoje siły.
Jako sportsmenka wiem, jak ważne jest słuchanie swojego ciała – nie tylko na bieżni, ale także na co dzień. Czasem największą siłą, jaką możemy okazać, jest powiedzenie sobie: dziś zwalniam, bo dbam o siebie
Always Platinum - nowe ulepszone podpaski dla aktywnych kobiet
Zwieńczeniem tej kampanii jest nowy produkt w portfolio marki. Always Platinum to podpaski, które zawierają dodatkową delikatną warstwę. Wkładka jest 5 razy miększa od swojej poprzedniczki i dzięki temu zapewnia komfort kobietom aktywnym, dla których wygoda i komfort liczą się ponad wszystko.
Najważniejszym celem tej kampanii jest jednak przypomnienie każdej z nas, że delikatność ma moc i każda z nas może sobie na nią pozwolić - niezależnie od tego, jaką funkcję życiową pełnimy oraz w jakiej sytuacji aktualnie się znajdujemy.