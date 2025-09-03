Siła kobiet nie ma sobie równych. Nawet gdy zdarzają nam się dni, gdy odczuwamy większą potrzebę otoczenia samej siebie opieką, jesteśmy w stanie stawić czoła wyzwaniom, jakich jako kobiety podejmujemy się każdego dnia. Marka Always wychodzi nam naprzeciw z istotnym przesłaniem: kobiety mają prawo do delikatności, odpoczynku i troski o siebie - nie tylko podczas menstruacji, ale też na co dzień. Właśnie dlatego ambasadorką kampanii została Natalia Bukowiecka - lekkoatletka i mistrzyni olimpijska, która w sporcie daje z siebie 200%, ale też pozwala sobie na chwile "delikatności".

"Delikatna nie znaczy słaba" - nowa kampania Always

Żyjemy w czasach, kiedy kobiety wciąż udowadniają swoją siłę, choć wszyscy doskonale zdajemy sobie już sprawę, że jest ona niezrównana. Same jednak wciąż uważamy, że robimy za mało i nie pozwalamy sobie na odpoczynek, uznając jego potrzebę za słabość. Marka Always wyraźnie pokazuje, że w chwilach, gdy czujemy się przemęczone lub zmagamy się z menstruacją, możemy pozwolić sobie na delikatność i to wcale nie oznacza, że jesteśmy gorsze czy słabsze.

W ciągu ostatnich lat znacząco zmieniła się percepcja w postrzeganiu swojej siły u kobiet. Dziesięć, piętnaście lat temu najbardziej aspirującą postawą kobiecą była umiejętność ogarniania wielu rzeczy na raz. Multitasking był przedstawiany jako podstawa siły kobiecej i jej umiejętności działania na wielu polach. Czas pandemii pokazał, że jest to droga do wiecznego poczucia bycia niewystarczającą. Ostatnie lata pokazują, że siła kobieca to sprawczość w zakresach, które kobieta uznaje za ważne. Jest coraz mniejsza presja na bycie idealną w każdym zakresie. Ważne jest, aby działać i nie tracić sił na rzeczy, które nie są tego warte – mówi Dorota Peretiatkowicz, socjolożka i współtwórczyni Instagramowego konta Socjolożki.pl.

Lekkoatletka Natalia Bukowiecka twarzą kampanii "Delikatna nie znaczy słaba"

Twarzą tej kampanii nie mógł zatem zostać nikt inny jak lekkoatletka, olimpijka i mistrzyni Europy Natalia Bukowiecka. Kobieta, która na co dzień daje z siebie 200% - nie tylko na zawodach. Sportsmenka wyraźnie przyznaje, że też pozwala sobie na chwile delikatności i uczy się odpuszczać, gdy czuje, że robi coś ponad swoje siły.

Jako sportsmenka wiem, jak ważne jest słuchanie swojego ciała – nie tylko na bieżni, ale także na co dzień. Czasem największą siłą, jaką możemy okazać, jest powiedzenie sobie: dziś zwalniam, bo dbam o siebie – mówi Natalia Bukowiecka, ambasadorka marki Always.

Prezentacja nowej kampanii marki Always - "Delikatna nie znaczy słaba", Fot. archiwum prywatne

Always Platinum - nowe ulepszone podpaski dla aktywnych kobiet

Zwieńczeniem tej kampanii jest nowy produkt w portfolio marki. Always Platinum to podpaski, które zawierają dodatkową delikatną warstwę. Wkładka jest 5 razy miększa od swojej poprzedniczki i dzięki temu zapewnia komfort kobietom aktywnym, dla których wygoda i komfort liczą się ponad wszystko.

Najważniejszym celem tej kampanii jest jednak przypomnienie każdej z nas, że delikatność ma moc i każda z nas może sobie na nią pozwolić - niezależnie od tego, jaką funkcję życiową pełnimy oraz w jakiej sytuacji aktualnie się znajdujemy.