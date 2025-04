W McDonald's jest duża rotacja ludzi, ze względu na zdobycie doświadczenia. Wiele ludzi jednak zostaje tam na dłużej, by po szczeblach kariery piąć się dalej na wyższe stanowiska.

Reklama

Spis treści:

Stawka godzinowa pracy w McDonald's wynosi od 10 do 12 złotych netto. Znaczenie co do stawki ma miejsce, gdzie znajduje się restauracja. Co pół roku pracownicy oceniani są pod względem wykonywanej pracy, co skutkować może wzrostem stawki godzinowej. Pracownicy dostają również dodatek na buty oraz pranie.

Poza pracownikami McDonald's wydającymi i przyrządzanymi jedzenie, określone zarobki otrzymuje także:

kierownik restauracji – otrzymywać może wynagrodzenie od 4 500 złotych do 5 000 złotych netto,

– otrzymywać może wynagrodzenie od 4 500 złotych do 5 000 złotych netto, pracownik nocnej zmiany – mogą liczyć na wynagrodzenie od 3 700 złotych do 3 800 złotych brutto,

– mogą liczyć na wynagrodzenie od 3 700 złotych do 3 800 złotych brutto, pracownik techniczny – około 3 700 złotych brutto,

– około 3 700 złotych brutto, manager restauracji – zarabia od 3 800 złotych do 4 600 złotych brutto.

W McDonald's obowiązują przepisy bezpieczeństwa, więc rodzice nie powinni obawiać się wyzysku swoich dzieci. Uczniowie szkół nie mogą mieć nadgodzin lub nie mogą pracować w McDonald's w godzinach nocnych. Jeśli nieletni chcą podjąć swoją pierwszą pracę w McDonald's, powinni sprawdzić, które restauracje zatrudniają osoby młode. Liczyć mogą na umowę zlecenie, jednak czasem liczyć mogą też na umowę o pracę.

Osoba powyżej 16 roku życia, żeby mogła podjąć pracę, musi mieć ukończoną 8 klasę szkoły podstawowej oraz powinna przedstawić ważne zaświadczenie lekarskie. Małoletni nie mogą podejmować pracy niebezpiecznej, tylko prace lekkie lub takie, które przygotują go do dalszego zawodu. Ma prawo do dnia wolnego, a w czasie roku szkolnego może pracować maksymalnie 12 godzin tygodniowo. Regulacje te mają dać możliwość małoletniemu zdolność do pracy, lecz żeby nie wpłynęła ona negatywnie na jego zdrowie.

Restauracja McDonald's jest dosyć popularna i raczej nie ma osoby, która nie kojarzy jej. Dania przygotowywane są przez pracowników w bardzo szybkim czasie, dlatego cieszy się ona dużą ilością klientów, którzy zatrzymują się w niej coś zjeść czy rozprostować nogi. Warunki pracy opierają się na zatrudnieniu na czas określony (trzymiesięczny), a później na czas nieokreślony.

Pracę można połączyć np. ze studiami, gdyż restauracja oferuje elastyczny grafik. Pracownicy mają nieograniczony dostęp do napojów oraz zniżki na jedzenie. Trzeba jednak przygotować się na ciągły ruch, ponieważ praca w McDonald's opiera się na na szybkiej obsłudze klientów oraz pracy na stojąco.

Każda nowo otwarta restauracja McDonald's wiąże się z zatrudnieniem nowych osób. Karierę zacząć możesz od kasjera, po kucharza do kadry zarządzającej. Nowe osoby, które zatrudniają się w McDonald's, będą mogły mieć styczność z:

sprzedażą produktów,

przygotowywaniem napojów,

wydawaniem posiłków,

dbaniem o czystość na terenie restauracji.

Proces rekrutacji jest kilkuetapowy, gdyż zacząć trzeba od wypełnienia kwestionariusza. Na tej podstawie wybierani są kandydaci, którzy zapraszani są na rozmowy kwalifikacyjne. Po pozytywnej rozmowie obu stron można zaczynać swą karierę w McDonald's.

Ścieżka do awansu jest złożona, gdyż jednego dnia stoi się za kasą, innego przygotowuje posiłki, a jeszcze innego pracuje się na zapleczu. Dany pracownik poznaje w ten sposób restaurację od podszewki, co przełożyć się może później do wiedzy nabytej do zostania managerem lub kierownikiem.

Reklama

Czytaj także:

Praca w Mcdonald's dla nieletnich – jakie warunki trzeba spełnić? Jak wygląda taka praca?

Ile zarabia się w McDonaldzie? Dowiedz się więcej

Praca w Biedronce – jak wygląda? Kariera, zarobki, rekrutacja