Informacje o rekrutacji do Biedronki, jak i wiadomość o zarobkach są umieszczane w ogłoszeniach o pracę w Internecie. Praca w Biedronce to nie tylko kasjer-sprzedawca, ale także praca na różnych stanowiskach. Przyszły pracownik musi przygotować się na wiele różnych zadań.

Biedronka otwarta jest 7 dni w tygodniu, przeważnie w godzinach od 7:00 do 21:00. Każdemu pracownikowi przysługuje obowiązkowy wypoczynek nie mniejszy niż 12 godzin między zmianami. Pracownicy Biedronki zaopatrzeni są w obuwie robocze oraz odzież dostosowaną do odpowiednich stanowisk. Dodatkowo mają do dyspozycji pomieszczenia socjalne, gdzie mogą odpocząć lub zjeść posiłek. Czas pracy jest rejestrowany co do minuty, co jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia.

Do obowiązków kasjera Biedronki należy nie tylko praca na kasie, ale również obsługa klienta, rozładunki towaru oraz sprzątanie. Zdarza się, że pracownicy Biedronki pracują na jednym stanowisku. Mimo że Biedronka zatrudnia około 55 tysięcy pracowników w całej Polsce, to wciąż brakuje osób do pracy. Zatem bez problemu znaleźć można ofertę pracy w dogodnej lokalizacji. Podjęcie pracy w sklepach Biedronka przeważnie prowadzi do awansu, gdyż większość kierowników jest wieloletnimi pracownikami sklepu, zaczynając od samych początków kariery.

Na wynagrodzenie w Biedronce składa się stawka podstawowa oraz premia. Podstawa wzrasta wraz ze stażem pracy, a premie zostają bez zmian. Miesięczne zarobki na początku pracy w Biedronce szacują się w wysokości od 2 300 złotych do 2 500 złotych brutto, w zależności od miejscowości. Po 3 latach mogą one wzrosnąć o 300 złotych brutto. Jeśli chodzi o wcześniej wspomniane premie, to przyznawane są w całości tylko wtedy, gdy pracownik w ciągu miesiąca nie weźmie żadnego urlopu wypoczynkowego, czy zwolnienia L4.

Pracownicy Biedronki dostają również dodatkowe 300 złotych brutto za wyniki w sprzedaży. Ponadto otrzymują też trzynaste wypłaty, zależne od rocznych zysków sklepu. Dodatkowo przyznawane są również bony na święta oraz premie okazjonalne.

Jeśli chodzi o znajomość języków obcych do pracy w Biedronce, to nie jest to wymagane, lecz jest mile widziane. W procesie rekrutacji potencjalny pracodawca analizuje przesłane zgłoszenia kandydatów. Rekruterzy kontaktują się z kandydatami przez telefon lub przez komunikator.

W przypadku rekrutacji na stanowiska wyższe bądź specjalistyczne, liczy się wiedza i umiejętność przyszłych pracowników. Przygotowywane są testy teoretyczne oraz różne zadania. Natomiast rekrutacja do pracy w Biedronce na stanowisko kasjera polega na znalezieniu osób z różnym doświadczeniem zawodowym. Trzeba posiadać aktualną książeczkę sanitarno-epidemiologiczną oraz trzeba umieć posługiwać się kasą fiskalną.

Jeśli nie ma się wiedzy na temat obsługi kasy, Biedronka oferuje szkolenia wdrożeniowe, które przygotują pracownika do swojej nowej roli. Zrekrutowany przyszły pracownik przechodzi również przez szkolenia BHP oraz uczy się realizacji zadań zgodnie z procedurami wewnętrznymi pod okiem opiekuna.

Pracownicy Biedronki, którzy pracują na noce, przeważnie dostają większą płacę, niż podczas pracy w ciągu dnia. Praca w Biedronce na nocną zmianę również trwa 8 godzin. Pracownik Biedronki wraz z pracodawcą ustalają konkretne godziny pracy, lecz muszą się one mieścić między 21:00 a 7:00. Dodatek do każdej godziny pracy wynosi około 2,50 złotych.

Osoba, która zatrudniona jest w Biedronce na wykładaniu towaru, jest odpowiedzialna za:

sprawdzanie jakości świeżych towarów,

obsługę elektrycznego wózka,

znakowanie artykułów odpowiednimi cenami,

pomoc klientom odnośnie znajomości cen produktów i ich lokalizacji,

usuwanie produktów przeterminowanych z półek,

sortowanie produktów w magazynie według narzuconej kolejności.

