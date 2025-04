Program "Praca dla Młodych" ma być dużą szansą dla osób, które dopiero wchodzą na rynek pracy. Dzięki rządowemu dofinansowaniu do 100 000 miejsc pracy, młodzi ludzie mogą liczyć na zatrudnienie przez minimum dwa lata na umowę o pracę. Kto dokładnie może skorzystać z takiej pomocy?

Program Praca dla Młodych

Program skierowany jest do osób z niewielkim lub żadnym doświadczeniem zawodowym, które są młode i chcą podjąć pracę, a dotychczas miały z tym kłopot. Każdy zatem, kto jest zainteresowany, powinien udać się do urzędu pracy właściwego dla gminy, w której mieszka i tam starać się o włączenie w program "Praca dla Młodych".

Każde takie nowe miejsce pracy ma być refundowane przez państwo. Umowy między starostami a pracodawcami, którzy chcą zatrudniać młodych i jednocześnie skorzystać z rządowych dotacji, mogą być zawierane już od 1 stycznia 2016.

Kto ma największe szanse na skorzystanie z programu?

Podstawowym kryterium kwalifikującym do wzięcia udziału w programie jest wiek. Osoba chcąca podjąć zatrudnienie nie może mieć więcej niż 30 lat. Dodatkowo powinna być absolwentem szkoły zawodowej, ponadgimnazjalnej lub wyższej i najlepiej, by nie miała dotąd żadnego doświadczenia zawodowego. W pierwszej kolejności do programu będą włączane bowiem osoby, które dopiero chcą wystartować z pracą.

Korzyści dla pracodawcy

Nie tylko zyskuje młody człowiek, który ma szansę dostać pierwszą pracę, lecz także zatrudniający go pracodawca. Przez okres roku od zatrudnienia będzie otrzymywał on od państwa dofinansowanie do danego stanowiska pracy w wysokości minimalnego wynagrodzenia wraz z wszystkimi składkami. Ma jednak obowiązek utrzymania takiego pracownika przez kolejny rok, ale już ponosząc całkowity koszt zatrudnienia samodzielnie. Jeśli nie spełni tego warunku, będzie musiał zwrócić wszystkie pieniądze, jakie otrzymał na zatrudnienie danej osoby.

Jeśli natomiast to pracownik zrezygnuje przed upływem 2 lat, pracodawca otrzyma w zastępstwie inną osobę, którą skieruje na podobnej zasadzie urząd pracy.

