Ile zarabia się w McDonaldzie? Dowiedz się więcej

To, ile zarabia się w McDonald’s i na jakie stawki może liczyć przyszły pracownik, zależy od wielu elementów. Jednym z nich jest niewątpliwie lokalizacja danej restauracji. Różnią się one diametralnie pod tym względem. Ponadto McDonald’s oferuje wiele dodatków do pensji, które są motywacją do pracy.