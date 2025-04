W 3. etapie łagodzenia obostrzeń związany z epidemią koronawirusa w Polsce rząd podjął decyzję o otwarciu szkół. Część uczniów wróci do placówek już 18 maja. W pierwszej kolejności będzie można prowadzić zajęcia praktyczne w szkołach policealnych.

Z kolei 25 maja w klasach 1-3 szkół podstawowych zostaną uruchomione zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne. Od 25 maja będą możliwe również konsultacje dla uczniów klas 8 i maturzystów, które mają pomóc im przygotować się do egzaminów.

1 czerwca natomiast zostaną uruchomione konsultacje dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. One natomiast mają umożliwić poprawę ocen końcowych i mogą dotyczyć wszystkich przedmiotów. Na jaki zasadach uczniowie będą mogli wrócić do szkół? Lista wymogów jest bardzo szczegółowa.

Zalecenia MEN dla szkół po epidemii



Zgodnie z nowymi zasadami opracowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w jednej klasie może przebywać do 12 uczniów. W szczególnych przypadkach liczba ta może zostać zwiększona, ale nie więcej niż o dwóch uczniów.

W sali każdy uczeń musi mieć do dyspozycji minimum 4 metry kwadratowe. W ławce może siedzieć tylko jeden uczeń, a odległość między stanowiskami uczniów powinna wynieść minimum 1,5 metra

Zaleca się również, by do jednej klasy był przypisany jeden nauczyciel, a grupa przebywała zawsze w tej samej sali. Z sal lekcyjnych oraz gimnastycznych usunięte powinny być wszystkie przedmioty, których nie da się łatwo zdezynfekować.

Na halach sportowych mogą przebywać maksymalnie dwie grupy uczniów, a po zajęciach sala powinna zostać zdezynfekowana. Mimo to ministerstwo przekonuje do korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, jeśli warunki atmosferyczne będą na to pozwalać.

Jakie jeszcze zasady proponuje MEN? Oprócz wyżej wspomnianych, wprowadzono następujące wytyczne:

nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku),

do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,

jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły,

należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania,

należy regularnie myć ręce wodą z mydłem, oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety,

należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić korzystanie z innych dystrybutorów przez uczniów pod nadzorem opiekuna.

Wszystkie informacje dotyczące otwarcia szkół i panujących zasad można przeczytać na oficjalnej stronie rządowej gov.pl

