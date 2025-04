W ramach programu odmrażania polskiej gospodarki rząd podjął decyzję o otwarciu kawiarni, barów i restauracji. Zgodnie z planem ma się to stać już 18 maja, czyli w poniedziałek.

Zasady co do funkcjonowania lokali są surowe, ale niestety i mocno niejasne. Będzie mogła przebywać w nich bardzo ograniczona ilość osób - podobnie jak w przypadku sklepów zależna od powierzchni lokalu. Co jednak bardzo dziwi pracowników (i zapewne klientów też), to zapis mówiący, że przy jednym stoliku będą mogły przesiadywać jedynie osoby mieszkające razem.

Otwarcie restauracji - przy jednym stoliku jedynie współlokatorzy

Wprowadziło to niemałe zamieszanie. Kelnerzy i właściciele restauracji nie wiedzą, jak mieliby to sprawdzać. Pytanie klientów o takie szczegóły prywatnego życie wydaje się mocno nie na miejscu. W każdym innym przypadku klienci mają siedzieć przy stolikach osobno. Pozostawia to jednak pytanie - czy w takim wypadku jest po co przychodzić do restauracji?

To nie jedyna rzecz, która sprawia, że restauratorzy unoszą ze zdziwieniem brwi. Chociaż klienci będą mogli korzystać z usług barów, kawiarni i restauracji bez maseczki, ten nakaz obowiązuje personel podczas całego czasu trwania pracy. Wliczają się w to także kucharze, chociaż w kuchniach panują naprawdę wysokie temperatury.

Z początku restauracje mogły otwierać jedynie ogródki. Jak jednak ogłosił premier Morawiecki, lokale gastronomiczne będą mogły przyjmować gości także w pomieszczeniach. Między klientami niebędącymi rodziną będą musiały zostać zachowane 2 metry odległości, a na każde 4 metry kwadratowe powierzchni restauracji będzie mógł wejść jeden klient.

