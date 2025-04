Od 10 października cała Polska jest w żółtej strefie. Oznacza to między innymi obowiązek noszenia maseczek także na świeżym powietrzu. Wiele osób już kilka miesięcy temu zaopatrzyło się w wielorazowe maseczki tkaninowe. Okazuje się jednak, że sposób ich prania pozostawia wiele do życzenia.

Wkładanie maseczki uszytej z tkaniny, po raz kolejny bez jej uprania, zdarza się niestety nagminnie. Wielu klientów w sklepach nosi maseczki... odwrócone na drugą stronę. Można tak sądzić, chociażby po zabrudzeniach ze świeżego podkładu bądź szminki, widocznych po ponownym założeniu maseczki.

Naukowcy przeanalizowali wyniki badań dotyczące skuteczności maseczek wykonanych z tkaniny. Okazuje się, że mogą być podobnie skuteczne jak maseczki chirurgiczne, jednak tylko wówczas, gdy zostaną uprane w pralce w 60 stopniach. Tak twierdzą badacze z Kirby Institute University of New South Wales w Sydney. Wyniki ponownej analizy badań zostały opublikowane w czasopiśmie „BMJ Open”.

Choć kusi nas, by ubierać je dzień po dniu bez prania albo prać szybko ręcznie, nasze wyniki pokazują, że to może prowadzić do zakażenia. Na co dzień, przy normalnym użyciu maseczek tkaninowych, raczej nie mamy okazji zetknąć się z taką liczbą wirusów, jak pracownicy medyczni, biorąc jednak pod uwagę, jak zakaźny jest SARS-CoV-2, sugerujemy, żeby podejmować wszelkie możliwe działania, by maseczki były jak najbardziej skuteczne. Prane w pralce maseczki tkaninowe są tak skuteczne, jak chirurgiczne.

- przekazała prof. Raina MacIntyre.