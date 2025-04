Premier Mateusz Morawiecki podsumował, jak w ostatnich dniach wygląda przeciwdziałanie rozwojowi epidemii koronawirusa. Jego zdaniem wprowadzenie takich regulacji, jakie obowiązują w żółtej strefie w całym kraju, może zapobiec ponownemu zamknięciu gospodarki:

Tylko w ten sposób unikniemy tego, co najgorsze dla gospodarki, czyli lockdown. - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Żółta strefa rozszerzona na cały kraj

Premier Morawiecki poinformował, że od najbliższej soboty (10 października br.) większość ograniczeń obowiązujących w żółtej strefie zostanie rozszerzona na teren całego kraju. To oznacza, że:

obowiązek zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych, także na świeżym powietrzu ,

, w restauracjach 1 osoba na 4m 2 ,

, uroczystości do maksymalnie 75 osób,

imprezy plenerowe wyłącznie w grupie do 100 osób.

Zdaniem premiera otwarcie szkół było dobrym krokiem, bo dzieci zakażenie koronawirusem przechodzą zwykle go bezobjawowo. Zaapelował jednak o szczególną ostrożność osoby starsze, po 60. roku życia:

Tutaj, jeśli zsumujemy całą naszą populację chorych powyżej 60 roku życia, to łączny odsetek zgonów przekracza 10%. - dodał premier Mateusz Morawiecki.

Jakie obostrzenia w czerwonej strefie?

W czerwonych strefach lokale gastronomiczne oraz puby będą mogły działać do godziny 22:00, a w uroczystościach rodzinnych może wziąć udział maksymalnie 50 osób.

W strefie czerwonej obowiązuje zakaz organizacji targów, kongresów, wyłączone z działania są sanatoria, wesołe miasteczka i parki rozrywki. W kościołach zajętych może być 50% miejsc, w kinach - 25%.

Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że informacje na temat miast i powiatów objętych czerwoną strefą będą aktualizowane co tydzień w czwartki. Co do listy miast objętych strefą żółtą nie jest to konieczne, ponieważ strefą żółtą od soboty objęty zostanie cały kraj.

