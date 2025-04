15 maja wyjdźmy wcześniej z pracy, by spędzić czas z rodziną! Akcja "Dwie godziny dla rodziny" to pomysł Fundacji Humanites - wielu Polaków ma dziś możliwość pracować o dwie godziny krócej.

Reklama

"Dwie godziny dla rodziny"

Akcja została wprowadzona 5 lat temu z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin. To doskonały moment, by zatrzymać się na chwilę i zadać pytanie: co jest tak naprawdę ważne? W Polsce organizacją akcji zajmuje się Fundacja Humanites, która zachęca, by przedsiębiorstwa wypuściły swoich pracowników do domu wcześniej.

Koniec z macierzyńskim? Nowy pomysł UE może ci się nie spodobać

Czy i ty możesz wyjść dziś z pracy wcześniej?

Aby 15 maja pracować krócej, pracodawca musi wcześniej potwierdzić udział w akcji "Dwie godziny dla rodziny" i zgłosić się jako firma propagująca wyższość wartości rodzinnych nad pracą. Pełną listę pracodawców znajdziecie na stronie mamrodzine.pl

- W tym roku do udziału zgłosiło się około 100 firm - mówi Amanda Szeligowska, koordynatorka wydarzenia. Są to przedsiębiorstwa międzynarodowe (Orlen, Hortex), jak i lokalne firmy czy obiekty hotelarskie. Pracownicy m.in. sieci Tchibo, Bosch czy Alior Banku 15 maja będą pracować krócej.

Jak zaplanować rodzinny budżet

"Dwie godziny dla rodziny" z korzyścią dla pracodawcy

Fundacja Humanites zachęca pracodawców do brania udziału w projekcie.

Organizatorzy zwracają uwagę, że z badań przeprowadzonych na 10 tys. menedżerów z całego świata wynika, że najważniejszą wartością jest rodzina. Ta sama odpowiedź padała w odpowiedzi na pytanie - "która wartość jest dzisiaj najbardziej zagrożona". To daje do myślenia i otwiera oczy na problem przepracowania, silnego stresu i presji, które pracownicy odczuwają w swoich miejscach pracy. Po wielu godzinach, (plus nadgodzinach) wracają do domu sfrustrowani, zmęczeni, bez sił i motywacji, by bawić się z dzieckiem czy wspólnie przygotować posiłek.

Poświęcenie rodzinie fragmentu jednego pracującego dnia w roku, to zdecydowanie zbyt mało. Jednak taki gest ze strony pracodawcy znaczy wiele - o wdzięczność podwładnego trudno. Warto na nią pracować.

Reklama

Zaszłaś w ciążę po 25. roku życia? Mamy dla ciebie dobrą informacje