Według śledztwa przeprowadzonego przez CIWF Polska, który działa na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt hodowlanych, w Polsce na rozród hodowanych jest prawie milion świń. Zwierzęta są zwykle wymieniane w hodowli przemysłowej po 6 porodach, a sposób, w jaki są przetrzymywane, powoduje u nich poważne problemy zdrowotne, a nawet prowadzi do bolesnej śmierci. Akcja „Jestem matką, współczuję” ma zwrócić uwagę na ten problem.

O tym, w jakich warunkach przetrzymywane są zwierzęta hodowane przemysłowo, przeciętny Kowalski wie niewiele – jego wiedza kończy się zazwyczaj na tym, co wyczyta z opakowania szynki czy kiełbasy. Tymczasem, jak donosi CIWF Polska, wciąż mamy wiele do zrobienia, by poprawić los takich zwierząt – w tym świń.

Nie każdy wie, ale świnie są zwierzętami bardzo inteligentnymi – ich rozumność porównuje się często do mądrości psów. Wyróżniają się przy tym pamięcią długoterminową, emocjonalnością, a także społecznym zaangażowaniem. Mimo to od wieków myślimy o niech nie jako o kompanach, lecz jak o jedzeniu, a warunki życia, które „funduje” im wiele firm przemysłowych na całym świecie, są wciąż zatrważające.

W najgorszej sytuacji znajdują się maciory, które przez część okresu ciąży trzymane są w pojedynczym metalowym kojcu. Nie mogą tam zbudować gniazda, co normalnie jest dla nich naturalnym przejawem instynktu macierzyńskiego. Prosięta są izolowane od matek po kilku tygodniach od urodzenia. Od tego momentu jedyny kontakt matki z dziećmi ogranicza się do karmienia, jednak nawet wtedy dzielą ich od siebie metalowe kraty. Nie pozwala się na to jednak zbyt długo, ponieważ zaprzestanie karmienia powoduje zanik laktacji i możliwość ponownego zapłodnienia świni. Oczywiście najczęściej za pomocą sztucznej inseminacji. Świnie, których zdolność reprodukcyjna spada wysyłane są do rzeźni

– czytamy na stronie otwarteklatki.pl.