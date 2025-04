Jeszcze latem mówiło się o tym, że jesienią nastąpi druga fala epidemii koronawirusa i to jej szczególnie należy się obawiać. Wszystko przez sezon przeziębień i grypy.

Mimo powszechnie panującej opinii, notowane dziś rekordowe liczby zachorowań to wcale nie pokłosie tzw. drugiej fali. Zdaniem dr. Tomasza Dzeciątkowskiego w Polsce do tej pory nie skończyła się pierwsza fala epidemii, ponieważ nie było zauważalnego spadku zachorowań. Mikrobiolog tłumaczy, że żadne dane nie wskazywały na to, że pandemia się kończy.

Zapytany o możliwe scenariusze dotyczące dalszego rozwoju pandemii, jest ostrożny w przewidywaniach. Trudno jest przewidzieć, jak w kolejnych tygodniach może kształtować się wzrost liczby zakażeń. Z nim należy się jednak liczyć, ponieważ zdaniem eksperta coraz więcej osób bagatelizuje epidemię koronawirusa i nie stosuje się do obostrzeń.

Resort zdrowia liczy z kolei na to, nowe obostrzenia w walce z koronawirusem i wysokie kary za łamanie przepisów sprawią, że ludzie znów będą stosować się do nakazu noszenia maseczek i dystansu społecznego.

Dr Tomasz Dzieciątkowski nie ma najlepszego zdania o podejściu Polaków do epidemii. Jego zdaniem traktowanie koronawirusa jak lekkiej grypy to błąd. Ostatnio przedstawił możliwe jego zdaniem scenariusze zakończenia pandemii:

Zdaniem wirusologa to wcale nie ponowny lockdown miałby pomóc w walce z koronawirusem w kraju, ale przestrzeganie tych zasad, które już zostały wprowadzone. Zwłaszcza, jeśli chodzi o obowiązek noszenia maseczek.

Zwraca jednak uwagę na to, że nie ma umocowań prawnych, które pozwalają na skuteczne egzekwowanie tego obowiązku. Część osób wiedząc o tym, nie przyjmuje mandatów, co z kolei sprawia, że dopiero w sądzie stara się walczyć o swoje:

Jeżeli to nie ma być martwe prawo, to jest na to jeden sposób. Wprowadzenie stanu wyjątkowego. To daje możliwość egzekwowania rozwiązań epidemiologicznych.

- dodaje dr Dzieciątkowski.