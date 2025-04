Podczas wczorajszej konferencji z udziałem premiera i ministra zdrowia poinformowano, że od soboty cały kraj zostaje objęty żółtą strefą. Tym samym wszyscy mają obowiązek noszenia maseczek także na świeżym powietrzu.

Grzesiowski: „1 listopada należy zamknąć wszystkie cmentarze”



1 i 2 listopada to czas wzmożonego ruchu na drogach, a zwłaszcza na cmentarzach. Zdaniem eksperta tutaj maseczki nie wystarczą, ponieważ dotychczasowa forma świętowania niesie za sobą zbyt duże ryzyko transmisji wirusa. Dr Paweł Grzesiowski uważa, że nawiedzanie cmentarzy powinno zostać rozłożone w czasie na więcej weekendów.

Zastanówmy się, Wszystkich Świętych to nie tylko wizyta na cmentarzu, to także spotykanie się całych rodzin, wspólne spędzanie czasu. Nagle 20 milionów ludzi zacznie się przemieszczać po całej Polsce. Co więcej, 1 listopada jest w tym roku w niedzielę, a zatem to będzie cały weekend. - powiedział dr Grzesiowski w rozmowie z Interią.

Wg immunologa warto zaapelować o to, by ludzie rozłożyli swoje wyjazdy na groby w czasie lub ograniczyli przemieszczanie do jednego województwa. Dr Grzesiowski uważa także, że najlepiej byłoby zamknąć cmentarze 1 listopada, ale taka decyzja powinna zostać ogłoszona z odpowiednio dużym wyprzedzeniem, a nie np. 30 października.

Ekspert zwrócił uwagę, że w czasie listopadowych świąt co roku notuje się zwiększoną liczbę wypadków drogowych. To z kolei pociąga za sobą konieczność przetransportowania rannych do szpitali, a w nich może zabraknąć łóżek.

Czy cmentarze zostaną zamknięte?

Na razie nie ma takiej informacji. Podczas wczorajszej konferencji zapytany o to minister zdrowia Adam Niedzielski stwierdził, że wszędzie tam, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 m od innych osób należy nosić maseczkę.

Na cmentarzach, niezależnie od strefy, w której się znajdują, obowiązuje nakaz noszenia maseczek. (…) Myślę, że szczególnie w kontekście nadciągających świąt 1 listopada, będziemy zwracali szczególną uwagę z jednej strony na popularyzację tej informacji, ale z drugiej strony też na ten temat rozmawialiśmy z komendantem i to będzie też przedmiotem zainteresowania policji. - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Źródło: Interia.pl

