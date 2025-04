Poznajcie Emilię, która ma dość samotności, więc rejestruje się na portalach randkowych i odpowiada na ogłoszenia towarzyskie, by poznać kogoś na stałe. Rzuca pracę, żeby... zostać wróżką. Niecodzienne i intrygujące? Sprawdź!

Zabawne spostrzeżenia na temat nietypowej pracy oraz swoje randkowe perypetie Emilia zapisuje w pamiętniku. To rozmarzona i pełna fantazji singielka, która odnajduje w sobie powołanie do wróżenia i magii. Zainteresowanie ezoteryką zaszczepiła w niej babcia. Z kolei ojciec – racjonalista nie podziela tej fascynacji, a magię uważa za formę oszustwa. Ponieważ pragnie szczęścia swojej córki, namawia ją do małżeństwa z chłopakiem z sąsiedztwa, który miałby zabezpieczyć byt dziewczyny. Emilia natomiast nie wyobraża sobie codziennie zasypiać z dziedzicem zakładu pogrzebowego, który tuż przed snem dotykał nieboszczyka. Kiedy ojciec orientuje się, że córka nie jest zainteresowana aranżowanym małżeństwem ani kontynuowaniem rodzinnego pralnianego biznesu, zatrudnia na jej miejsce sąsiadkę...

Z pamiętnika samotnej... kobiety

Już postanowiłam! Dłużej nie będę samotna. Tak oto uświetnię swoje trzydzieste urodziny, o których nikt nie pamiętał, jak zwykle. Postawiłam sobie karty, jedne, drugie, trzecie. Wszystkie jak mantrę powtórzyły to samo: Działaj! Nie czekaj! Miłość przejdzie i zniknie w tłumie! Nie zdążysz jej dogonić!

Utwierdzona wróżbą zapisaną w kartach, Emilia nie ma wątpliwości, że miłość jest jej pisana. Zaczyna poszukiwania mężczyzny swojego życia, wykorzystując w tym celu szeroki wachlarz matrymonialnych możliwości – portale randkowe, ogłoszenia towarzyskie czy spotkania dla singli. Swoją przygodę, pełną komicznych i niebanalnych zdarzeń, dokumentuje w postaci pamiętnika, który wzbogaca dowcipnymi spostrzeżeniami na temat mężczyzn. Czy uda jej się odnaleźć to, czego szuka?

O autorce:

Ewa Zdunek – Z wykształcenia prawnik, absolwentka UKSW oraz WAT (studia podyplomowe na kierunku Przywództwo i Komunikacja Społeczna. Zawodowy negocjator oraz mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, wykładowca na wydziale studiów nad rodziną Uniwersytetu im. Kard. Stefana Wyszyńskiego. W 2011 r. Stowarzyszenie Mediatorów Polskich przyznało jej wyróżnienie w postaci Złotej Mediany dla wyróżniającego się mediatora.

Książka „Z pamiętnika samotnej wróżki” autorstwa Ewy Zdunek ukazała się 13 stycznia nakładem Edipresse Książki i można ją nabyć w dobrych księgarniach.

