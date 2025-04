5 z 6

Ewa K. Czaczkowska, Tomasz Wiścicki, Ksiądz Jerzy Popiełuszko, cena 59,90 zł

Nie godził się na próby zamknięcia mu ust i szykany władzy, coraz śmielej osaczającej jego i jego środowisko, wysuwającej żądania i próbującej coraz drastyczniejszych metod zastraszania.

Wokół niego trwała gra, w której nie chciał uczestniczyć, choć momentami czuł się rozczarowany brakiem bezwarunkowego poparcia, nigdy jednak nie posunął się do granicy nieposłuszeństwa.

Sieć, w jaką go wplątano, dawała mu szansę na ucieczkę tylko za cenę wyrzeczenia się prawdy. Ksiądz Popiełuszko to postać, o której może dużo się mówi, ale wciąż wie za mało. Książka to obszerne wspomnienia i fragmenty, zapiski czasów, które mogą powrócić, jeśli w porę się nie ockniemy...