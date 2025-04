Ani się obejrzałyśmy, a już czerwiec! Maj minął szalenie szybko, z racji 2 przedłużonych weekendów. Mamy nadzieję, że nie ominęłyście ciekawych pozycji książkowych i macie ochotę na więcej!

Przedstawiamy wam kilkanaście nowości wydawniczych na czerwiec. Niektóre z nich to zupełnie nowe tytuły, inne - na nowo wydane kultowe powieści. W zestawieniu znalazło się "Konające zwierzę" Philipa Rotha (musicie zajrzeć do tej lektury!) czy "Eden" Stanisława Lem (absolutny must-read).

#POLKIczytają nie tylko w maju

Dobiega końca nasza akcja #polkiczytają. Dzielcie się czerwcowymi chwilami z książką na Instagramie i podpowiadajcie, na jakie ciekawe pozycje wy trafiłyście w maju bądź czerwcu. Może pominęłyśmy ciekawą nowość wydawniczą?

Osobiście w tym miesiącu dobiję do ostatniej stronicy majowej nowości, czyli opowiadań Kurta Vonneguta, "Gdy śmiertelnicy śpią". Jaka książka umili mi chwile sam na sam? Z pewnością będzie to "Droga do domu Yaa Gyasi. To powieść o afrykańskim Złotym Wybrzeżu i 2 siostrach, które w dzieciństwie rozłączył los. Autorka pochodzi z Ghany, mieszka w Stanach Zjednoczonych, a ma dużo wspólnego z... Omeną Mensah! Zerknijcie do księgarń i sprawdźcie, co ciekawego pojawi się na półkach w czerwcu!

