Z nową porą roku przychodzą nowe czytelnicze chęci! Wszystko za sprawą wizji czytania w dowolnym miejscu na świeżym powietrzu. Poznajcie nowości książkowe!

Wśród premier książkowych znalazły się tytuły związane z każdą sferą życia: kulinariami, fotogramią, podróżami czy lifestyle. To, na co warto zwrócić uwagę, to pozycje związane z naszym kobiecym ego. "Pyszne dla rodziny i przyjaciół" czy "Minimalizm daje radość" są lekturami, które mogą przyczynić się do zmiany w życiu. Może czas jakieś wprowadzić? Wiosna sprzyja takim rewolucjom!

Nowości wydawnicze na kwiecień

Nie można zapominać o ciekawych propozycjach, które umilą czas spędzony na balkonie, tarasie czy po prostu na łonie natury. Miłe chwile gwarantuje Magdalena Witkiewicz "Cześć, co słychać?" oraz "Nocny film" Marisha Pessl. Wielbiciele pięknych fotografii nie przejdą obojętnie obok publikacji Jacka Boneckiego "Podróżnik fotograficzny".

Zajrzyjcie do galerii z nowościami książkowymi!

