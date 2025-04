Choć trudno w to uwierzyć, do końca wakacji jest już bliżej, niż dalej. Co prawda można mówić o liście idealnych książek na urlop, jednak w czasie wakacji warto przyjrzeć się nowościom. Co nam zaserwują wydawnictwa w sierpniu?

Półki w księgarniach będą uginać się pod ciężarem książek o tematyce historycznej, kryminalnej i sensacyjnej. W naszym zestawieniu znalazła się też bajka dla dzieci, która wyszła spod pióra Marcina Prokopa czy długo oczekiwana reportażowa publikacja "Jądro dziwności. Nowa Rosja", która już przed premierą spotkała się z niebywale głośnym i entuzjastycznym przyjęciem.

Książkowe premiery i nowości wydawnicze

Literatura odpowiada na zapotrzebowania czytelników i komentuje bieżące wydarzenia. Nie zapominajmy jednak o tym, że pozwala oderwać się od tej codzienności. Wytchnienie odnajdziemy dzięki lekkiej lekturze "Cudze jabłka" i wiktoriańskiej powieści "Złodziejka". Co jeszcze znalazło się w zestawieniu nowości wydawniczych?

