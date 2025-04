Nowy miesiąc to cała masa nowości: filmowych, modowych, urodowych etc., które znajdziecie na naszym serwisie. Dziś prezentujemy coś dla miłośników czytania: przegląd nowości książkowych na lipiec!

Reklama

Raz na jakiś czas warto wiedzieć, co w świecie literatury piszczy, nawet jeśli nie mamy w planach książkowych zakupów. W miesiącu lipcu nie ma mowy o przerwie w pracy wydawnictw! O ile teatry często zamykają swoje podwoje na wakacje, o tyle kultura w formie miłej lektury może towarzyszyć nam zawsze. Zwłaszcza, jeśli planujemy urlop i wyobrażamy sobie siebie wylegujących się na piasku pod parasolem lub palmami...

Ale wróćmy do zestawienia nowości wydawniczych! Jeśli chodzi o ciekawe premiery książkowe, to szczególnie polecamy dwie z nich: "Uczucie silniejsze od strachu" Marka Levy'ego oraz "Notebook" Tomasza Lipko. Ta druga pozycja to nowy wymiar powieści sensacyjnej – pierwszy thriller, poszerzający czytanie! Ale daleko jej do dostarczania estetycznych doznań. Prokurator z prowincji, handlarze ludzkimi organami i mroczna strona internetu... tak po krótce można opisać co w tej powieści siedzi.

Nasze książkowe typy na lipiec

Z kolei "Uczucie silniejsze od strachu" to inna para kaloszy. Wysoko w Alpach francuskich, we wraku samolotu, ukrytym od 50 lat pod warstwą lodu, alpinistka Suzie Baker, odnajduje ocalałą torbę z pocztą dyplomatyczną. Dokumenty, które mogłyby przywrócić dobre imię i umożliwić rehabilitację jej oskarżonej przed kilkudziesięciu laty o zdradę stanu babki, stają się też obiektem zainteresowania tajnych służb...

Co jeszcze znalazło się w zestawieniu nowości wydawniczych na lipiec? Zerknij do galerii!

Reklama

Zobacz:

Nowości kosmetyczne na lipiec

Paris Hilton wniesie pozew do sądu o żart

Nowości filmowe na lipiec

Idealne książki na urlop