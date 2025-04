Wydawnicze marcowe nowinki to propozycje dla tych, którzy chcą o coś... zadbać, i to w szerokim znaczeniu i rozumieniu tego słowa. Już tłumaczymy, o co chodzi!

Książki na marzec: zadbaj o urodę

Jak wiecie, naszą pasją jest uroda i wszelkie ciekawostki związane z pielęgnacją. Z radością przywitałyśmy egzemplarz książki "Sekrety urody Koreanek", która zdradza małe tajemnice nieskazitelnych cer Azjatek. Jesteśmy pod wrażeniem rytuałów i procesów, jakim poddają skórę Koreanki. To fascynujące kompendium wiedzy nie tylko o pielęgnacji urody, ale i o samej kulturze Wschodu!

Książki na marzec: zadbaj o zdrowie (psychiczne)

Urzekła nas minimalistyczna pozycja wydana przez Wydawnictwo Albatros - "Calm" Michaela Actona Smitha. Przepięknie ilustrowana pozycja pomoże każdemu wyciszyć swój umysł oraz uspokoić. Główne hasła przyświecające twórcom lektury to "Wycisz się", "Bądź wolny", "Bądź sobą". Ta pozycja pozwala zadbać o higienę psychiczną i namawia to zwolnienia tempa, wyłączenia komórki na 5 minut i wybrania się na spacer. Ale nie do centrum handlowego czy kiosku, ale tak po prostu, bez celu i donikąd.

Książki na marzec: zadbaj o emocje

Tu z pomocą, a raczej uświadomieniem, przychodzi "186 szwów. Z Czeczenii do Polski". To wzruszająca historia, która działa się równolegle z pojawieniem się na rynku nowego iPhone'a, świat oszalał na punkcie Google'a, łatwej rozrywki i technologii. W tym czasie spotkały się Zargan Nasordinova i Anna Kaszubska, które połączyły swoje losy i zaczęła się tworzyć ich wspólna, wzruszająca i pełna cierpienia, historia.

Jakie jeszcze pozycje wpadły nam w oko? Jakie książki, które zobaczycie w księgarniach są absolutnymi świeżynkami? Zobacz już teraz w naszej galerii nowości wydawniczych na marzec!

