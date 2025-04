4 z 8

Księga utraconych zapachów, M.J. Rose, cena ok. 35 zł

Rodzeństwo Robbie i Jac L’Etoile dziedziczą rodzinną firmę perfumeryjną działającą w Paryżu, a wraz z nią tajemnicze gliniane naczynie. Jak głosi legenda, naczynie to, znalezione w starożytnym grobowcu, miało zawierać intrygujący zapach wywołujący urojenia i halucynacje. Niektórzy jednak twierdzą, że te wizje to w gruncie rzeczy wspomnienia z poprzednich wcieleń, a naczynie to tak zwane „narzędzie pamięci” będące dowodem na to, że reinkarnacja jest faktem.