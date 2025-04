W gazetach "Wiadomości Milicyjne", "Praca dla każdego" i "Szukam pracy" zamieściłyśmy ogłoszenie:

AGENCJA OCHRONY "NIKITA"

zatrudni kobiety w wieku do lat 35.

Wymagane doświadczenie w pracy w organach ścigania i znajomość wschodnich sztuk walki.

Wynagrodzenie od 1000 euro.

Wydrukowałyśmy też sto ulotek z tym samym tekstem i fotografią apetycznej brunetki z wielkim pistoletem.

Kierowca Romy porozwieszał je we wszystkich klubach sportowych, których adresy udało nam się zdobyć. Jako telefon kontaktowy podałyśmy numer komórki Maszki.

Nikt nie dzwonił.

Na ogłoszeniu dopisałyśmy: "Przyjmujemy również osoby do przeszkolenia". Po trzech dniach zgłoszeń było tyle, że Maszka postanowiła kończyć pracę o dwudziestej. Potem wyłączała telefon.

Uznałyśmy, że wcielenie naszego pomysłu w życie jest całkiem realne, i zaczęłyśmy szukać miejsca na biuro. W końcu gdzieś trzeba było przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne.

— Ile pani ma lat? Chce pani pracować w ochronie osobistej? Trenowała pani jakiś sport? Proszę podać nazwisko i numer telefonu. Wszystkiego dowie się pani na spotkaniu. Oddzwonimy w ciągu tygodnia. Proszę przynieść dwa zdjęcia trzy na cztery.

— Halo. Tak. Ile pani ma lat? Chce pani pracować...

— Może ją przesadzimy do innego stolika? — zaproponowała Andżela. Właśnie przyszłyśmy na obiad do "Cafe Vogue". Masza zrobiła obrażoną minę.

— Wszystkiego dowie się pani na spotkaniu...

— A, niech już siedzi — zaśmiałam się — I tak nie ma wolnych stolików. Komórka Andżeli też zadzwoniła.

— Tata, no co ty, przecież jutro idę do pracy... Teraz jestem w restauracji z dziewczynami... Jutro przyjadę...

— Coś się stało? — spytałam.

— No... Ojciec mi daje popalić. Chyba jednak muszę wyjść za mąż. Chociaż mąż pewnie będzie jeszcze gorszy niż ojciec.

Podszedł kelner. Zamówiłyśmy sushi.

— Trenowała pani jakiś sport?

— Maszka, chcesz sushi?

Maszka kiwnęła głową, zapisując w notesie kolejny numer telefonu.

— A do jakiej pracy jutro idziesz? — zdziwiłam się.

Trudno mi było wyobrazić sobie Andżelę pracującą. Chyba że na wybiegu dla modelek. I tylko w wypadku, gdyby ten wybieg był jej własnością.

— W takiej jednej kompanii naftowej — Andżela po brzegi wypełniła lodem kieliszek białego wina.

— Mają biura w Pasażu Smoleńskim. Tak że teraz tam będziemy chodzić do restauracji.

— Fajnie. A co będziesz robić?

— Zajmować się kontaktami z Europą. Przecież znam dwa języki obce.

Popatrzyłam na Andżelę z szacunkiem. Nie z powodu dwóch języków — w końcu mieszkała za granicą — tylko dla jej niezmąconej pewności, że potrafi "zajmować się kontaktami z Europą".

— Ile ci będą płacić?

Andżela beztrosko wzruszyła ramionami.

— Na razie nic. To kumple ojca. Za to, że mnie przyjęli, kupiliśmy im do biura nowy komputer.

— Dlaczego chce pani pracować w ochronie osobistej?

Przyniesiono sushi. Jak tylko Maszka otwierała usta, żeby włożyć tam rulonik z węgorzem, od razu dzwonił telefon.

— Jedz — Zabrałam jej komórkę — Słucham.

Odezwał się wysoki kobiecy głos — Dzwonię w sprawie ogłoszenia.

— Tak. Ile pani ma lat?

— Dwadzieścia sześć...

Odpowiedziała bez przekonania. Może naprawdę ma trzydzieści sześć?

— Chce pani pracować w ochronie osobistej?

— naśladowałam służbisty ton Maszki.

— No... Nie wiem... Myślałam, że powie mi pani coś więcej...

— Trenowała pani jakiś sport?

— Tak, zdobywałam medale w pływaniu.

— Proszę podać nazwisko i numer telefonu.

— Ale chciałam się najpierw dowiedzieć, co to za praca...

— Wszystkiego dowie się pani na rozmowie kwalifikacyjnej. Wtedy będzie pani mogła podjąć decyzję.

Zapisałam jej dane.

— Nie powiedziałaś o zdjęciach — skarciła mnie Maszka.

— Zapomniałam. Zdobywała medale w pływaniu.

— Pewnie, baletnice do nas nie dzwonią. "Halo. Ile pani ma lat?..." - Andżela wzniosła oczy do góry — Ale mam z wami ubaw. Po pachy.

— Co robić, interesy — Teatralnie rozłożyłam ręce.

Grunt, żeby to weszło w modę. Żeby pojawienie się gdzieś z ochroniarką stało się sprawą prestiżową. I było oznaką powodzenia. Trzeba je dobrze wyszkolić, żeby ich po miesiącu nie zwalniali, jak już je zatrudnią jako ciekawostkę. Powinny stać się niezbędne. Muszą dbać o bezpieczeństwo klienta, umieć prowadzić samochód, po to by w razie potrzeby zastąpić kierowcę, dobrze gotować, gdyby zaszła konieczność wystąpienia w roli gosposi, mieć dobry gust, żeby móc służyć klientowi poradą wkwestii stroju, i nie być irytującymi pracodawców idiotkami. To była część naszego biznesplanu.

— Halo. Nie, mężczyzn nie przyjmujemy.

Chciałyśmy zebrać grupę ośmiu dziewczyn. Świetnie je wyszkolić. Zrobić z nich supermanki. Zorganizować kampanię reklamową — kilka wywiadów w mediach. I sprzedawać je. Po pięć tysięcy miesięcznie. Minus ubranie, stylista, koszta szkolenia.

Dochód z ośmiu ochroniarek wyniesie trzydzieści dwa tysiące na miesiąc. Nie wiedziałyśmy jeszcze, ile na nie wydamy. Brałyśmy pod uwagę, że pierwszą grupę będziemy musiały sprzedać taniej. Za jakieś trzy i pół albo cztery tysiące.

Dowiedziałyśmy się, że była już agencja ochrony prowadzona przez kobietę. Ale jako goryli zatrudniała głównie mężczyzn.

Swoją drogą, jak ludzie będą nazywać nasze ochroniarki? Gorylice?

