Electric Light Orchestra w Polsce!

Niezwykły symfoniczny projekt - legendarne ELO w towarzystwie polskiej orkiestry symfonicznej już w listopadzie w Polsce! Trzydzieści pięć lat na muzycznej scenie, a ich utwory wciąż porywają doskonałym połączeniem symfonicznych dźwięków i rockowej mocy. ELO to zespół ponadczasowy, który swoją muzyką utwierdza nas w przekonaniu, że jest ona wieczna, a oryginalne brzmienie na dobre zagościło na rockowej scenie.

Podczas listopadowej trasy będziemy mogli usłyszeć największe przeboje grupy, m.in. Evil Woman, Mr. Blue Sky, Do Ya, Don’t Bring Me Down, Xanadu oraz wiele innych z dorobku ELO. Aby zagwarantować publiczności jeszcze więcej muzycznych doznań i więcej energii na scenie zespół wystąpi w towarzystwie znakomitych polskich orkiestr:

we WROCŁAWIU - Orkiestry Symfonicznej Filharmonii im. W. Lutosławskiego,

w WARSZAWIE - Polskiej Orkiestry Radiowej,

w ZABRZU - Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej.

Co może wyniknąć ze współpracy legendarnej brytyjskiej kapeli rockowo-symfonicznej, jaką jest ELO z najlepszymi orkiestrami Polski? Odpowiedź usłyszycie już w listopadzie!

Zainteresowania muzyczne założycieli Electric Light Orchestra już od samego początku zdradza nazwa, jak i symfoniczny skład zespołu. ELO powstało w 1971 roku i miało być eksperymentalną kapelą rockowo-symfoniczną, specjalizującą się w komponowaniu utworów, z wykorzystaniem klasycznych elementów brzmienia orkiestry, a stało się ikoną swoich czasów. Wydany dwa miesiące po powstaniu grupy krążek „The Electric Light Orchestra” swoją oryginalnością wzbudzał zachwyt nie tylko wśród sympatyków standardowego rocka. Singel "10538 Overture" plasował przez dłuższy czas się na najwyższych miejscach brytyjskiej listy przebojów.

Schyłek lat siedemdziesiątych to okres świetności ELO. Trzeci krążek „Eldorado, A Symphony", do nagrania którego został zaproszony chór, cieszył się wielką popularnością po obu stronach oceanu. Singiel „Can't Get It Out Of My Head” pojawił się na amerykańskich listach przebojów, a zespól odebrał pierwszą w swojej historii złotą płytę. Pojawiają się następne nagrania, kolejne nagrody i wyróżnienia. Przychodzi czas na spektakularną dziewięciomiesięczną trasę koncertową. ELO zapełnia po brzegi ogromne areny stadionów w Cleveland, czy Wembley. Ich występy są aranżowane z wielką pompą i przepychem. Za album z 1979 „Discovery", w którym odnajdziemy wpływy mody Disco, ELO otrzymuje upragnioną multi - platynę.

Historia Electric Light Orchestra to tak naprawdę historia dwóch zespołów. W połowie lat 80-tych grupa podzieliła się na ELO i ELO Part II. W ciągu całej kariery nagrali 12 studyjnych albumów, za które otrzymali dziewięć złotych, platynowych i multiplatynowych płyt.

Obecnie artyści występują pod nazwą Electric Light Orchestra Former Members. W skład grupy wchodzą Mik Kaminski, Louis Clark, Kelly Groucutt, którzy występowali zarówno w ELO jak i ELO Part II oraz Eric Troyer, Parthenon Huxley i Gordon Townsend – mający swój duży udział w osiągnięciach ELO Part II.

Electric Light Orchestra to zespół ponadczasowy, który swoją muzyką utwierdza nas w przekonaniu, że jest ona wieczna. Kolejne trendy muzyczne nie przeszkodziły ELO w tym, by cieszyć się ogromnym powodzeniem, także wśród młodego pokolenia. Ich muzyka na dobre zagościła na rockowej scenie, trwale zapisując się na kartach historii. Jeżeli chcesz przeżyć coś niesamowitego - usłyszeć rewelacyjne ELO, wspomagane przez najlepsze symfoniczne orkiestry Polski - nie może Cię zabraknąć na ich listopadowych koncertach. Zapraszamy!!!

Ich porywające utwory będziemy mieli okazję usłyszeć na żywo już:

25 listopada 2008 - Wrocław, Hala Stulecia

27 listopada 2008 - Warszawa, Sala Kongresowa

29 listopada 2008 - Zabrze, Dom Muzyki i Tańca

"ELO to fenomenalny zespół! Myślę, że gdyby THE BEATLES byli jeszcze razem, graliby właśnie taką muzykę". John Lennon.

