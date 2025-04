Kiedy praca staje się naprawdę nieznośna, zamiast męczyć się, lepiej z niej po prostu zrezygnować. Dopóki będzie się miało podejście, że w następnej pracy może być jeszcze gorzej, nic się nie zmieni, a nasz stan psychiczny może się znacznie pogorszyć. Czasami trzeba zaryzykować. Praca, która kompletnie nam nie odpowiada, może poważnie odbić się na naszym samopoczuciu i zdrowiu.

Kiedy odejść z pracy?

Jeśli choć jeden z poniższych sygnałów dotyczy twojej pracy, powinnaś poważnie przemyśleć swoje dalsze losy w tym miejscu.

1. Przestałaś się rozwijać

Człowiek ma potrzebę rozwoju. Stagnacja nas po prostu męczy. Jeśli czujesz, że na danym stanowisku w danej firmie już nic cię nie zaskoczy, lepiej zrezygnuj. Jeśli będziesz dalej tak tkwiła w miejscu, za jakiś czas zauważysz, że zostałaś daleko w tyle za innymi specjalistami w twojej branży.

2. Praca ci zobojętniała

Codziennie przychodzisz do miejsca pracy ze skwaszoną miną, brak ci entuzjazmu, kreatywności? Zamiast cieszyć się pracą, zwyczajnie się w niej nudzisz. Czy nadal chcesz mieć takie nudne życie?

3. Szwankuje ci zdrowie

Problemy ze stanem zdrowia powinny być sygnałem alarmującym, zwłaszcza jeśli dotychczasowa praca jest stresująca i wymagająca wielu poświęceń. Taki długotrwały stres może poważnie szkodzić zdrowiu. Jeśli nie jesteś odporna na tego typu pracę, lepiej jak najszybciej z niej odejdź.

4. Masz do czynienia z mobbingiem

Takie działanie jest w Polsce karane, nie można pozwalać, by ktokolwiek poniżał, źle traktował czy nękał inną osobę np. dlatego, że jest jej przełożonym w pracy. Jeżeli w twojej pracy stosowany jest mobbing, oczywiście możesz podać taką osobę do sądu. Niezależnie jednak od tego powinnaś jak najszybciej znaleźć rozwiązanie na to, jak unikać danej osoby, np. zmieniając dział w firmie lub nawet pracę.

5. Widzisz, że firma może wkrótce upaść

Firmy, które chylą się ku upadkowi, nie są stabilnymi pracodawcami. Zamartwianie się każdego dnia, że lada chwila można stracić pracę z powodu bankructwa firmy może się poważnie odbić na zdrowiu. Zamiast tego lepiej odejść samemu dobrowolnie i mieć spokój.

