Wielu pracodawców oskarżanych jest o nepotyzm. Bardzo nie lubimy wiedzieć, że ktoś został zatrudniony wyłącznie dlatego, że znał szefa. Ale gdy sami szukamy pracy lub chcemy polecić bliską nam osobę, „rekomendacja” staje się czymś pozytywnym. Czy zatem praca po znajomości jest etyczna, czy nie?

Polacy nie mają jednoznacznego podejścia do pracy po znajomości. Z jednej strony kategorycznie sprzeciwiają się obsadzaniu przez pracodawców na różnych stanowiskach ludzi nie ze względu na ich kompetencje, a jedynie na bliskie relacje. Natomiast z drugiej strony jeśli już sami potrzebujemy pracy, chętnie skorzystalibyśmy z pomocy kogoś, kto może nam tę pracę załatwić.

Zalety pracowania z kimś, kogo dobrze znamy

Praca z bliską nam osobą może przynieść wspaniałe rezultaty. W końcu firmy dążą do tego, by stworzyć przyjacielską atmosferę pracy. Już dawno zauważono, że im lepiej czujemy się w gronie współpracowników, tym chętniej przychodzimy do pracy, rośnie nasza motywacja, kreatywność, wydajność itd. Firmy coraz częściej korzystają z takich rozwiązań, pracownicy za polecenie znajomego otrzymują nawet specjalne bonusy do pensji.

Zagrożenia wynikające z pracy z bliską osobą

Należy jednak pamiętać, że oprócz korzyści istnieje też wiele zagrożeń płynących z zatrudniania przyjaciół czy rodziny. Biznes i przyjaźń nie zawsze idą w parze, więc takie połączenie może okazać się toksyczne. Pracownicy również nie zawsze popierają takie rozwiązania, więc jeżeli zaczną postrzegać nowego pracownika jako osobę o wyjątkowym statusie, poczucie niesprawiedliwości przełoży się na ich pracę i wyniki całej organizacji.

Jakie zasady powinny obowiązywać podczas szukania nowych pracowników?

Ryzyko można jednak zminimalizować – przede wszystkim nie wolno zapominać o obowiązujących zasadach i etyce pracy. Zatrudniajmy czy polecajmy wyłącznie znajomych lub członków rodziny co do których kwalifikacji nie mamy żadnych wątpliwości. Zanim przedstawimy kandydaturę znajomego szefowi postawmy sprawę jasno – wyjaśnijmy, że za rekomendacją nie idzie specjalne traktowanie – od momentu rozpoczęcia wykonywania swoich obowiązków będzie musiał liczyć tylko na siebie i tylko od niego zależy dalszy rozwój jego kariery.

