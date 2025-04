Dlaczego? Kto, jak nie najbliżsi znajomi, powiedzą ci uczciwie, jak oceniają twoje CV? Z pewnością sama postarałaś się, żeby wyglądało ono jak najlepiej, ale nie zaszkodzi, żeby ktoś jeszcze zerknął na nie chłodnym okiem. Dzięki temu możesz uniknąć kilku wpadek, gdy przekażesz już swoje CV pracodawcy.

Co da pokazanie CV znajomym?

Przygotowane CV przed wysłaniem do pracodawcy warto pokazać znajomym, by ocenili, czy nie ma w nim jakichś znaczących uchybień, np.

błędy

literówki, błędy interpunkcyjne czy nawet ortograficzne mogą się zdarzyć, gdy piszemy na komputerze. Dużo łatwiej jest wychwycić błędy na papierze w tekście, którego wcześniej nie czytaliśmy. Powinnaś zatem wydrukować gotowe CV i dać je do przeczytania przyjaciółce. Błędy w CV od razu dyskwalifikują daną kandydaturę, dlatego warto dokładnie je sprawdzić

złe formatowanie

kiedy sama tworzysz CV, możesz nie dostrzec, że źle coś ponumerowałaś lub nagle zmieniła ci się czcionka i CV jest niejednolite. To, jak wygląda CV, wbrew pozorom jest równie ważne, jak jego treść. Wskazuje m.in. na charakter kandydata - czy jest solidny, dokładny, czy może bardzo wyluzowany i niechlujny.

CV powinno być bardzo czytelne. To oznacza, że wręcz wskazane jest wytłuszczenie pewnych najważniejszych fraz. Ułatwia to nie tylko szybkie przeskanowanie tekstu przez rekrutera, lecz także wskazuje, co jest dla kandydata najważniejsze i co chce podkreślić.

brak podkreślenia szczególnie mocnych stron, doświadczenia, umiejętności

to, że wypiszemy całe nasze doświadczenie zawodowe i wszystkie zalety, nie wystarczy, by nasze CV wydawało się najlepsze. Zapytajmy przyjaciółkę, jak jej się wydaje, gdy patrzy na nasze CV - która nasza cecha wydaje się najsilniejsza i które z dotychczasowych stanowisk pracy najbardziej sobie cenimy?

Jeśli przyjaciółka wymieni cechę lub doświadczenie, które wcale nie było dla nas aż tak istotne, to znak, że źle stworzyliśmy CV i jest w nim nie taki obraz nas samych, jaki byśmy sobie życzyły.

brakujące informacje

tobie samej na pewno trudno będzie zorientować się, czy absolutnie wszystko zawarłaś w CV i to w jasny, klarowny sposób. Poproś koleżankę, żeby oceniła, czy według niej CV jest pełne, czy może czegoś w nim brakuje. Może się okazać, że zawarłaś w nim jakieś informacje, ale w taki sposób, że zupełnie giną one w odbiorze i są nieczytelne.

