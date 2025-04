Właśnie zamierzasz zmienić pracę lub zdecydowałaś, że czas wreszcie samemu zarabiać. Oczywiście pierwszym krokiem, jaki musisz postawić, jest napisanie CV. To od niego zależy najwięcej. Firmy dostają tysiące życiorysów nieznanych im osób. Z tej masy kartek formatu A4 muszą wybrać tę jedną jedyną, która okaże się najlepsza. Nic dziwnego, że kandydaci robią, co w ich mocy, by to właśnie ich CV zostało zauważone...

Reklama

Czy awangardowe CV jest dziś niezbędne?

Trudno się wyróżnić, jeśli nasze CV jest z pozoru identyczne jak kilkaset innych. Owszem, możemy mieć ładniejsze zdjęcie lub nieco dłużą kolumnę z doświadczeniem, ale czy to jest wystarczające, by nas zauważono? Niestety nie zawsze. Aplikujący starają się zatem wyszukiwać coraz to nowsze i skuteczniejsze sposoby na to, by z ogromu życiorysów, wybrano właśnie to, napisane przez niech.

Pomysły na ciekawe CV podsyłają także różne firmy zajmujące się pośrednictwem pracy, tworzeniem idealnego profilu kandydata czy doradcy personalni. Od pewnego czasu popularnym trendem w CV jest to, by miało ono niepowtarzalną, awangardową formę. Ale czy faktycznie zawsze jest to najlepsze rozwiązanie?

Kiedy warto zaszaleć z formą naszego CV, a kiedy to nie wypada?

Wszystko zależy od tego, do jakiej pracy aplikujemy. Ktoś kto ma pracować w reklamie, musi być kreatywny i rzeczywiście bardziej wiarygodne będzie to, gdy np. własne CV zamieści na billboardzie niż jedynie napisze na białej kartce A4, że jego mocną stroną jest kreatywność. Taki pomysł musi chwycić - kto jak kto, ale osoba, która ma pracować w reklamie, musi też dobrze zareklamować przede wszystkim siebie.

Jeśli jednak staramy się o pracę w urzędzie, w banku lub innej poważnej instytucji, nie możemy się wygłupiać z kolorowym CV. Wówczas musi ono być przede wszystkim stonowane, przejrzyste i schludne.

Na co zwracać uwagę przy pisaniu CV? - sprawdź na następnej stronie

Zobacz też:

Najgorsze błędy w CV

To zabronione na rozmowie o pracę!

Uważaj na fałszywe ogłoszenia o pracę

Jest kilka zasadniczych rzeczy, które musimy wziąć pod uwagę, tworząc CV, niezależnie od tego, jaka jest jego forma.

Nie dopuść do przerostu formy nad treścią. Przede wszystkim liczy się to, co a nie jak napiszesz. Postaraj się zawrzeć w CV wszystkie swoje umiejętności, które najbardziej pasują do tej konkretnej pracy.

Przede wszystkim liczy się to, co a nie jak napiszesz. Postaraj się zawrzeć w CV wszystkie swoje umiejętności, które najbardziej pasują do tej konkretnej pracy. Nie rób szablonowego CV, które potem roześlesz do setek firm z bardzo różnych branż. Każde stanowisko wymaga nieco innych umiejętności i przydatne są przy jego wykonywaniu inne cechy charakteru.

Każde stanowisko wymaga nieco innych umiejętności i przydatne są przy jego wykonywaniu inne cechy charakteru. Jeżeli chcesz stworzyć nieszablonowe CV, niech ono będzie faktycznie nieszablonowe! Wykorzystanie czyjegoś szablonu i zwyczajne jego skopiowanie jest gorszym pomysłem niż stworzenie po prostu klasycznego CV. Tam, gdzie liczy się innowacyjność, powielony pomysł jest już bardzo nieświeży i niemile widziany.

Wykorzystanie czyjegoś szablonu i zwyczajne jego skopiowanie jest gorszym pomysłem niż stworzenie po prostu klasycznego CV. Tam, gdzie liczy się innowacyjność, powielony pomysł jest już bardzo nieświeży i niemile widziany. Skoncentruj się na tym, jaki kandydat byłby idealny na dane stanowisko i uwypuklij wszystkie te własne cechy, które zbliżą cię do ideału. Nie ma sensu wymieniać swoje niekończące się zalety, jeśli nie mają one zupełnie związku z danym stanowiskiem pracy. Nie przechwalajmy się i nie koloryzujmy. Na rozmowie i tak większość kłamstw wyjdzie na jaw. A im okaże się ich więcej, tym twoje szanse na otrzymanie tej pracy będą mniejsze.

Reklama

Zobacz też:

Najgorsze błędy w CV

To zabronione na rozmowie o pracę!

Uważaj na fałszywe ogłoszenia o pracę