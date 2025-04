Pierwszym krokiem do znalezienia pracy jest odpowiednie CV. Kilka minut, które rekrutujący poświęca na przejrzenie twojego życiorysu, to kluczowy moment - jakość CV decyduje o tym, czy w ogóle zostaniesz zaproszona na rozmowę o pracę.

Masz więc niewiele czasu na zrobienie dobrego wrażenia, a na jednej kartce A4 musisz zaprezentować się jak najlepiej. Jeśli popełnisz błąd, CV wyląduje w koszu, a szansę na znalezienie pracy stracisz w kilka sekund.

Jakie są najczęstsze błędy popełniane przy tworzeniu CV?

1. Nieodpowiednie zdjęcie



Rekrutujący nie ocenia nas na podstawie tego, czy mamy odpowiedni kolor włosów lub mały nos. Nie da się jednak ukryć, że zdjęcie ma kluczowe znaczenie! Nie chodzi tutaj o sam wygląd aplikującego, ale o jego profesjonalizm.

Pod żadnym pozorem nie umieszczaj w CV zdjęcia z wakacji, z imprezy, tzw. fotki z ręki ani swojej twarzy wyciętej z grupowego zdjęcia! Podobno w CV kandydatek można znaleźć nawet... fotki w kostiumach kąpielowych. Na taką aplikującą nie można spojrzeć przychylnym okiem, chyba że ubiega się o posadę modelki do katalogu z bielizną.

Zdjęcie powinno być profesjonalne, najlepiej takie jak do dokumentów. Spójrz na nie obiektywnie - osoba na fotografii powinna wzbudzać zaufanie i robić pozytywne wrażenie.

2. Błędy ortograficzne, interpunkcyjne i stylistyczne

Trudno w to uwierzyć, ale zdarzają się bardzo często. Nawet jeśli wydaje ci się, że z twoim CV wszystko jest w porządku, lepiej przed wysłaniem przeczytaj je kilkanaście razy. Nawet jeśli nie ubiegasz się o posadę dziennikarza czy korektora, błąd ortograficzny z marszu zdyskwalifikuje twoją kandydaturę.

Uważaj również na literówki - najtrudniej je dostrzec, a mogą świadczyć o twoim roztargnieniu i braku dbałości o szczegóły.

3. Mało istotne informacje

Może się to wydawać nieprawdopodobne, ale niektórzy zapychają swoje CV całkowicie zbędnymi informacjami - to jeden z najczęstszych błędów. Pracodawcy nie obchodzi dość oczywisty fakt ukończenia podstawówki (zwłaszcza, jeśli ktoś potem poszedł do gimnazjum, liceum i na studia).

To że lubisz surfować w internecie, również nie jest szczególnie istotne - jeśli wpisujesz hobby, wysil się na oryginalność.

4. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych

Brak w CV klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych to jeden z najczęstszych błędów. Ten element dla aplikującego nie jest istotny, ale dla potencjalnego pracodawcy ma kluczowe znaczenie.

Jeśli nie zamieścisz standardowej formułki o zgodzie na przetwarzanie danych, rekrutujący najzwyczajniej w świecie... nie ma prawa się z tobą kontaktować.

5. Zabawny adres e-mail

Mało profesjonalne dane osobowe to kolejny częsty błąd popełniany w CV. Oczywiście, na adres zamieszkania raczej nic nie poradzisz, ale co z adresem mailowym?

Jeśli pracodawca ma się skontaktować z osobą o nicku niunia0909, slodka_kicia czy wikunia27, jest raczej pewne że zdecyduje się jednak na kandydatkę o adresie joanna.kowalska, matylda-z lub knowak. Jeśli do tej pory tego nie zrobiłaś, koniecznie pomyśl o założeniu maila z imieniem i nazwiskiem lub samymi inicjałami!

